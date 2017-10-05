Xiaomi Mi Mix 2 incelemesi: Tüm detaylar, merak edilenler!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü

Çerçevesiz telefon akımına öncülük eden Xiaomi Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanıma önemli yeniliklerin olduğu Xiaomi Mi Mix 2 elimizde. Tüm detayları videomuzda anlattık.

Xiaomi'nin geçen yıl çok ses getiren ve çerçevesiz telefon akımına ivme kazandıran amiral gemi telefonu Mi Mix'in devam modeli geldi. Tasarımdan donanımına ciddi yenilikler içeren Xiaomi Mi Mix 2'in tüm detayları videomuzda.

Telefonu bize sağlayan MIUI Türkiye ve CepPort'a teşekkür ederiz.