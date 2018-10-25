Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tanıttı. Kızaklı tasarıma geçen ve yüksek ekran/kasa oranıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve öne çıkan özelliklerini bu videoda anlattık.
Xiaomi yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi Mix 3'ü tanıttı. Tam ekran konseptini selefi olan modellerden daha ileri götüren telefon, kızakllı mekanizması ve diğer özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Xiaomi Mi Mix 3 hakkında merak edilen tüm detaylar.
Paylaş Tweetle
-Bu cihaz için nasıl bir kılıf üretimi planlanıyor acaba? Kızak sistemi kılıf olayını tamamen engelleyecek bir şey.
-Kızağı çekmeden ışık, yakınlık vs sensörler çalışıyor mu? Çalışmıyorsa cidden çok saçma.
-Ekran/kasa oranına bu kadar takmaya ne gerek var? Küçük bi çentik yapılsın olay çözülsün. Mi8 kullanıyorum bundaki gibi büyük bi çentik olmasın ama olayı çözer en azından.
2016: mi6 1600tl lg g5 2800tl
2018: mi8 4000tl lg g7 3500tl
farkı siz düşünün