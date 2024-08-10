Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    VPN kullanımı telefon faturanızı etkiler mi? İşte detaylar

    Birçok kullanıcı, IP adreslerini değiştirip kendilerini başka bir ülkede göstererek yasaklı sitelere giriş için kullandığı VPN uygulamalarının telefon faturalarına yansımasını merak ediyor.
    VPN kullanımı telefon faturanızı etkiler mi? İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamaları, Instagram ve Roblox gibi yasaklı sitelere girmek isteyen kişiler başta olmak üzere internet kullanıcıları arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu teknoloji, kullanıcıların internet üzerindeki gizliliğini korumasına ve coğrafi kısıtlamaları aşarak Instagram'a giriş gibi işlemleri yapmasına olanak tanıyor.

    VPN kullanımı faturanıza nasıl yansır?

    Özellikle internet faturasına ek bir maliyet getirip getirmediği konusu halihazırda VPN kullanmakta olan ve bu uygulamaları kullanmayı düşünenler için önemli bir konu olmaya başladı. VPN kullanımı birçok kullanıcı için temel internet faturasına ek bir ücret getirmiyor.

    Ancak ücretli VPN servisleri genellikle abonelik modeliyle çalışıyor ve bu abonelik ücretini normal internet faturanızdan ayrı olarak ödüyorsunuz. Eğer ücretsiz bir VPN uygulaması kullanıyorsanız internet veya telefon faturanıza ek bir maliyet getirmez.

    Öte yandan bu tür servislerin bazı kısıtlamaları var. Örneğin hız sınırlamaları veya kısıtlı sayıda sunucu erişimi gibi. Ücretsiz VPN kullanırken, internet servis sağlayıcınız (ISS) bu kullanımı temel faturanıza dahil etmiyor. Yani böyle bir durumda "VPN kullanımım faturamı artırır mı?" diye kaygılanmanıza gerek kalmıyor.

    Ancak ücretli VPN servisleri, kullanıcılarına daha fazla hız, sınırsız veri kullanımı ve geniş sunucu erişimi gibi avantajlar sunduğundan, bu tür hizmetler için aylık veya yıllık abonelik ücreti ödemeniz gerekebilir. Bu ücretler ise genellikle internet faturanıza eklenmese de ayrı bir ödeme olarak karşınıza çıkacaktır.

    Bu ödemenin miktarı ise kullandığınız VPN servisinin türüne ve ödeme modeline bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Ayrıca eğer abonelik ücretini mobil ödeme yöntemi kullanarak yani Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone hattınızın faturasına dahil etmeyi seçtiyseniz bu durumda VPN ücretini yine faturanızla birlikte ödemeniz gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 (A256) Dual 5G
    Samsung Galaxy A25 (A256) Dual 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız