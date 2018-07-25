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Xiaomi Mi A2 hakkında her şey: Android One güçleniyor

10 ay
26,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi tam gaz devam ediyor. Arka arkaya iddialı telefonlar duyuran şirketin son hamlesi, büyük bir merakla beklenen ikinci nesil Android One modeliydi. Ve işte karşınızda Mi A2.
Saf Android deneyimi ve düzenli yazılım güncellemesi pek çok kullanıcı için kritik öneme sahip. Burada sadece sürüm güncellemelerinden bahsetmiyorum, aylık olarak çıkan güvenlik güncellemeleri, kişisel bilgilerimizin daha korunaklı olabilmesi adına telefon satın alırken üzerinde durmamız gereken bir husus.

Bahsettiğiyazılım yetenekleri için Google'ın Android One programı son derece önemli. Bir süre önce Xiaomi ve Nokia gibi dünya devleriyle genişleyen Android One'da cihazların kalitesi ve performansı ciddi şekilde artmaya başladı. Geçen yıl çıkardığı MI A1 modeliyle büyük bir başarıya imza atan Xiaomi, Android One çatısı altındaki ikinci modeli MI A2 ve onun lite versiyonunu duyurdu.

Xiaomi yeni modellerini Çin'de ya da Hindistan'da değil, küresel tanıtım çerçevesinde İspanya'da lanse etti ve resmi olarak satışa sunulacağı ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu söyledi. Bu bilgi için yayınlanan sunumdan anlaşıldığı üzere Türkiye', Xiaomi'nin stratejisinde Avrupa kıtasını temsil eden ülkeler arasında.

Hatırlayanlar olacaktır, MI A1 hem tasarım hem de donanım olarak MI 5X modelini baz alıyor, yazılım tarafındaysa MIUI yerine saf Android deneyimiyle geliyordu. Benzer ilişki MI A2 için de söz konusu. Şirketin yeni güzeli, yazılımı dışında MI 6X ile aynı temelde yükseliyor. Yani Xiaomi, fiyat performans sınıfı için geliştirdiği en yeni şase mimarilerinden biri üzerinde iki farklı kitleyi kapsayacak şekilde kurguluyor. Saf Android için MI A2, MIUI arayüzü ile daha fazla Xiaomi deneyimi içinse MI 6X sunuluyor. Sadece şunu unutmamak gerekiyor, MI 6X küresel bir cihaz değil, resmi satışı sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. A2 ise Xiaomi'nin büyume politikası çerçevesinde onlarca farklı ülkede piyasaya çıkacak.

MI A2 tasarım paydaşı olan MI 6X gibi çok aşamalı CNC süreciyle oluşturulan yekpare metal gövdeye sahip. 18:9 formatına geçişin bir sonucu olarak selefine göre %78 ile daha iyi ekran kasa oranı sunan telefon, MI A1'den 3mm daha uzun olmasına karşın %12 daha fazla ekran alanı sunuyor. 7.3mm kalınlığı ile sınıfındaki en ince cihazlardan biri olan A2 aynı zamanda 168 gramlık ağırlığa sahip. Ön kısımda ekranın 2.5 boyutlu olarak kenarlardan bir miktar devam ettiği telefonun arka kısmında ise dışa doğru bir miktar çıkıntı yapan çift kamera kurulumu ve orta üst kısımda yer alan parmakizi okuyucusu yer alıyor. Parmakizi okuyucusuna ulaşmak zor olmasa gerek, performansı ise bir Xiaomi geleneği olarak yüksek.

Yani genel özellikleri çerçevesinde telefonun mobilitesi iyi, Xiaomi telefonların genel tasarımında, gövde ağırlığının iyi optimize edildiğini biliyoruz dolayısıyla yuvarlatılmış kenarların avuç içerisindeki ergonomisiyle birlikte kullanım keyfi yüksek olucaktır. Tasarım dilinde simetriye önem verilen telefonda, bunu belirgin şekilde görebildiğimiz yer ise USB Tip-C konnektörünün pozisyonu. Fizikse kontrol butonlarının sağ kısımda toplantığı telefonda, butonların yüksekliği güzel, harekete geçirme noktaları yani gerekli olan basma gücü ise iyi ayarlanmış görünüyor. Bu arada tasarımla ilgili bir başka güzel detay da, renk seçenekleri. En azından ilk etapta siyah, mavi ve sarı renklerini göreceğiz. Mi 6X'de öne çıkan kırmızı renk seçeneği ise en azından şimdilik bulunmuyor.

