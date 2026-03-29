Steam yeni fiyat öneri sistemini duyurdu, oyun fiyatları düşecek mi?

Steam yeni fiyatlandırma önerisi sundu
Steam tarafından yapılan paylaşıma göre MENA yani ülkemizin de olduğu bölge dahil olmak üzere 4 bölgede yeni bir fiyatlandırma önerisi sistemine geçiliyor. Bu sistemde geliştiricilere iki seçenek sunuluyor. İlk seçenek sadece satın alım gücüne dayalı öneri, ikinci seçenek ise dijital platform aboneliklerinin ve diğer eğlence harcamalarının hesaplamasının da dahil edildiği karma öneri.
Örneğin 69.99$ olan bir oyun fiyatı sadece satın alım gücüne yönelik öneri sisteminde 16.75$ olurken, karma öneri sistemine göre ise 31.99$ oluyor. Diğer 3 bölgede de benzer öneri sistemleri getirilmiş ve bu yeni sistem 95 ülkeyi kapsıyor.
Geliştiriciler bu öneri sistemini benimserse ülkemizde Steam oyunlarının fiyatlarında önemli düşüşler görebiliriz ancak büyük geliştirici stüdyolarının buna pek yanaşmayacağı tahmin ediliyor. Yine de en azından bağımsız geliştiricilerin bu sisteme bir şans vermesi ihtimali yüksek.