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WiFi sinyalinden hareket algılama teknolojisi

20 sa.
1,1b
5
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MediaTek yepyeni teknolojilerini gösterdi. Yapay zeka konusuna ciddi yatırım yapan şirket, aynı zamanda WiFi sinyallerini kullanarak hareket algılama gibi teknolojiler sunacağını açıkladı.
MediaTek akıllı evler için geliştirdiği teknolojilerini gösterdi. Bunlar arasında WiFi sinyalinden hareket algılayabilen teknolojiden tutun da tek bir kamera ile sensöre ihtiyaç duymadan obje sınıflandırma ve yapay zeka desteği ile hareket eden süpürgeye kadar şirketin tüm yeniliklerini yerinde gördük ve bu videoda anlattık. 

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