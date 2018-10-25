Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi

Xiaomi yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tanıttı. Kızaklı tasarıma geçen ve yüksek ekran/kasa oranıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve öne çıkan özelliklerini bu videoda anlattık.

Xiaomi yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi Mix 3'ü tanıttı. Tam ekran konseptini selefi olan modellerden daha ileri götüren telefon, kızakllı mekanizması ve diğer özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Xiaomi Mi Mix 3 hakkında merak edilen tüm detaylar.