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Xiaomi Mi6 incelemesi "Fiyat/performans telefonu"

2 yıl
40,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaom'nin amiral gemi akıllı telefon modeli Mi6 mercek altında. Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 128GB depolama kapasitesi ve 3350mAh kapasiteli pile sahip olan telefonu enine boyuna inceledik.
Xiaomi'nin amiral gemi akıllı telefonu Mi6, sahip olduğu özellikler ve satış fiyatıyla heyecan verici bir model. Çin'den 1700TL civarı bir fiyatla satın aldığımız 6GB RAM ve  128GB depolama kapasitesine sahip telefon, Snapdragon 835 işlemci, çift arka kamera ve 3350mAh kapasiteli pil gibi rakiplerine göz dağı veren önemli özelliklere sahip. Tüm detaylar ve yorumlarımız videoda. 
Xiaomi Telefonlar hızlanıyor; İşte MIUI9 incelememiz 

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King Stannis 2 yıl en beğenilen
Nihayet.
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Xloud 2 yıl
O kadar beklendi inceleme detaylı olacak dendi ama jack çıkışı beslemesi nasıl ondan bile bahsedilmemiş ve kötü bi montaj olmuş kelimeler birden kesiliyor falan...
O kadar beklendi inceleme detaylı olacak dendi ama jack çıkışı beslemesi nasıl ondan bile bahsedilmemiş ve kötü bi montaj olmuş kelimeler birden kesiliyor falan...
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fx57 2 yıl A.N.E.Y.H.
Orijinalden alıntı: A.N.E.Y.H.
Bataryası biraz düşük değilmi?

Merhaba,
Ufak bir kıyaslama yapalım;
Daha büyük ve/veya daha yüksek çözünürlüklü telefonların pilleri;
- Samsung Galaxy S8: 3000mAh
- Samsung Galaxy S8+: 3500mAh
- Samsung Galaxy Note 8: 3300mAh
- Sony Xperia XZ Premium: 3230mAh
- HTC U11: 3000mAh
- Huawei P10 Plus: 3750mAh
- iPhone 7 Plus: 2900mAh
- LG V30: 3300mAh
- OnePlus 5: 3300mAh
ve Xiaomi Mi6: 3350mAh
Bu koşullarda gayet iyi bir pil büyüklüğü var. Video içerisinde elde ettiğim pil sürelerini de paylaşıyorum.
Teşekkürler.
Orijinalden alıntı: A.N.E.Y.H.Bataryası biraz düşük değilmi?Merhaba,Ufak bir kıyaslama yapalım;Daha büyük ve/veya daha yüksek çöz...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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DH Misafiri 1 yıl
mi 6 almayı düşünüyorum, xiaomi resmi olarak Türkiye ye geleceğini açıkladı fakat bi tarih verilmedi ve bu süre 1 yıl a yaklaştı. mi6 cihazı ithalatçı yolu ile aldığımızda eğer bir problem ile karşılaştığımızda ve çözülmediiğinde italatçı firmayı tüketici haklarına şikayet edebiliyormuyuz. ? resmi firmaları şikayet edebilidğimiz gibi ?
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DH Misafiri 1 yıl
Lg g3 telim anakart arizasi vermesi sebebiyle mi6 aldim 1949tl hb'dan. İzlenimlerim soyle; sn835 cok iyi. 6gb ram var evet. Cift tiklama ile ekrani acabiliyosunuz ancak kitleyemiyorsunuz. Kilit icin fiziksel tuşa mahkumsunuz. Genel olarak iphone gorunumlu android diyebilirim. Bu fiyata bu ozellikte telefon bulamazsiniz kvk garantilisi 200tl daha pahali ama gerek yok. az daha buyuk ekranli isterseniz Mix 2 oneririm 2500civari. O cok daha ozel bir telefon.
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Flag_Ship_Killer 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Lg g3 telim anakart arizasi vermesi sebebiyle mi6 aldim 1949tl hb'dan. İzlenimlerim soyle; sn835 cok iyi. 6gb ram var evet. Cift tiklama ile ekrani acabiliyosunuz ancak kitleyemiyorsunuz. Kilit icin fiziksel tuşa mahkumsunuz. Genel olarak iphone gorunumlu android diyebilirim. Bu fiyata bu ozellikte telefon bulamazsiniz kvk garantilisi 200tl daha pahali ama gerek yok. az daha buyuk ekranli isterseniz Mix 2 oneririm 2500civari. O cok daha ozel bir telefon.

