Xiaomi Mi Max 3 hakkında her şey: 6.9" ekran, 5500mAh pil

Xiaomi yepyeni modellerle sahneye çıkmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yüksek pil kapasitesine sahip modeller konumlandırdığı Mi Max ailesinin en yeni ve iddialı üyesini tanıttı. İşte Mi Max 3.

Xiaomi dur durak bilmiyor. Önümüzdeki günlerde Mi A2 modelini duyurmaya hazırlanan şirket, yüksek pil kapasitesi ile nam salan Mi Max ailesinin yeni üyesini tanıttı. Mi Max 3, 6.9-inç boyutunda ekranı, 5500mAh kapasiteli pili, çift arka kamerası ve diğer özellikleri heyecan verici bir telefon, hatta telefon tablet melezi. İşte tüm detaylar.