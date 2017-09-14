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Xiaomi telefonlara performans dopingi: MIUI9 incelemesi

1 yıl
11,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi'nin merakla beklenen büyük yazılım güncellemesi MIUI9'u, sizlerden gelen istek üzerine MI6 üzerine kurdum ve test ettim. İşte yazılımla gelen yeni özellikler ve kullanım deneyimlerim.
Xiaomi'nin merakla beklenen yeni yazılım güncellemesi MIUI9'u sizlerden gelen istek üzerine Mi6'da test ettik. Yeni gelen özelliklere ek olarak telefonların hız kazanması ve genel deneyimin geliştirilmesi, telefonlara adeta doping etkisi yapıyor. İzlenim ve detaylar videoda. 

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axaxa 1 yıl en beğenilen
mini sürümde bile video'yu otomatik oynatmayı başarmışsınız bravo. inceleme iyi ama.
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pranis 1 yıl
Miui ı beğenmiyorsanız xiaomi almayın. Amma karalamış çamur atmışsınız arkadaş. Ben miui olduğu için xiaomi aldım, önceden vibe ui olduğu için k3 kote de kullandım. AOSP veya klasik android istiyorsanız general mobile alın. Adamların uğraşlarını yerden yere vurmuşsunuz ayıp size.
Android dünyasının en iyi arayüzü miui bence. Özenti olduğunu düşünen rom atsın, htc alsın. Klasik launcher kursun , çözümü çok! Tiksindim yorumları okurken. Rom ne kadar akıcı çalışıyor halbu ki, ne kadar kullanışlı. Bir adım daha ileri gitmişler.
Meyve veren ağaç taşlanıyor ne yazık ki.
Miui ı beğenmiyorsanız xiaomi almayın. Amma karalamış çamur atmışsınız arkadaş. Ben miui olduğu için xiaomi aldım, önceden vibe ui olduğu için k3 kote de kullan...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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mav1li 1 yıl
Arayüz em ay yu ay yerine mi yu ay olarak telafuz ediliyor.
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1 Avatar
vuslat3477 1 yıl
Adamlar uğraşıyor önem veriyor
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Hakanizm 1 yıl
Miui 9 geldikten sonra telefonda şu özelliklerin yerini bulamıyorum;
Saat 5'te wifi'yi kapat
Saat 6'da 4G'yi kapat
Saat 9'da telefonu sessize al
vs.vs.
Bunlar miui9 da kalktı mı yoksa yeri mi değişti acaba?
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RoNNiE- 1 yıl Hakanizm
Hakanizm
Miui 9 geldikten sonra telefonda şu özelliklerin yerini bulamıyorum;
Saat 5'te wifi'yi kapat
Saat 6'da 4G'yi kapat
Saat 9'da telefonu sessize al
vs.vs.
Bunlar miui9 da kalktı mı yoksa yeri mi değişti acaba?

Ayarlar/pil performans/güç/otomatik görevler
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kayamtky 1 yıl
Telefonum Mi5.
Miui 9 da her şey güzel. Fakat Miui 8 de çalışan "SMS ENGELLEME" özelliği, Miui 9 da çalışmıyor. İlerde düzeltirler herhalde. Şimdilik bu problemi de Android markette ki Google' ın "Android Messages" uygulaması ile çözdüm.
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DH Misafiri 1 yıl
Ben şimdi xiaomi mi6 telefonuma miui9 beta yuklesem, gelen güncellemeleri alabilecek miyim?
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micro77 1 yıl
mi3 ve note 3pro ya yukledım telefonlar daha ıyı perfonmanslı oldu.
tavsıye ederım.
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netfaruk 1 yıl
İlk sürümden beri miui kullanıcısı olarak ben çok beğendim. miui 9 global betayı da ilk süründen beri kullanırım çok memnunum. Ufak tefek problemler oluyor ama betada olur o kadar.
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mehmetgirgin 1 yıl
ip6s kullanıyorum iphone kullanmak için tek sebebim kasa sağlamlığı ve akıcılık ama bu telefon daha akıcı 6sten
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Memry 1 yıl
Arkadaşlar Miui 9 da bahsedilen Smart assistant nerede ben bulamadım ?
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RoNNiE- 1 yıl Memry
Memry
Arkadaşlar Miui 9 da bahsedilen Smart assistant nerede ben bulamadım ?

Global beta kullanıyorsan yoktur.
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mav1li 1 yıl
Arayüz em ay yu ay yerine mi yu ay olarak telafuz ediliyor.
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Maxwell1 1 yıl
Şuanki güncel beta sürüm 7.9.15 , 1 gün önce çıktı bu bağlamda video nun pek bir hükmü kalmadı.
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