Tasarımdan sonra donanımla devam edelim ve ilk olarak ekrana bakalım isterseniz.. 5.9--inç boyutundaki 18'e 9 ekran, IPS panel kullanıyor ve Full HD+ yani 2160'a 1080 piksel çözünürlük sunuyor. İnç başına piksel yoğunluğu 403 olan telefon, 1500'e 1 kontrast seviyesi sunuyor ve NTSC renk paletinin %85'ini karşılayabiliyor. Kullanılan IPS panel, iyi görüş açıları sunsa da arkadan aydınlatmanın doğası gereği, siyah renk derinliği AMOLED'ler gibi değil. Ayrıca 500 nitin biraz altında kalan ekran parlaklığının açık hava kullanımında nasıl bir deneyim sağlayacağını merak ediyorum zira benim için referans minimum 500 nit dolayısıyla özellikle doğrudan güneş ışığı altındaki kullanım için belki biraz daha yüksek olabilirdi bu değer. Ama hem panel kalitesi hem de çözünürlük sevyesi ile günden güne olağan kullanım için fazlasıyla yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Telefonun ekranı aynı zamanda Gorilla Glass 5 ile koruma altına alınmış.

Xiaomi MI A2, Qualcomm'un bence en önemli işlemcilerinden biri olan Snapdragon 660'dan güç alıyor. Özelliltirilmiş kryo 260 mimarisine sahip 8 çekirdekten oluşan işlemcide, bu çekirdeklerin 4 tanesi 2.2GHz'de, diğer dördü ise 1.8GHz'de çalışıyor. Süper orta sınıfta sunduğu yüksek performansa ek olarak 14nm üretim geometrisine sahip olduğu için verimliliği de iyi olan platform, aynı zamanda MI A1'e kıaysla MI A2'de Low Power DDR3 (LPDDR3) yerine mevcuttaki en yeni ve en iyi bellek teknolojisi olan Low Power DDR4X (LPDDR4X) ile geliyor ve bu da daha iyi hız ve daha yüksek bantgenişliği sayesinde işlemci ve ona bağlı grafik biriminin daha iyi beslenmesini sağlıyor dolayısıyla daha iyi bir kullanım deneyimi daha yüksek oyun performansı getiriyor.
Oyun demişken, Snapdragon 660'ın sahip olduğu Adreno 512 grafik birimi, FHD+ çözünürlükte performans sıkıntı yaratmadan kullanıcısını mutlu eder diye düşünüyorum hatta daha önceki Snapdragon 660 deneyimlerimden yola çıkarak şöyle söyleyebilirim, AnTuTu v7'den alacağı skor 140-145 bin civarında olacaktır yani örneğin Xiaomi MI8 veya Snaodragon 845'li herhan bir amiral gemisinin neredeyse yarısı kadar bir skor bu.

 MI A2 ve MI A1 yanyana
MI A2'nin kullandığı depolama çipi ise eMMC. Üst seviye telefonlarda gördüğümüz UFS sınıfı çip kullanmıyor ama bu fiyat sınıfı için zaten öyle bir beklenti de bulunmuyor dolayısıyla üst sınıf telefonlarda saniyede 800MB'ın üzerine çıkabilen dosya aktarım hızı bu telefonda daha düşük seyrediyor dolayısıyla sıralı okuma hızı 250MB'ın belki biraz üzerinde sıralı yazma hızı ise 200MB civarında olacaktır. Sınıfı için altın oran zaten bu değerlere tekabül ediyor.

