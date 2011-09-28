Windows Phone 7 Mango çıktı

Microsoft önümüzdeki günlerde bir yaşına girecek Windows Phone 7 platformu için uzun süredir merakla beklenen Mango güncellemesini kullanıma sundu. Mobil işletim sistemini 7.5 sürümüne yükselten yeni güncellemenin önümüzdeki dört hafta içerisinde dünya genelindeki Widows Phone 7 kullanıcılarının %98'ine sunulması planlanıyor.

500'den fazla yeni özellik içeren Windows Phone 7 Mango'nun öne çıkan güncellemeleri arasında, multitasking yani çoklu uygulama desteği, entegre Bing arama, Internet Explorer 9'un mobil versiyonu, ses>metin ve metin>ses dönüştürme desteği, lokasyon tabanlı arama, kişiler litesi için gruplama seçeneği, İzlekler özelliği ile aynı sohbet içerisinde SMS, Facebook ve Windows Live Messenger ile sohbet, kişi kartları için Twitter ve Linkedin entegrasyonu ve yeni yüz tanımlama yazılımı detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Windows Phone 7 kullanıcıları, ülklerinde Mango güncellemesinin çıkıp çıkmadığını şu adresten kontrol edebilirler; http://mango.microsoft.com/windowsphone/en-us/features/update-schedule-world.aspx