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Xiaomi Mi Mix 3 hakkında her şey: Daha şık, daha yenilikçi

6 ay
19,1b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi yeni amiral gemisi Mi Mix 3'ü tanıttı. Kızaklı tasarıma geçen ve yüksek ekran/kasa oranıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve öne çıkan özelliklerini bu videoda anlattık.
Xiaomi yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi Mix 3'ü tanıttı. Tam ekran konseptini selefi olan modellerden daha ileri götüren telefon, kızakllı mekanizması ve diğer özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. İşte Xiaomi Mi Mix 3 hakkında merak edilen tüm detaylar. 

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simbolmina 6 ay en beğenilen
Yani elinizde bile olmayan telefon için 20dk video çekmek.. ne desem bilemedim.
1 Yanıt Yanıtla +24
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PHI 6 ay
Bir kaç sorum olacak.
-Bu cihaz için nasıl bir kılıf üretimi planlanıyor acaba? Kızak sistemi kılıf olayını tamamen engelleyecek bir şey.
-Kızağı çekmeden ışık, yakınlık vs sensörler çalışıyor mu? Çalışmıyorsa cidden çok saçma.
-Ekran/kasa oranına bu kadar takmaya ne gerek var? Küçük bi çentik yapılsın olay çözülsün. Mi8 kullanıyorum bundaki gibi büyük bi çentik olmasın ama olayı çözer en azından.
Bir kaç sorum olacak.-Bu cihaz için nasıl bir kılıf üretimi planlanıyor acaba? Kızak sistemi kılıf olayını tamamen engelleyecek bir şey.-Kızağı çekmed...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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renega 6 ay
şahsi görüşüm: xiaomi 2018 itibariyle öldü
2016: mi6 1600tl lg g5 2800tl
2018: mi8 4000tl lg g7 3500tl
farkı siz düşünün
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1 Avatar
dracarys41 6 ay
kızak olayı inanılmaz inaviatif olmuş ama sorun büyük.
telefon kılıfı olayı nasıl olacak ???? bu telefona uygun telefon kılıfı olmaz ki.
ön kamera açısından mükemmel bir buluş ama u şekliyle kılıflı kullanımı imkansız.
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Y-ZiyA 6 ay
Telefonu görmeden bir şey demek mümkün değil ama 2005-2010 arası çıkan çoğu modelde kızak ve kapak kullanıldı.
N900 ve N97 gibi Nokia modellerinde de vardı.
3.5 seneye yakın N900 kullandım ve kızak sisteminde en ufak sıkıntı olmadı.
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Redzepi 6 ay
Bugün Çin'de cihazı deneme fırsatı buldum kızak sistemini açmak çokda kolay değil zorlandım hatta kullanışsız bir alet olmuş tavsiye etmem
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Mr. Jingles 6 ay
Bu cihazın çerçevesi yokken niye teknik özelliklerde %85 ekran-kasa oranı var?
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BOLDVIPER 6 ay
Kalite hiç bir zaman tesadüf değildir...
ucuz ama oyun oynanabilicek diye çıktı bu çan çin çon telefonlar ama 1-2 modeli rağbet gördü diye kendisini samsung apple felan sanmaya başladı
adım gibi eminim kullanmmadım ama kamerası felan berbattir apple ve samsunga göre ee diğer özellikleride zaten kağıt üzerinde oyuncak şeyler. süsleyip 4000 5000 e satmaya calısıyorlar
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bjkyener 6 ay
6,4" 3200 mah batarya telefonu öldürmüş hatta çöpe çevirmiş
1 - amoled full hd (en az 600 nit)
2 - 5000 - 5500 mah batarya (6,3" üzerinde ise 5500 - 6000 mah)
3 - ses mükemmele yakın olacak
4 - 700 usd lik telefondan kaliteli kulaklık (300 - 500 tl lik) beklerim
5 - Ekran kasa oranı % 90 olacak
diğerleri orta seviye ve üstü olsun yeter
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10ff 6 ay
Xiaomi önce o Webcam den bozma kamerasını düzeltsin... 1 ay öncesine kadar mix 2 kullanıyordum ama bir kamera bu kadar mi leş olur arkadaş...
samimi söylüyorum s3 mini kamerasi daha iyiydi. koftiden portre modu getirdiler sonra tam Evlere şenlik
xiaomi yi alan adam fiyatı icin alır. Tutup 3k para gömecek değilim bu seye. Çin malı olduğunu illaki belli ediyorlar.
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renega 6 ay
şahsi görüşüm: xiaomi 2018 itibariyle öldü
2016: mi6 1600tl lg g5 2800tl
2018: mi8 4000tl lg g7 3500tl
farkı siz düşünün
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*GameOver* 6 ay
kızağa kadar herşey güzel gidiyordu, neyse nice try xiaomi o kızağa sıkışan tozların telefonu 6 ay sonra leş gibi çizik ve pislik içinde bırakacağı ve kızağında sertleşip eskisi gibi akıcı olmayacağı çok net bişiy bence olmamış
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BlueDay_86 6 ay
Değmez bu şamiye bu paralar
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