Xiaomi MI A2'nin fiyat sınıfındaki telefonların ortak sorunu, vasat kamera performansı. Ancak en azından kağıt üzerindeki verilerin MI A2'nin bunu değiştirebileceğini gösteriyor. Önce ön kameraya bakalım. 20MP çözünürlüğündeki kamera, Sony'nin 2 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan IMX 376 sensörünü kullanıyor ve f/2.2 diyaftamla geliyor. Farklı koşullarda daha iyi görsel deneyim için 4'ü bir arada konsepti çerçevesinde piksellerin ortak kullanımı da mümkün. Ön kamera için bir de 4500K sıcaklığında yumuşak ton selfie ışığı da konuçlandırılmış bu sayede farklı ışık koşullarında da özçekim heyecan sekteye uğramayacak.
Tamamı Sony ürünü sensör kullanan telefonda, arkadaki kameralardan 12MP olanında Sony IMX 486,, 20MP olan kamerada ise Sony IMX 376 sensörü kullanılıyor. Fark edenler olmuştır diye düşünüyorum, arkadaki ikinci kamera ise ön kamera kullandığı sensörler aynı. 4K'da 30 kare saniye video çekebilen telefonda ne yazık ki 1080p'de 60fps özelliği yok, slow motion ise 720P'de 120fps ile sınırlı.

MI A2, saf Android deneyimi sunsa da, Xiaomi'ye özgü bazı müdahdeleler de var. Bunlar ağırlıklı olarak kamera arayüzünde bizleri bekliyor zira yapay zeka destekli portre modu, yine yapay zeka destekli yüz güzelleştirme gibi ilave yenilikler var. Xiaomi'nin paylaştığı fotoğraf örnekleri oldukça vaadkar görünüyor ancak ne var ki kesin bir karara varabilmem için kullanmam gerekiyor zira saf görüntü kalitesine ek olarak deklanşöre bastıktan sonra görüntünün galeride oluşma hızı veya video kaydı esnasındaki ses başarısı gibi detayları da merak ediyorum sevgili dostlar.

Snapdgragon 660'la birlikte telefonun ek fonksiyonlarında da bazı güncellemeler var. Örneğin MI A1'de Bluetooth 4.2 desteklenirken, A2'de ise Bluetooth 5.0 bulunuyor. 802.11ac ile birlikte çift SIM kart desteği de telefonun diğer kabiliyetleri arasında. Xiaomi söz konusu olduğunda cihazın sahip olduğu modemin şebeke uyumluluğu yer yer gündem konusu olabiliyor ancak MI A2 global bir cihaz olduğu için modemi LTE 20 bandını da destekliyor dolayısıyla şebeke konusunda herhangi bir uyumsuzluk ya da çekim sorunu yaşamacaktır. Telefonun anten tasarımı da arka tarafta hem alt hem de üst kısımda tepeden kenar kıvrımlara doğru gidecek şekilde dizayn edilmiş.

Yazılım konusunda MI A2 saf androide eneyimi sunuyor dolayısıyla en az iki büyük güncellemeyi alacak gibi duruyor zira teknik olarak iki yıllık bir güncelleme planı söz konusu ki önce Android P sonrasında önümüzdeki yılın güncellemesi bu telefonda kendisine yer bulacak. Kutudan çıktığı haliyetle Android 8.1'kullanan cihazda, Google servisleri de yerini koruyor tabi ki.
Bu telefon için benim asıl merak ettiğim detay pil performansı. 3010 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan cihaz 6-inç civarı bir ekranla geliyor dolayısıyla yoğun kullanımda nasıl bir başarım göstereceğini hep birlikte göreceğiz. Bana soracak olursanız 3500mAh civarı pil çok daha iyi bir paket çıkartabilirmiş.Bu arada telefonun kutu içeriğinden 10 Watt'lık bir adaptörle birlikte MI A1'e göre kılıfın yumuşak bir kılıfın çıkacağını da not düşeyim.

