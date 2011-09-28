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Windows Phone 7 Mango çıktı

7 yıl
22,1b
1
36
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 7 Mango çıktı
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Microsoft önümüzdeki günlerde bir yaşına girecek Windows Phone 7 platformu için uzun süredir merakla beklenen Mango güncellemesini kullanıma sundu. Mobil işletim sistemini 7.5 sürümüne yükselten yeni güncellemenin önümüzdeki dört hafta içerisinde dünya genelindeki Widows Phone 7 kullanıcılarının %98'ine sunulması planlanıyor.
500'den fazla yeni özellik içeren Windows Phone 7 Mango'nun öne çıkan güncellemeleri arasında, multitasking yani çoklu uygulama desteği, entegre Bing arama, Internet Explorer 9'un mobil versiyonu, ses>metin ve metin>ses dönüştürme desteği, lokasyon tabanlı arama, kişiler litesi için gruplama seçeneği, İzlekler özelliği ile aynı sohbet içerisinde SMS, Facebook ve Windows Live Messenger ile sohbet, kişi kartları için Twitter ve Linkedin entegrasyonu ve yeni yüz tanımlama yazılımı detaylara yer verildiğini görüyoruz.
Windows Phone 7 kullanıcıları, ülklerinde Mango güncellemesinin çıkıp çıkmadığını şu adresten kontrol edebilirler; http://mango.microsoft.com/windowsphone/en-us/features/update-schedule-world.aspx
Windows Phone 7 Mango çıktı
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Windows Phone 7 Mango çıktı
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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
napolyon94
kim ne derse desin iphone !

Baydı...
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ama=neden 7 yıl
samonite
Arkadaşalr mango ile aşşağıdaki eksiklerin hepsi giderildi mi ? WP7-specific limitations No system-wide file manager No Bluetooth file transfers No USB mass storage mode Limited third-party apps availability No Flash or Silverlight support in the browser Too dependent on Zune software for file management and syncing No video calls New ringtones available only through the Marketplace Music player lacks equalizer presets No multitasking No copy/paste No DivX/XviD video support (automatic transcoding provided by Zune software) No sign of free Bing maps Navigation so far No internet tethering support No handwriting recognition support Twitter client does not integrate with phonebook

usb yığın depolama oluyor
adobe air ile flash geliyor yakında
dığardan zil sesine izin geldi.
çoklu görev desteği belkide en iyisi, çalışan uygulamalar ekran ekran görüntüleniyor ve aralarında geçiş oluyor.
kopyala-yapıştır var.
bing maps-gps var
twitter kişi defteriyle bütünleşik.
bunlar kalkan sınırlamalar.
Düşük bellek ve işlemci gereksinimi,
Androidli rakiplerine göre düşük donanımlı aletlerde bile tüm android telefonlardan hızlı ve akıcı arayüz.
bir de getirilen yeniliklere bakın derim, bir çok özelliği şimdiden ios için apple tarafından gasp ediliyor.
Mango'lu akıllı telefon almak isterdim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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LordMayros 7 yıl
yaklaşık 1 ay önceye kadar htc 7 mozart kullanıyordum ve son derece memnundum

neden degiştirdin diye sorarsanız tekrardan alacagım ama şimdilik

wifi hotspot türkçe navigasyon bankaların yazılımları ve mobil imza desteklemedigi için android kullanmak zorunda kaldım
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samonite 7 yıl
ama=neden

samonite



Arkadaşalr mango ile aşşağıdaki eksiklerin hepsi giderildi mi ? WP7-specific limitations No system-wide file manager No Bluetooth file transfers No USB mass storage mode Limited third-party apps availability No Flash or Silverlight support in the browser Too dependent on Zune software for file management and syncing No video calls New ringtones available only through the Marketplace Music player lacks equalizer presets No multitasking No copy/paste No DivX/XviD video support (automatic transcoding provided by Zune software) No sign of free Bing maps Navigation so far No internet tethering support No handwriting recognition support Twitter client does not integrate with phonebook




usb yığın depolama oluyor

adobe air ile flash geliyor yakında

dığardan zil sesine izin geldi.

çoklu görev desteği belkide en iyisi, çalışan uygulamalar ekran ekran görüntüleniyor ve aralarında geçiş oluyor.

kopyala-yapıştır var.

bing maps-gps var

twitter kişi defteriyle bütünleşik.





bunlar kalkan sınırlamalar.

Düşük bellek ve işlemci gereksinimi,

Androidli rakiplerine göre düşük donanımlı aletlerde bile tüm android telefonlardan hızlı ve akıcı arayüz.

bir de getirilen yeniliklere bakın derim, bir çok özelliği şimdiden ios için apple tarafından gasp ediliyor.



Mango'lu akıllı telefon almak isterdim.


Hay sende Allah razı olsun hiç el atan olmamıştı. Yavaş yavaş forumdan kullanıcı yorumları da gelmeye başlar yakında inşallah ;)
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SystemApps 7 yıl ama=neden
ama=neden

samonite



Arkadaşalr mango ile aşşağıdaki eksiklerin hepsi giderildi mi ? WP7-specific limitations No system-wide file manager No Bluetooth file transfers No USB mass storage mode Limited third-party apps availability No Flash or Silverlight support in the browser Too dependent on Zune software for file management and syncing No video calls New ringtones available only through the Marketplace Music player lacks equalizer presets No multitasking No copy/paste No DivX/XviD video support (automatic transcoding provided by Zune software) No sign of free Bing maps Navigation so far No internet tethering support No handwriting recognition support Twitter client does not integrate with phonebook




usb yığın depolama oluyor

adobe air ile flash geliyor yakında

dığardan zil sesine izin geldi.

