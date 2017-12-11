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Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye

1 yıl
11b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın bir ucunda, Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin sürpriz ismiydi Xiaomi ve kurucusu Lei Jun. Kendisini görünce, bir daha yakalamayız diye Türkiye'deki ilgiyi de söyledim.
Qualcomm'un Hawaii'de düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin sürpriz konuğu, Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun'du. Yeni amiral gemisi telefonlarının Snapdragon 845 platformunu kullanacağını resmen açıklayan Lei Jun'u ayak üstü yakalayınca Türkiye'deki Xiaomi ilgisini bizzat söyledik ve ekibine hazırladığımız Xiaomi videolarından örnekler gösterdik. Kısacası Hawaii'den Xiaomi izlenimleri bu videoda.  

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strathmorea 1 yıl en beğenilen
''Xiaomi ülkemize gelecek mi'' diye soru gördüğüm zaman o kişinin ağzına kürekle vurasım geliyor. He gelsin ve o 1900 tl lere gördüğünüz telefon 3500 tl lerde olduğu zamanda dersiniz ki Xiaomi de bozdu çok pahalıya satıyor. Hale bakar mısın öyle bir ülkede yaşıyoruz ki vergiler yüzünden ülkeye gelmesin diye dua eder olduk.
''Xiaomi ülkemize gelecek mi'' diye soru gördüğüm zaman o kişinin ağzına kürekle vurasım geliyor. He gelsin ve o 1900 tl lere gördüğünüz telefon 3500 tl lerde o...
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kaazto28 1 yıl
Ben, Erdi Hocam'ın yerinde olsam donanım haberden ayrılırım.
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astegon 1 yıl
Sakın TR'ye girmesin.
KVK ve İthalatçı garantili cihazlarda fiyat farkı daha şimdiden 1000 TL'leri zorlamaya başladı!
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DH Misafiri 1 yıl
arkadaşlar slm. geçen ay aldığım Xiaomi mi 6 128 gb ceramic telefonumun donma sorunları ilk günden beri devam etmekte. günlük ortalama 1-2 defa donuyor ve reset atana kadar devam etmekte. daha önceden kullanan, başına gelen veya bu işi bilen birileri varsa bana yardımcı olmalarını rica ederim.
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crazymodifieldd 1 yıl
Gelmesin abi gelmesin gelirse daha pahalı olur, burası Türkiye ithalatcılar aracılığıyla alırız, gelirse vergi falan fiyatı uçar hiç alınmaz.
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TheLastNinja 1 yıl
Ben şeye takıldım, ceo'nun ingilizce bilmemesine.
Halbuki ingilizce olmazsa olmaz, iş bulamazsın, adam yerine konmazsın, bilim dili ingilizce, herkes öğrenmeli bıdı bıdı bıdı
Aklını çalıştıranlar için söylemeye gerek yok fakat diğerleri için belirtelim: Demek ki düzenli çalışınca ve AR-GE 'ye önem verince öyle pek de ingilizce almanca lazca ya gerek yokmuş.
Dilinizin kıymetini bilin ve çalışın, onlar sizden ilham alsınlar, sizden bilgiyi ve teknolojiyi elde etmeye çalışsınlar, bırakın onlar öğrenmeye çalışsın sizin dilinizi, siz yeter ki çalışın (KAST ETTİĞİM TOPLUMSAL OLARAK)
Mehteri verince bir B-K olmuyor, birileri bunun farkına varana kadar yüzyıllar geçip gitti
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al-ozaria 1 yıl
Xiaomi ve Oppo TR piyasasında daha etkili görmek istediğimiz firmalar. Zaten tüm güncel modelleri ile Vatan benzeri teknonoloji mağazalarında f/p oranını koruyarak bulunduğu an olay tamamdır.
Bu arada Erdi üstatta olsa, memlekette Enformasyon Bakanı olacak adam. İhya ederdi kendi alanında ülkeyi.
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ztalan 1 yıl
şahane adamlar bunlar yahu
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El_domingo 1 yıl
yav inşallah gelmez... iş ithalatcıların elinde hem urun cok hızlı giriş yapıyor hemde fiyatlar vergilere ragmen yurtdısındaki fiyatlara yaklasıyor..
garanti durumu, turkiye tuketici hakları baya ileri durumda kim getirirse getirsen belli şartları zaten sunmak durumunda oldugundan cok sıkıntı gormuyorum..
ithalatcı fiyatlarının distributor den daha ucuza urun satabilmesinin sebebi kesinlikle vergiler değil ikiside aynı vergileri oder.
Ancak distributor firmanın calıstırmak zorunda oldugu eleman sayısı,bulundurması va satması gereken stok miktarı gibbi ciddi ek giderleri var..
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Bloodin 1 yıl
Arkadaş, ne bu karamsarlık? Huawei yurtdışında 925 dolar olan Mate 10 Pro'yu 4399'dan getirdi mi Türkiye'ye? Evet!
Buna göre Xiaomi yurtdışında 400 dolar olan bir telefonu doğru orantı üzerinden 1900'e piyasaya resmi sokabilir isterse.
925$=4399TL ise
400$=1902TL'dir
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Achilles01 1 yıl
Erdi gibi her konuda uzman ve işine aşırı ciddiyetle bağlı birinin bu sitenin en tepesinde olması gerekiyor bence. Aslında bu site bile az, çok daha tepe yerlerde en üst kadrolarda olması gerek. Mesela Türkiye'ye gelirlerse Xiaomi Türkiye müdürü vb. Yerli firmalarımız olan Vestel, Casper gibi markalarımızın azıcık aklı olsa Erdi'yi çoktan transfer etmeleri gerekiyordu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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system electronıc 1 yıl Achilles01
Achilles01
Erdi gibi her konuda uzman ve işine aşırı ciddiyetle bağlı birinin bu sitenin en tepesinde olması gerekiyor bence. Aslında bu site bile az, çok daha tepe yerlerde en üst kadrolarda olması gerek. Mesela Türkiye'ye gelirlerse Xiaomi Türkiye müdürü vb. Yerli firmalarımız olan Vestel, Casper gibi markalarımızın azıcık aklı olsa Erdi'yi çoktan transfer etmeleri gerekiyordu.

