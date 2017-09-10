Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu"

Xiaom'nin amiral gemi akıllı telefon modeli Mi6 mercek altında. Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve 3350mAh kapasiteli pile sahip olan telefonu enine boyuna inceledik.

Xiaomi'nin amiral gemi akıllı telefonu Mi6, sahip olduğu özellikler ve satış fiyatıyla heyecan verici bir model. Çin'den 1700TL civarı bir fiyatla satın aldığımız 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip telefon, Snapdragon 835 işlemci, çift arka kamera ve 3350mAh kapasiteli pil gibi rakiplerine göz dağı veren önemli özelliklere sahip. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda.

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