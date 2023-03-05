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    Last of Us Part 1 PC, Resident Evil 4 Remake, Wo Long ve dahası! Oyun Dünyasında Bu Ay - Mart 2023

    Oyun dünyasında bu ay programının yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu videomuzda Mart ayı içerisinde çıkış yapacak oyunlar içerisinden dikkat çeken yapımlara yakından bakıyoruz.

    Yeni yapımlardan ilk dikkat çeken, Ninja Gaiden oyunlarıyla tanıdığımız Team Ninja'nın Soulslike türündeki Nioh serisinden sonra yine bu türdeki yeni oyunu Wo Long: Fallen Dynasty. Yeniden yapımlar tarafındaysa dolu dolu bir aya girdik diyebiliriz.

    PS3'e çıkış yapan, PS4'e remastered, PS5'e ise remake sürümleriyle gelen ilk Last of Us oyunu bu kez ve serinin tarihinde ilk kez PC'ye geliyor. Remake versiyonuyla PC'de yer alacak oyun, özellikle dizisiyle tekrar gündeme geldikten sonra daha da geniş kitlelere yayılacağa benziyor.

    Tabi tek yeniden yapım bu değil. Uzun süredir oyunlarını remake versiyonuyla günümüze uyarlayan Resident Evil serisi adına sıra 4. oyuna geldi. Aynı şekilde oyun dünyasının en köklü serilerinden System Shock'da 1994'te çıkış yapan ilk oyununun remake versiyonuyla Mart ayında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Hepsi ve daha fazlası için videomuza göz atabilirsiniz.

    0:00 Açılış

    0:09 Wo Long: Fallen Dynasty

    0:57 The Last of Us Part 1

    1:51 Resident Evil 4 Remake

    2:44 Crime Boss: Rockay City

    3:27 WWE 2K23

    4:16 System Shock Remake

    5:09 Kısa kısa, bu ayın öne çıkan diğer oyunları

    6:19 Kapanış

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