Adam da inanılmaz bir vizyon ve bilgi birikimi var, pazarı iyi tanıyor, ne satılır , ne satılmaz, doğru yu, yanlışı biliyor. Ama firmalar ne yapıyor, bu işten bir bok anlamayan adamları oturtuyor koltuğa, sonra 1500 tl ye SD 450 kullanan, 16 gb cihaz satmaya çalışıyor. Bak sinir oldum şimdi yaa, erdi gibi birinin ne işi var abi forum sitesinde, adam da yönetici olacak, daha iyi yerlerde olacak bilgi birikim var ama herzaman olduğu gibi hakettiği yerde değil malesef.
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Dr.Flareon 1 yıl
Xiaomi aldım kardeşime. Temalarını vs kız oldugu için beğendi ama kamerası rezalet. Kesinlikle xiaomi almam kendime.
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Flag_Ship_Killer 1 yıl Dr.Flareon
Dr.Flareon
Xiaomi aldım kardeşime. Temalarını vs kız oldugu için beğendi ama kamerası rezalet. Kesinlikle xiaomi almam kendime.

Hangi modelini aldinizda kamerası rezaletmiş
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Cihat_, 1 yıl
TR pazarına girmesin diyorsunuz da bu da çok iyi bir şey değil insanların telefonları arıza yapınca adam gibi yaptıracak bir sevisi yok kvk ve deltanın durumu ortada zaten. Bir yandan resmi satışlar yapılırken diğer yandan ithalatçı satışlar yapılabilir diğer markalarda olduğu gibi, örneğin bugün htc U11 resmi garantili 3500tl ithalatçı garantili 2300TL hangisini istiyorsanız onu alırsınız.
Bu arada haber içeriği güzeldi teşekkürler.
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