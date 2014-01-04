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WikiPad, Gamevice adlı tablet oyun kontrolcüsünü duyurdu

5 yıl
5,4b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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WikiPad, Gamevice adlı tablet oyun kontrolcüsünü duyurdu

Geçen yıl piyasaya sürdüğü 10 ve 7 inçlik analog kontrolcülere sahip tablet modelleri ile adını duyuran Wikipad, bu kez Gamevice adlı bir oyun aksesuarı ile karşımızda. 

Wikipad'in geçen yıl ki ürünleri tablet ile analog kontrolcü standını biraraya getiriyordu ve istenirse tablet ayrı olarak kullanılabiliyordu. Tabletlere Tegra 3 yongaseti güç vermekteydi. Bu bakımdan firmanın oyun kontrolcüsü aksesuarlarına uzak olmadığı biliniyor. 

Gamevice sadece 7 inçlik tabletlere yönelik olarak hazırlanmış. Aksesuar, Android ve Windows 8 cihazlarına destek sunuyor. Bununla birlikte iPad mini modelinin kullanımına da uygun olduğu belirtiliyor. Ancak şimdilik iOS desteği mevcut değil. 

Wikipad, Gamevice oyun kontrolcüsünü yılın ortalarına doğru satışa sunmayı planlıyor. Ancak kesin bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi şimdilik mevcut değil. 

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ardarda45 5 yıl
güzele benziyor bi çıksın bakalım
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