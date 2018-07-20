Xiaomi Mi Max 3 hakkında her şey: 6.9" ekran, 5500mAh pil

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi yepyeni modellerle sahneye çıkmaya devam ediyor. Şirket şimdi de yüksek pil kapasitesine sahip modeller konumlandırdığı Mi Max ailesinin en yeni ve iddialı üyesini tanıttı. İşte Mi Max 3.
Xiaomi dur durak bilmiyor. Önümüzdeki günlerde Mi A2 modelini duyurmaya hazırlanan şirket, yüksek pil kapasitesi ile nam salan Mi Max ailesinin yeni üyesini tanıttı. Mi Max 3, 6.9-inç boyutunda ekranı, 5500mAh kapasiteli pili, çift arka kamerası ve diğer özellikleri heyecan verici bir telefon, hatta telefon tablet melezi. İşte tüm detaylar.
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Sevgili arkadaslar,Bu buyuk bir model ve bu tarz telefonlari sevenler icin yapilmis,neye sikayet ediyorsunuz ekrani buyuk diye,Xiaomi firmasinin onlarca modeli var,birde buyuk ekranli model olmasi gayet normal,bu buyuk ekran sizi neden bu kadar rahatsiz ediyor kurban olduklarim,kucuk ekran seviyorsan kucuk al kimse bunu sana zorla satmiyor.
Edit: Ya da fiyat aynı kalsaydı ama işlemci olarak Snapdragon 710 kullansalardı keşke. O zaman güzel olurdu işte.