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Xiaomi Mi8 Explorer Edition hakkında her şey l En donanımlı Android telefon

12 ay
23b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi Mi8'in çok özel bir versiyonu var. Mi8 Explorer Edition adını taşıyan bu model ekrandan parmakizi okuma ve FaceID teknolojisi gibi önemli özellikleri yarı saydam kasa tasarımıyla sunuyor.
Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi8'in çok özel bir versiyonu var. Xiaomi'nin gizli silahı olarak yorumlanan bu model ekrandan parmakizi okuma, Face ID teknolojisi, yarı saydam kasa tasarımı gibi özellikleriyle merakla beklenen teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Android ekosisteminin en donanımlı ve teknolojik telefonu olmayı başarıyor. Tüm detaylar videomuzda. 

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Johan Elmander 12 ay en beğenilen
Pilin neden 3400 değil 3000mAh olduğunu ben yazayım: Yarı saydam kapağın altında görülen bileşenler gerçek bileşenler değil, maket kapaklar. Bu kapağın kalınlığı yüzünden pil daha küçük.
Pilin neden 3400 değil 3000mAh olduğunu ben yazayım: Yarı saydam kapağın altında görülen bileşenler gerçek bileşenler değil, maket kapaklar. Bu kapağın kalınlı...
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MYılmaz4646 12 ay esmerbuyucu
Nerden ne anladınız Allah aşkına. Üstüne 300 dolar koy derken o kadar rahatsınız ki o parayla bir hafta tatil yapılır. Asgari ücret kadar para demek istedim. "evet telefonları yavaşlattık" diyen firma yerine "kâr oranımız yüzde 5 i geçmeyecek" diye açıklama yapan firmanın telefonunu her zaman tercih ederim. Sırf marka diye aynı özelliklere sahip telefona dünyanın parasını verecek değiliz. Ayrıca " vay canına Iphone X e benziyor bu harika" diye alan var mı acaba? Konuyu okudunuz mu? Büyük ihtimalle sizde o telefondan var ve ondan daha yüksek puanlar alan ve daha ucuza satılan bu telefonun satışa çıkması hazımsızlık oluşturdu
Nerden ne anladınız Allah aşkına. Üstüne 300 dolar koy derken o kadar rahatsınız ki o parayla bir hafta tatil yapılır. Asgari ücret kadar para demek istedim. "...
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alemburda34 12 ay
6,21 inçlik ekrana 3000 mAh düşündürüyor.
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DH Misafiri 11 ay
Pardon ama mi6'dan sonra mi8 ne alaka....
Ha hatırladım Samsung'da böyle yapmıştı
Çakmalıktan midem bulandı
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DH Misafiri 11 ay
Ne zaman satışa sunulacak.?
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DH Misafiri 11 ay
pilin 3000mAh olmasının sebebini yeni parmak izi okuma teknolojisine bağlıyorum. büyük ihtimalle sığdıramamışlardır pili. birinde pil(3000mAh) ve depolama(128gb) eksikliği diğerinde face ID,ram(6gb) ve ekrana entegre parmak izi eksikliği var. Sanki ikisinde alamayalım diye yapmışlar. bi 50 dolar daha maliyeti arttırıp adam gibi pil ve depolama koyaydın düşünmeden explorer edition alırdım ama şuan kararsızım.
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DH Misafiri 11 ay
Türkiye ye ne zaman gelicek
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DH Misafiri 11 ay
iphone almayın bomba olarak size geri döner
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WoXeD 12 ay
mi6 dan zerre memnun kalmamış 27 gün sonra satmış biri olarak, face id her cihazda farklı çalışır arka kapak şeffaflığı her cihazda farklı olur, miui 10 da saçma hatalar olmaz ise güzel cihaz. ama bir daha asla. aksesuarları güzel. ama telefon ı ıh. kağıt üzerinde herşey iyi güzel ama deneyim ucuzlatabilmek adına aynı değil. 50 dolar daha pahalı olsun ama bileyimki her kutudan aynı cihaz çıkacak... mi6 da ekran lg olursa sarımsı jdi olursa kenarlardan sızdırma yapıyor. görmeyen yada benim için farketmez diyenler zahmet edip cevap atmasın.
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muroooo19 12 ay
erdi özüağ youtube da başlığı 'mi8 amiral gemisi katili başlığını atmış'
Geçen iphone fanı ile kapışık 4 gün ceza ladım. Arkadaş bu başlıktaki videoyu izler umarım. youtube.com/...
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sdelta 12 ay
iPhone X'im var ama ilk defa bir Android telefonu beğendim. Hatta çok beğendim. Alttaki çene kısmı çentik anlayışına ters olmuş biraz, ondan da kurtulması lazım. Arka tarafım ve kırmızı buton hoşuma gitti. Ama içerisinde Android olduğu için tercih etmem, uzun vade de üzer gibime geliyor.
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DaYWaLkeR 12 ay sdelta
Uzun vadede üzere dediğiniz telefonlar milattan önce de kaldı. Mate 9 kullanıyorum 1.5 yıldır tık yok. Hatta öğrenen algoritması sayesinde daha hızlı. Ayrıyetten android telefonlar bilgisayar gibi uzun vadede format atarsanız eski hızına kavuşursun. Iphone alıp tek düze kullanım için değil.
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haydarali34 12 ay
Çinli üreticiler yakında telefon piyasasını ele geçirecek.
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serkan1216 12 ay
yurt dışından arkadaşıma getirtsek ne kadar gelir tl olarak bana .ve en uygun hangi ülkeden alabiliriz ?
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