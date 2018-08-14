Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun

Bu videomuzda Xbox One'ın aylık abonelik şeklinde oyunculara sunduğu Game Pass sisteminin güncel oyun listesinden mutlaka oynanması gereken 10 oyunu sizler için derledik.

Ayrıca biz bu videoyu hazırladıktan sonra Xbox Game Pass sistemine yeni eklenen oyunlardan Doom ve Rage'i de kesinlikle oynamanızı tavsiye ederiz. Sizin favori oyunlarınız hangileri? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.