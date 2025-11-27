A101 marketler Dyson Purifier hava temizleyici ve iPad 11 satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin hafta içi Ekstra aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, dizüstü bilgisayarlardan tablet modellerine, hava temizleyicilerden elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

27 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

27 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Dyson markasına ait Purifier Big+Quiet Formaldehyde hava temizleyici modeli yer alıyor. 100 metrekare etki alanı olan hava temizleyici karbon filtreye sahip ve koku giderebiliyor. 50W güç değeri olan cihaz 37999TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Apple markasına ait 11. Nesil iPad modeli de 11 inçlik Liquid Retina ekran, Apple A16 Bionic yonga seti, 128GB depolama, 12MP arka kamera, USB Tip-C portu, 12MP arka kamera gibi özelliklerle 17399TL olarak satılıyor.



