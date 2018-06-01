Xiaomi Mi8 Explorer Edition hakkında her şey l En donanımlı Android telefon

Xiaomi Mi8'in çok özel bir versiyonu var. Mi8 Explorer Edition adını taşıyan bu model ekrandan parmakizi okuma ve FaceID teknolojisi gibi önemli özellikleri yarı saydam kasa tasarımıyla sunuyor.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli Mi8'in çok özel bir versiyonu var. Xiaomi'nin gizli silahı olarak yorumlanan bu model ekrandan parmakizi okuma, Face ID teknolojisi, yarı saydam kasa tasarımı gibi özellikleriyle merakla beklenen teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Android ekosisteminin en donanımlı ve teknolojik telefonu olmayı başarıyor. Tüm detaylar videomuzda.