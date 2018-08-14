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Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun

9 ay
4,7b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Bu videomuzda Xbox One'ın aylık abonelik şeklinde oyunculara sunduğu Game Pass sisteminin güncel oyun listesinden mutlaka oynanması gereken 10 oyunu sizler için derledik.
Ayrıca biz bu videoyu hazırladıktan sonra Xbox Game Pass sistemine yeni eklenen oyunlardan Doom ve Rage'i de kesinlikle oynamanızı tavsiye ederiz. Sizin favori oyunlarınız hangileri? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Mutlak.Sıfır 9 ay en beğenilen
Ama Gamepass'ta oynanacak oyun yok arkadaşlar. Şöyle 10 saatte bitirip bir daha yüzüne bakmaycağınız 4 tane oyun olsaydı o zama Xbox'da oyun olurdu. Tabi yersen!
Ama Gamepass'ta oynanacak oyun yok arkadaşlar. Şöyle 10 saatte bitirip bir daha yüzüne bakmaycağınız 4 tane oyun olsaydı o zama Xbox'da oyun olurdu. Tabi yerse...
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Sercan Ç. 9 ay murat5555
Hitman, Wasteland, Rocket League, This War of Mine, Fallout 4, The Division, Halo 5 Guardians, Metro Last Light Redux, Rise of The Tomb Raider + Doom, Rage
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murat5555 9 ay
ilk mesajı atıyorum an itibariyle titreme tuttu. :D
videoyu koydunuz bari altına listeyi yazsaydınız belki şöyle bi bakıp geçmek istiyoruz.
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Persona_Non_Grata 5 ay
Oyunlara bak milatta önce kalmış, ancak mutlak sıfır gibi oyun görmemiş dh ölücüler kalmıştır bunları oynamayan
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DH Misafiri 9 ay
üzülerek söylüyorum ama elle tutulur bi exclusive oyunu keske daha özen gösterseler şu consola kaldı ki şurda gösterilen oyunların hemen hemen hepsi ps4tede mevcut
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DH Misafiri 9 ay
ps4 boyle bir sistem varmi ps plus uyesiyim gecen ay cok dandik oyunlar vardi bu ay mafia 3 verdiler ama gamepass guzel oyunlar x box mu almaliyim sizce
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Sercan Ç. 5 ay DH Misafiri
Ps4'te bunun gibi yok maalesef. Xbox bu konuda çok zengin. Gold oyunları, Game Pass oyunları, EA Access ile EA oyunları..
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Mutlak.Sıfır 9 ay en beğenilen
Ama Gamepass'ta oynanacak oyun yok arkadaşlar. Şöyle 10 saatte bitirip bir daha yüzüne bakmaycağınız 4 tane oyun olsaydı o zama Xbox'da oyun olurdu. Tabi yersen!
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murat5555 9 ay
ilk mesajı atıyorum an itibariyle titreme tuttu. :D
videoyu koydunuz bari altına listeyi yazsaydınız belki şöyle bi bakıp geçmek istiyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Sercan Ç. 9 ay murat5555
Hitman, Wasteland, Rocket League, This War of Mine, Fallout 4, The Division, Halo 5 Guardians, Metro Last Light Redux, Rise of The Tomb Raider + Doom, Rage
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