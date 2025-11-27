Giriş
    A101 marketler Dyson Purifier hava temizleyici ve iPad 11 satıyor

    27 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Dyson markasına ait Purifier Big+Quiet Formaldehyde hava temizleyici ve 11. Nesil iPad modeli yer alıyor.       

    27 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan tablet modellerine, hava temizleyicilerden elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    27 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    27 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Dyson markasına ait Purifier Big+Quiet Formaldehyde hava temizleyici modeli yer alıyor. 100 metrekare etki alanı olan hava temizleyici karbon filtreye sahip ve koku giderebiliyor. 50W güç değeri olan cihaz 37999TL fiyat etiketine sahip. 

    Diğer taraftan Apple markasına ait 11. Nesil iPad modeli de 11 inçlik Liquid Retina ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 12MP arka kamera, USB Tip-C portu, 12MP arka kamera gibi özelliklerle 17399TL olarak satılıyor. 
     