Kısa yollardan ana ekrana ekranı kilitle butonu koyabilirsiniz
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memali74 1 yıl
Merhaba Erdi bey,
Arkadaşım hong kongdan mi6 ve iphone x almayı düşünüyor.Türkiyede bu cihazlar çalışırmı.
Teşekkür ederim.
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yigidoumit 2 yıl
telefonu kullanma şansım oldu gerçekten çok iyi. tel alırsam alacağım tel bu umarım fiyat seviyesi böyle devam eder.
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DH Misafiri 2 yıl
Merhabalar :
Bende Mi5 var hala kullanıyorum herhangi bir sıkıntım yok fakat tek birsorun ise telefonda konferans yapılamması. Şimdi Mİ6 için'de telefonda konferans sorunu varmıdır.
Telefonda konferans sorunun nasıl çözebilirim herhangi bir yolu varmı .Varsa bana yardımcı olabilirmisiniz. Teşekkurler.
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serselner_ 2 yıl
kendi mail uygulamasını kullanamıyorum. sebebi ise iphone veya samsung un mail uygulamalarındaki gibi resimleri göstermemesi. outlook veya gmail uygulamaları ile sorun çözülür ama ben kendi uygulamasının neden çalışmadığını/eksik çalıştığını// verimsiz çalıştığını merak ediyorum. çözüm varsa bilgilendirirseniz sevinirim. miui 9 da da mı çözüm çıkmadı gibi...
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DH Misafiri 2 yıl
(fx57) Erdi Bey Merhaba,
Bir sorum olacak
S8 lerdeki gibi Wifi sharing özelliği varmı bu Miui cihazlarda
Mobil veri değilde mevcut wifi bağlantısını paylaşabiliyor muyuz ?
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madrid2017 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
(fx57) Erdi Bey Merhaba,
Bir sorum olacak
S8 lerdeki gibi Wifi sharing özelliği varmı bu Miui cihazlarda
Mobil veri değilde mevcut wifi bağlantısını paylaşabiliyor muyuz ?

diğer android cihazlar sadece mobılı paylaşıyor..
mi 6 aldım bu cihazlar wifiyide paylaşıyor bak o gun dıkkat etmemiştim
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askiseven 2 yıl
arkadaşlar yeni telefon alsanız hangisini alırsınız kargo yurt dışına gidecek onlar türkiyeye getirecekler telefon türkiyede kullanılacak
1- tr.aliexpress.com/...
2- tr.aliexpress.com/...
3- tr.aliexpress.com/...
4- tr.aliexpress.com/...
5- tr.aliexpress.com/...
not: 4 ve beşinci sıradaki xiaomi ler aynı fakat işlemcileri farklı gibi geldi anlayan üstatlarımdan yorum bekliyorum
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madrid2017 2 yıl askiseven
askiseven
arkadaşlar yeni telefon alsanız hangisini alırsınız kargo yurt dışına gidecek onlar türkiyeye getirecekler telefon türkiyede kullanılacak
1- tr.aliexpress.com/...
2- tr.aliexpress.com/...
3- tr.aliexpress.com/...
4- tr.aliexpress.com/...
5- tr.aliexpress.com/...
not: 4 ve beşinci sıradaki xiaomi ler aynı fakat işlemcileri farklı gibi geldi anlayan üstatlarımdan yorum bekliyorum

en alttaki snapdragon 625
1. sıradaki mediatek boşver
2. sıradaki mediatek boşver
3. sıradaki mediatek boşver
4. sıradakş snapdragon 435
5. sıradaki snapdragon 625
xioami lerin dokunmatıklerı diğerlerinden saha hassasdır
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Mesudum 2 yıl
Kablosuz şarj (qi) ???
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BayCC 2 yıl
Xiaomi ürünlerini daima takip ederim. Xiaomi mi6 yı bekledim ancak ilk çıktığında fiyatı 2000 TL civarına denk geliyordu. Yerine yurt dışından S7 Edge aldım 1750TL ye.
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