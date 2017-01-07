Xiaomi Mi Mix kar beyazı rengiyle mercek altında

Geride bıraktığımız yılın en flaş telefonuydu belki de Xiaomi Mi Mix. Hazır güzel ülkemiz karlara bürünmüşken, biz de resmi tanıtımı yeni yapılan beyaz renkli Xiaomi Mix'i videosuyla karşınızdayız.

Geleceğin telefonu olarak tanımladığımız Xiaomi Mi Mix'in duyurusu yeni yapılan beyaz renkli versiyonunu kullandım. Çerçevesiz telefon deneyimine en yakın model olan Xiaomi Mi Mix'in detaylı bir incelemesini daha önce sizlerle paylaşmıştık dolayısıyla bu videoda, beyaz renkli Mi Mix'e göz atıcak ayrıca ana hatlarıyla itibariyle özelliklerini hatırlayıp, bende bıraktığı izlenimleri değerlendireceğiz.



Xiaomi Mi Mix'in hiç şüphe yok ki en büyük özelliği tasarımı. Burada sadece estetik olarak telefonun güzel görünmesinden bahsetmiyorum, aynı zamanda 6.4-inç boyutunda ekrana sahip olan cihazın 5.5 veya 5.7-inç boyutundaki cihazlara yakın ölçülerde olmasını takdir etmek istiyorum.



Tabi Mi Mix'de gördüğümüz tasarım anlayışının temelleri Sharp firması ve geliştirdiği Aquos serisi telefonlara ait. Ancak sınırlı sayıda çıkan ve bazı başka sorunları olan o telefonlara kıyasla Mi Mix'de, Xiaomi temel tasarım fikrini alıyor ve nasıl mükemmel bir telefon yaparım düşüncesinin peşine düşmüş olacak ki ortaya böylesi iddialı bir cihaz çıkıyor.



Xiaomi Mi Mix'in tasarım sihiri, üç kenarından çerçevesiz etkisi yaratan profilini kaynaklanıyor. Üst bölüm ve kenarlarda, özellikle de kamera uygulaması açıkken adeta sadece bir ekrana bakıyor gibi hissediyorsunuz. Alt kısımda ise teknik gereksinimlerden dolayı çerçeve kalınlığı daha yüksek bırakılmış.

Ekran / kasa oranı neredeyse %85'ler seviyesinde olan Mi Mix'in gövdesinde serami kullanılmış. Daha önce Mi 5 serisinde opsiyonel olarak sunulan, yine benzer bir seçenek olarak OnePlus'ın One X modelinde de kendisine yer bulan bir materyal bu. Aslına bakarsanız bir telefonda kullanılabilecek en özel materyallerinden biri. Bunun farkında olan Xiaomi, herhangi bir zayıf ya da nispete ucuz etki yaratacak detay bırakmamak adına, ses ve güç butonlarına varana kadar hemen her yerde semarik kullanmış.



Daha önce incelediğimiz siyah renkli Mi Mix modelinden farklı olarak yeni beyaz renk seçeneğinde arka taraf ayna etkisi yaratmıyor belki ama, kullanılan materyalin bir yansıması olarak parmakizi kirliliği ve kayganlıktan kurtaramıyor ne yazık ki kendisini. Mi Mix'in en ilginç detaylarından biri de üst kısmın tamamen ekran ve çerçeveden oluşması. Akıllara hemen şu soru geliyor, peki o zaman telefonla görüşme esnasında karşı tarafın sesini nasıl duyabiliyoruz ?

Buradaki anahtar özellik şu: Basınçsal Elektrikli Seramik Sürücü. Sistemi anlatmanın en kolay şu. Bir dijital analog dönüştürücü elektrik sinyaliyle basınçsal elektrikli seramik sürücüyü harekete geçiriyor ve ortaya çıkan mekanik enerji ile metal çerçeve üzeirnde oluşan titreşimleri kulağımız ses olarak duyuyor. Tabi bu teknolojinin handikapı da yok değil, çok özel konuşmalarınızı kulaklık ile yapmakta fayda var diye düşünüyorum zira sesin dışarı çıkma oranı, geleneksel telefonlara oranla daha yüksek.



Az önce telefonda ultrasonik sensör olduğunu söylemiştim. Akıllı telefonlarda, sesli görüşme esnasında ekranın pil tüketmemesi ve ısınarak kullanıcının yüzüne rahatsızlık vermemesi için yakınlık hesabı yapmak üzere kızılötesi sensör kullanılır. Bu teknolojide sensörün dış dünya ile bağlantı kurması gerekiyor. Mi Mix'de kullanılan sensör ise ekrana bir nesnenin yaklaştığını hesapladığı anda ekranı kapatıyor.



Mi Mix'de ön kamera telefonun alt kısmında karşımıza çıkıyor. İlk etapta kullanması biraz tuhaf gelebilir belki ama telefonu döndürğünüz anda arayüzde buna uyum sağlıyor ve ön kamerası üstte herhangi bir telefon gibi özçekim yapmayı sürdürebiliyorsunuz. Uzun lafın kısası Xiaomi Mi Mix tam bir teknoloji harikası olmuş.

İlk izlenim olarak telefonu kullanmanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ama doğru konuşmakta fayda var, fotoğraflardaki görünümüne göre bazı şeyler de beklentimin biraz altında çıktı, örneğin telefon 7.9mm olmasına karşın bana biraz daha kalın geldi, tutarken bunu hissediyorsunuz. Ayrıca 209 gram ile ağır, bunu da elinize aldığınız an itibariyle yaşamaya başlıyorsunuz.

