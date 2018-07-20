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Xiaomi Mi Max 3 hakkında her şey: 6.9" ekran, 5500mAh pil

10 ay
17,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi yepyeni modellerle sahneye çıkmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yüksek pil kapasitesine sahip modeller konumlandırdığı Mi Max ailesinin en yeni ve iddialı üyesini tanıttı. İşte Mi Max 3.
Xiaomi dur durak bilmiyor. Önümüzdeki günlerde Mi A2 modelini duyurmaya hazırlanan şirket, yüksek pil kapasitesi ile nam salan Mi Max ailesinin yeni üyesini tanıttı. Mi Max 3, 6.9-inç boyutunda ekranı, 5500mAh kapasiteli pili, çift arka kamerası ve diğer özellikleri heyecan verici bir telefon, hatta telefon tablet melezi. İşte tüm detaylar. 

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Emre Kocakaya 10 ay en beğenilen
Erdi sabaha kadar anlatsin dinlerim valla.
Sevgili arkadaslar,Bu buyuk bir model ve bu tarz telefonlari sevenler icin yapilmis,neye sikayet ediyorsunuz ekrani buyuk diye,Xiaomi firmasinin onlarca modeli var,birde buyuk ekranli model olmasi gayet normal,bu buyuk ekran sizi neden bu kadar rahatsiz ediyor kurban olduklarim,kucuk ekran seviyorsan kucuk al kimse bunu sana zorla satmiyor.
Erdi sabaha kadar anlatsin dinlerim valla.Sevgili arkadaslar,Bu buyuk bir model ve bu tarz telefonlari sevenler icin yapilmis,neye sikayet ediyorsunuz ekran...
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Kefelon 10 ay
300 dolar yaklaşık 1400 TL yapıyor. 300 TL'de aracı karı, vergi vs. konsa 1700-1800 TL'ye rahat gelir. Zenfone Max Pro M1 ise birebir aynı özellikler (ekran 1 inç küçük, pil 500 mah küçük) ile 1800 TL'den resmi olarak satılacak gibi. Hal böyleyken Mi Max 3 pek mantıklı gözükmedi bana. 6 GB RAM'li versiyon 240-250 dolar olsaydı belki bir şeyler olabilirdi...
Edit: Ya da fiyat aynı kalsaydı ama işlemci olarak Snapdragon 710 kullansalardı keşke. O zaman güzel olurdu işte.
300 dolar yaklaşık 1400 TL yapıyor. 300 TL'de aracı karı, vergi vs. konsa 1700-1800 TL'ye rahat gelir. Zenfone Max Pro M1 ise birebir aynı özellikler (ekran 1 i...
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Warrior_Knight 3 ay
Gençler bir sorum olacak mi max kullanıcısıyım max 2 nin arka kamera sensörü sony markaymı? duydugum kadari ile max 1 in kamera sensorunden daha iyi diyorlar.Aynı bağlantı ve kamera kontrolcusune sahipse max 1 e sony sensor takilabilirmi deneyen veya boyle bir bilgi duyan var mı acaba içinizde?
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Quard 10 ay
Ön incelemeyi çok beğendim,neredeyse telefon satın alınmış gibi bir inceleme olmuş ya tebrikler :)
Ekranı,bataryası özellikleriyle sevdim ama Asus gibi yeni çıkacak olanlara da bakmak lazım.Ayrıca fiyatı da önemli. Umarım 1800 Tl altında olur.
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arel.gr 10 ay
tamamdır, inç "li inç "li antipresbiyotik
gayet güzel.
sahne netleşiyor.
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huseyincarnege 10 ay
5.7 den yukarı kulanılmaz yaw :(
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MonitörKertenkelesi 10 ay
Bilgisayarı, tableti, fotoğraf makinesi, TV'si olmayan biri için gayet makul boyut ve model. Hepsi bir arada bu boyut ve kapasite ile hepsini karşılarsınız.
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vollkan59 10 ay
Ne oldu bu xiaomi Türkiye'ye gelecek ve buradan satış yapacaktı?
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seveax 10 ay vollkan59
Mağzaları yapım aşamasında. Biri Vadi İstanbul, diğeri de Forum İstanbul'da
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mementopolis 10 ay
Ben begendim :D
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Emre Kocakaya 10 ay en beğenilen
Erdi sabaha kadar anlatsin dinlerim valla.
Sevgili arkadaslar,Bu buyuk bir model ve bu tarz telefonlari sevenler icin yapilmis,neye sikayet ediyorsunuz ekrani buyuk diye,Xiaomi firmasinin onlarca modeli var,birde buyuk ekranli model olmasi gayet normal,bu buyuk ekran sizi neden bu kadar rahatsiz ediyor kurban olduklarim,kucuk ekran seviyorsan kucuk al kimse bunu sana zorla satmiyor.
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LooF 10 ay
Bende mi max var 6.4 o bile buyuk. 6.9 nedir ya
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Kefelon 10 ay LooF
Hocam Erdi beyde açıklamış ama gözünüzden kaçmış sanırsam. İnce çerçeve ve 18:9 ekran oranından dolayı Mi Max ile Mi Max 3 birebir aynı boyuttalar neredeyse.
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