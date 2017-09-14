Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Xiaomi'nin merakla beklenen büyük yazılım güncellemesi MIUI9'u, sizlerden gelen istek üzerine MI6 üzerine kurdum ve test ettim. İşte yazılımla gelen yeni özellikler ve kullanım deneyimlerim.
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni yazılım güncellemesi MIUI9'u sizlerden gelen istek üzerine Mi6'da test ettik. Yeni gelen özelliklere ek olarak telefonların hız kazanması ve genel deneyimin geliştirilmesi, telefonlara adeta doping etkisi yapıyor. İzlenim ve detaylar videoda.
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Android dünyasının en iyi arayüzü miui bence. Özenti olduğunu düşünen rom atsın, htc alsın. Klasik launcher kursun , çözümü çok! Tiksindim yorumları okurken. Rom ne kadar akıcı çalışıyor halbu ki, ne kadar kullanışlı. Bir adım daha ileri gitmişler.
Meyve veren ağaç taşlanıyor ne yazık ki.