Yine örneğin kamera uygulamasını açmadığınız sürece ekran çerçeveleri hayal ettiğiniz kadar da kaybolmuyor. Çok çok iyi görünüyor ve büyük oranda benzersiz ama tanıtımlardaki kadar da agresif kaybolmuyor, demek istediğim şey tam olarak bu. Ama günün sonunda özellikle önden bakıldığında, Marty McFly'ın, DeLorean'e binip gelecekten getirdiği bir telefonmuş gibi günümüzün akıllı telefon dünyasına ait olmadığını hissettiriyor Mi Mix.

Kullandığım ve kurcaladığım süre boyunca, telefona olan şaşkınlığımı bir an olsa bile gizleyemediğimi söylemek isterim dostlar. Biraz da donanımsal özelliklerinden bahsedelim. Telefonun IPS panel kullanan 6.4-inç boyutundaki ekranı, 1080'e 2040 piksel çözünürlük, 17:9 görüntü oranı ve inç başına 362 piksellik yoğunluk sunuyor. Açıkçası kendisine has bir telefon olduğu ortada, ekran gerek renk üretimi kabiliyeti, gerek ton gösterimi ve en yüksek parlaklık yetenekleri açısından zirveye oynayacak kadar iddialı değil.



Ama hem görüş açıları iyi hem de en iyi ekranlardan biri olmasa da başarılı sonuçlar veriyor. Belki daha iyi bir kalibrasyon ile saturasyon seviyesi bir miktar daha yukarı alınabilir ama günün sonunda başarılı işlere imza attığı da ortada. Daha da önemlisi ise 6.4-inç boyutunda bir ekran olması, dolayısıyla çoklu ortam içeriklerinde, özellikle de film izlerken ekranın muazzam bir keyif yaşattığını söylemek gerek var mı bilmiyorum.

Telefonun performans merkezinde Snapdragon 821 işlemcisi var. Büyük çekirdekleri 2.35GHz'de yani olması gereken frekansta çalışan telefon bu açıdan Snapdragon 835 öncesinde en Qualcomm imzalı en hızlı işlemciyle çalışıyor. Yalnız burada şöyle bir durum söz konusu. öyle görünüyor ki benim kullandığım cihazın kendisine has bazı sorunları vardı sanırım, çünkü daha önce ofisimizde test ettiğimiz modele göre hissedilir oranda yavaş çalışıyordu. Tahminim o ki, fuardan fuara, etkinlikten etkinliğe koşturulan örnek cihazlardan biri olduğu için öyleydi. Uzun lafın kısası, oyundan internete kullandığınız uygulama ne olursa olsun, Snapdragon 821 ve Adreno 530 grafik birimi en yüksek performans hazır.



Üstelik teorik olarak 2560x1440 piksel çözünürlüğündeki telefonlara karşı grafik başarımının daha da yüksek olacağını öngörebiliriz. Kullandığım telefonda 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi vardı. Depolama birimi UFS 2.0 yani bugün Galaxy S7 ailesinde ve diğer amiral gemi Android telefonlardakiyle aynı, yüksek okuma ve yazma başarımı sunan arabirimi kullanıyor. Bu özellikler açısından da telefon zirveye aday bir telefondan beklentileri karşılıyor. hatta arzu ederseniz 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyon da seçenek olarak masanın üzerinde olacak.



Kullandığım süre esnasında Mi Mix'in genel paketine uymayan özellik olarak beni hayalkırıklığına uğratan kamera oldu. Omnivision üretimi 1/3.06-inç boyutundaki sensöre, f/2.0 diyafram eşlik ediyor. Optik görünü sabitleme özelliğinin olmadığı kamera çektiğim fotoğraflarda fena olmayan detay seviyesi sunarken renk derinliği de tatminkar seviyedeydi. Ancak farklı koşullarda denemeye çalıştığım kameranın ışık hassasiyeti yüksek ve detaylar itibariyle zirveye aday bir kamera olması da zor zira rakiplerine karşı çok daha mütevazi bir kamera sensörüne sahip. Dinamik aralıktaki dengesizlik gibi bazı kusurlar belki yazılım güncellemesiyle çözülebilir ancak genel görünümündeki teknolojik üstünlüğü kamera tarafında beklemek hayal kırıklığı olur bence.



Telefonun yazılım arayüzü, Xiaomi'nin güncel tasarım dilini yansıtır nitelikte. Eğer yakın zamanda bir Xiaomi telefon kullandıysanız telefona adapte olmakta çok zorluk yaşamazsınız. Android 6.0.1 temelli MIUI 8 ile çalışan telefonda, diğer Xiaomi telefonlarına göre belki de kullanıma etki eden en dikkat çekici fark, Quick Ball özelliğinin işlevselliği olmuş. Bunun dışında tema desteğinden ayar seviyesine kadar pek çok noktada öncül Mi telefonlarla aynı seviyede seyrediyor telefon. Xiaomi Mix Mix'in diğer detayları, oyun deneyimi, 4400mah kapasiteli pilin yetenekleri ve ısınıp ısınmadığı gibi detayları merak ediyorsanız, detaylı incelememize göz atabilirsiniz.



Günün sonunda Xiaomi Mi Mix'in beyaz renk seçeneği de çıkmış oldu. Tercih meselesi olmakla birlikte siyah kadar beğenmediğimi söylemem gerekiyor zira siyah, ekran kapalıyken akıcı görüntüsünü korurken, beyaz rengin doğası gereği aynı etkiyi yaşayamıyorsunuz. Ama dediğim gibi tercih meselesi arkadaşlar, beyaz da kendine has bir çekiciliğe sahip, aksini inkar edemeyiz. Evet ben Erdi Özüağ, bu videomuzda beyaz renkli Xiaomi Mi Mix'le ilgili izlenimlerimi sizlerle paylaşmış oldum. Bir sonraki videoda görüşüne kadar şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.