Gelelim fiyatlandırma ve çıkış tarihine. Mi A2, Türkiye'de dahil olmak üzere 40 farklı ülkede dalga dalga kullanıma sunulmuş olacak. Bazı ülkeler ay sonunda kalan kısımsa ağustos ayında telefonla tanışmış olacak. Türkiye fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Avrupa için 250 Euro ile 350 Euro arasında değişen bir fiyatlandırma var. 350 Euro'luk fiyat, bugünün kuruyla üzerine hiç vergi gelmese bile 2000TL'ye tekabül ediyor. Dolayısıyla 6GB RAM ve 128GB'lık modelin fiyatından ziyade 4'e 64 olan daha rekabetçi olacak gibi sanki. Ancak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey bulunmuyor, umarım ülkemiz koşullarna uygun bir fiyat politikası tayin edebilirler. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sangreal_1905 10 ay en beğenilen
Gene doyurucu bir video olmuş teşekkürler.
Bende aşağıya Xiaomi Mi A1 ile çektiğim birkaç örnek fotoğraf bırakıyorum. Herhangi bir oynama yoktur. Camera2 API yüklenip , Google Camera (Pixel2Mod) kullanılmıştır. Gelecek olan Mi A2'nin donanımsal olarak kamera yetenekleri daha iyi olduğu için bu cihaza Gcam modlandıktan sora muhtemelen tepe modellere yakın bir deneyim sunacaktır. Özellikle düşük ışıkta Gcam HDR+ özelliği ile vs iyi işler başarıyor.
1800- 1900 TL civarı 4-64 olan model olursa gayet tutulan bir cihaz olabilir.
Fotoğraflar Teknoseyir üzerindeki linkden paylaştığım için çöz. vs biraz düşmüş.
Gece performansı
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Gene doyurucu bir video olmuş teşekkürler.Bende aşağıya Xiaomi Mi A1 ile çektiğim birkaç örnek fotoğraf bırakıyorum. Herhangi bir oynama yoktur. Camera2 API...
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kesbi 10 ay
Kulaklık girişi yoksa çöptür.
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tugares 10 ay
Mi A2 bile pahalı artık :(
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meyymetbaba 2 ay
Arkadaşlar mi a2 aldık yeni normal fotoğraf modunda kameralardan biri çalışıyor parmağımı yaklaştırdığımda görebiliyorum portre moduna geçtiğimde diğer kameranın çalışması gerekmiyor mu yani x2 kamerası ama o çalışmıyor yani porte moduna geçince yakınlaştırmıyor o kameraya parmağımı tuttuğumda yine görüntü var yani yine bir önceki kamera ile çekiyor anlamadığım bu ikinci kamera ne işe yarıyor veya ben de mi problem var? acil cevap lütfen
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ALIENWARE 1 hf. meyymetbaba
Mi A2 nin 2. Kamerası Mi A1'deki gibi zoom lens olarak çalışmıyor bildiğim kadarıyla. 2. Kamera düşük ışık çekimleri için özel bir lens. Sadece gece çekimi gibi durumlarda aktif oluyor.
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MonsterMMORPG 6 ay

bu üründe sd kart var mı acil cevap
gsmarena da yok diyor kafam karıştı
en iyi telefon bu gibi şu anda F/P
urun.n11.com/...
hepsiburada.com/...
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eraser_6 9 ay
keşke 6x modelinde olan kırmızı rengi a2 modelinde de tercih edilseydi.Telefon ülkemizde satışa çıktığında f/p ürünü olacak gibi gözüküyor.
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DH Misafiri 10 ay
sorun giderme giderme tamamıandı
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lido 10 ay
Tahminimce mi a2 nin arka kamerası daha iyi olacaktır ama 1950 liraya adamlar nokia 8 satıyor gider onu alırım
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direkt3d 10 ay
Shark sonrası bunlar üretilmemeli
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dostum kertenkele 10 ay
3.5 mm dönüştürücüyü koymak için kasada bir bölme yapsalar bari
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maholine 10 ay
Android One güncellemeleri Mi A1 de hem sorunlu geliyor hem de yavaş. Bunda da umarım bu kotu tavrı devam ettirmezler.
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Explosions in the Sky 10 ay
A2 lite hem batarya hem de kırmızı renkle kalbimi feth etti A2 özellikleri çok iyi ama sırf tasarım noktasında A2 Lite alacağım :(
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tugares 10 ay
Mi A2 bile pahalı artık :(
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