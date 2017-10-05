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Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler!

2 yıl
24,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çerçevesiz telefon akımına öncülük eden Xiaomi Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanıma önemli yeniliklerin olduğu Xiaomi Mi Mix 2 elimizde. Tüm detayları videomuzda anlattık.
Xiaomi'nin geçen yıl çok ses getiren ve çerçevesiz telefon akımına ivme kazandıran amiral gemi telefonu Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanımına ciddi yenilikler içeren Xiaomi Mi Mix 2'in tüm detayları videomuzda. 
Telefonu bize sağlayan MIUI Türkiye ve CepPort'a teşekkür ederiz.  

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haktan24 2 yıl en beğenilen
Erdi abi her videoda kendini daha cok geliştiriyorsun başarılarının devamını dilerim teşekkürler inceleme için iyi yayınlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu telefon 2013-2014 de çıkmış lenovo vibe z2 pro modelidir.
Telefonda fiziksel tuşların olması ve çerçeve oranları benim açımdan olması gereken yeterlilikte ve yıl 2017 hala bunu yakalayamamış firmalar ve devam serisinin olmayışı gerçekten kötü bir durum.
Umarım bu telefonun ön tarafının 1:1 arka tarafının tamamen değiştirildiği bir telefon 2018 de çıkar ve insanlar gerçek anlamda telefon görür.
Bu telefon 2013-2014 de çıkmış lenovo vibe z2 pro modelidir.Telefonda fiziksel tuşların olması ve çerçeve oranlar...
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marsli61 2 yıl
Yüzde 94 ekran kasa oranı diye pompalanıp yüzde 80 ekran kasa oranıyla çıkan mi mix 2 mi bu?
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number352 2 yıl
çok zarif ve çok başarılı bir telefon aynı zariflikle tanıtılmış...

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siradan 2 yıl
Arkadaslar bu telefonu turkce yapmanin kolay ve kullanilabilir bir yolunu bilen varmi?
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KalemKolik 2 yıl
Resmen ölü doğdu. Hiç ilgi yok. Sadece bu forumda değil yurtdışındada pek ilgi yok bu telefona. Hatta ilk modelin fiyatı adam gibi düşmedi bile. Halen çatır çatır ilk nesil satılıyor. Yanlış görmedi ise ebaydeki fiyatları 70-80 dolar daha aşağıda çıktığı döneme göre.
Telefon her anlamda leş. Hiçbir özelliği almak için sebep değil. Ekran kamera batarya malzeme kalitesi beklenilenden çok kötü.
Ayrıca ekran kasa oranıda tanıtımdaki gösterdiklerinden daha kötü. Telefon aklıma geldikçe pazarlamadaki sahtekarlıkta nirvana yaptıklarını düşünüyorum.
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lordakrep 2 yıl
Güzel inceleme olmuş. Teşekkürler.
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erkanberk 2 yıl
bilmem nedendir ama Xiaomi markasını çok seviyorum. Ürünleri gerekten harika. Hemde hak ettiği parayı veriyorsun daha fazlasını değil. Telefonu hariç bir çok ürününü kullanıyorum kalite anlamında çoğu değme markayı ezer bana kalırsa.
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DH Misafiri 2 yıl
note 8 incelemsi nezaman gelecek acaba ?
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marseltalon 2 yıl
Çok mix olmuş...
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Johan Elmander 2 yıl
Xiaomi bizle dalga geçiyor.
İlk neslin tasarımı kat ve kat daha iyi.
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magrofon 2 yıl
ÇÖP!
ön kamerayı alta koyacağına üstte koysaymış ne fark etti? kenarları çok kalın güya çevçevesiz. kamerası zaten beş para etmez garantide yok samsung s8 plus parasına satarlar zaten artık bunu o yüzden çöp..
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Gtx1050ti.Game 2 yıl
LG G5'İ BIRAKIP GEÇMEK İSTEYECEĞİM TELEFONLARDAN BİRİSİ Mİ6'İDİ BİDE ÜSTÜNE Mİ MİX2 ÇIKTI ama bu telefonun arkasını hiç beğenmedim ben
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