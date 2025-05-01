Samsung Galaxy S25 FE yakında geliyor: İşte beklenen özellikleri

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Tam Boyutta Gör Samsung, yakın tarihte tanıtılan Galaxy S25 modellerinin ardından seriye yeni bir Fan Edition modeli eklemeye hazırlanıyor. Son olarak yeni bir sızıntıda telefonun varlığı ve kullanılacak yonga seti belli oldu. Samsung, Exynos tercihini bir nesil daha sürdürecek. İşte detaylar...

Exynos 2500e ile geliyor

Kaçıranlar için Galaxy S25 FE, geçtiğimiz yıl tanıtılanGalaxy S24 FE'nin devamı niteliğinde olacak ve 2025’in son çeyreğinde, muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında tanıtılacak. GalaxyClub tarafından paylaşılan son sızıntıda ise, telefonun "R13" kod adı ve "SM-S731B" model numarasıyla geliştirildiği doğrulandı.

Donanım tarafında ise kullanıcıları şaşırtacak bir karar var: Galaxy S25 FE'de, geçtiğimiz yılın Exynos 2400e işlemcisi kullanılacak. 4nm üretim süreciyle gelen Exynos 2400e, günlük kullanımda yeterli performans sunsa da, Snapdragon 8s Gen 4 gibi yeni nesil yongalara kıyasla hem verimlilik hem de güç açısından geride kalıyor. Bu da Exynos 2500 serisinin hazır olmadığını doğruluyor.

Yazılım tarafında ise cihaz güncel olacak. Android 16 tabanlı One UI 8, Temmuz ayında Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile tanıtılacak. S25 FE ise bu yeni arayüzle birlikte kutudan çıkacak.

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Galaxy S25 FE’nin ekran ve batarya özellikleri henüz netlik kazanmasa da, S24 FE’deki 6.7 inç AMOLED panel (1.900 nit parlaklık) ve 4.700 mAh bataryanın devam etmesi bekleniyor.

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