çoklu görev desteği belkide en iyisi, çalışan uygulamalar ekran ekran görüntüleniyor ve aralarında geçiş oluyor.

kopyala-yapıştır var.

bing maps-gps var

twitter kişi defteriyle bütünleşik.





bunlar kalkan sınırlamalar.

Düşük bellek ve işlemci gereksinimi,

Androidli rakiplerine göre düşük donanımlı aletlerde bile tüm android telefonlardan hızlı ve akıcı arayüz.

bir de getirilen yeniliklere bakın derim, bir çok özelliği şimdiden ios için apple tarafından gasp ediliyor.



Mango'lu akıllı telefon almak isterdim.







göze batan bi hafıza kartı desteği gbi geldi(hafıza kartı takılabiliyor ancak işletim sistemi kendi parçası gibi görüyormuş(hard reset ile görüyor) sonrasında ise hafıza kartı başka cihazlarda çalışmıyormuş)mANGODA DURUM NEDİR?

Birde son olarak multitask nasıl çalışıyor?artalandaki uygulamalar sürekli çalışabiliyormu yoksa dondurma yöntemiyle mi multitask gerçekleştiriliyor.Ya da programa göre değişiyormu bu freeze..

winphone özellikle usb yığın depolama özelliği ile önemli bir adım atmış oldu.Avantajları gerçekten çok çok fazla...saymana bile gerek yok windows 7deki o devrimi mobil alanda da göstermeyi başarmış mikrosoft.Ayrıca bu kadar cool bu kadar kendinden emin bir şirket yoktur heralde...yapılan açıklamalar satışların kötü gittiğinin itiraf edilmesi ile samimiyetini göstermiş oldu.

Nokianın yaptığı en en sağlam adım mikrosoftla anlaşması oldu.Mikrosoft ise winphoneniin yayılmasında sağlam bir kaynak buldu.Şuan çift çekirdekli telefonlar gibi üst segment donanım göremesekde winphonede sanırım nokia bunu kendine saklıyor bu ayrıcalığı(sanmıyorum ama temenni ediyorum)
hayırlısı olsun.
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OvernightSensation 7 yıl
napolyon94
kim ne derse desin iphone !

ayık yazmadığına emin misin?
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FightForBeer 7 yıl
İsterse WP10 Ananas çıksın.:) Android aldı başını gidiyor.Yine WP7 Mango'nun pek tutacağını zannetmıyorum.Hele Hele Uygulama Mağzası gelişmedikten sonra.
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RYU1980 7 yıl
1 sene onceki modeli getirip 1300 lira gibi bir fiyatla satisa sunmak resmen insanlari kaziklamak demek. Amazon.com fiyati 240 dolar siz hesap edin. 700-800 lira anlarimda 1300 lira ne demek.
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samonite 7 yıl
RYU1980

1 sene onceki modeli getirip 1300 lira gibi bir fiyatla satisa sunmak resmen insanlari kaziklamak demek. Amazon.com fiyati 240 dolar siz hesap edin. 700-800 lira anlarimda 1300 lira ne demek.

Ne yazık ki :) KAzık yiyeceksem de Apple İOS'dan yemeyi tercih ederim çünkü değer. Forever iphone ;)
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Whisper911 7 yıl
ne kadar güzel sade işte şatafata ne gerek var yağ gibi çalışsın adam gibi...
pil durumu ve uygulama desteği önemli şimdilik... tercih edilebilir sistem gibi duruyor...
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| OMG! | 7 yıl
wp7 nin arayüzünü bir tek ben mi beğeniyorum? sade ve kullanışlı ve en önemlisi akıcı duruyor benim gözümde,birbirlerini tamamlayan parçalar gibi.
nokia n9un tasarımına bu işletim sistemini koysalar alırım.Bakalım nokia ne yapacak.
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Batuist 7 yıl
işletim sisteminden çok içerisinde barındırdığı yada barındıracağı uygulamalarda bir destek söz konusu.. temelde fazla bir değişiklik yok anladığım kadarı ile..
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samonite 7 yıl
Arkadaşalr mango ile aşşağıdaki eksiklerin hepsi giderildi mi ?

WP7-specific limitations
No system-wide file manager
No Bluetooth file transfers
No USB mass storage mode
Limited third-party apps availability
No Flash or Silverlight support in the browser
Too dependent on Zune software for file management and syncing
No video calls
New ringtones available only through the Marketplace
Music player lacks equalizer presets
No multitasking
No copy/paste
No DivX/XviD video support (automatic transcoding provided by Zune software)
No sign of free Bing maps Navigation so far
No internet tethering support
No handwriting recognition support
Twitter client does not integrate with phonebook
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Recharged 7 yıl
Fazla sade kalmış gibi geldi bana.
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yunuss.10 7 yıl
Flash Player destegi var miydi WP7‘nin
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SystemApps 7 yıl yunuss.10
yunuss.10

Flash Player destegi var miydi WP7‘nin


Hayır yok henüz...HTML5 e talim (Alanlar için)


edit: Ancak sanırım yolda
http://thetechjournal.com/electronics/computer/software/adobe-flash-player-10-1-coming-to-windows-phone-7-blackberry-and-others.xhtml
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sertacarslan 7 yıl en beğenilen
napolyon94
kim ne derse desin iphone !

Baydı...
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