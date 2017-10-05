Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çerçevesiz telefon akımına öncülük eden Xiaomi Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanıma önemli yeniliklerin olduğu Xiaomi Mi Mix 2 elimizde. Tüm detayları videomuzda anlattık.
Xiaomi'nin geçen yıl çok ses getiren ve çerçevesiz telefon akımına ivme kazandıran amiral gemi telefonu Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanımına ciddi yenilikler içeren Xiaomi Mi Mix 2'in tüm detayları videomuzda.
Telefonu bize sağlayan MIUI Türkiye ve CepPort'a teşekkür ederiz.
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Bu telefon 2013-2014 de çıkmış lenovo vibe z2 pro modelidir.
Telefonda fiziksel tuşların olması ve çerçeve oranları benim açımdan olması gereken yeterlilikte ve yıl 2017 hala bunu yakalayamamış firmalar ve devam serisinin olmayışı gerçekten kötü bir durum.
Umarım bu telefonun ön tarafının 1:1 arka tarafının tamamen değiştirildiği bir telefon 2018 de çıkar ve insanlar gerçek anlamda telefon görür.