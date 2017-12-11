Xiaomi, Snapdragon 845 ve Türkiye

Dünyanın bir ucunda, Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin sürpriz ismiydi Xiaomi ve kurucusu Lei Jun. Kendisini görünce, bir daha yakalamayız diye Türkiye'deki ilgiyi de söyledim.

Qualcomm'un Hawaii'de düzenlediği Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nin sürpriz konuğu, Xiaomi'nin kurucusu ve tepe yöneticisi Lei Jun'du. Yeni amiral gemisi telefonlarının Snapdragon 845 platformunu kullanacağını resmen açıklayan Lei Jun'u ayak üstü yakalayınca Türkiye'deki Xiaomi ilgisini bizzat söyledik ve ekibine hazırladığımız Xiaomi videolarından örnekler gösterdik. Kısacası Hawaii'den Xiaomi izlenimleri bu videoda.