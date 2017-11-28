Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme

Xiaomi ve Google işbirliği ile geliştirilen Xiaomi Mi A1 elimize ulaştı. Bu videoda telefona yakından bakıyor, tasarımından performansına, kameradan kutu içeriğine kadar yakından bakıyoruz.

Xiaomi ve Google tarafından geliştirilen Mi A1, Android One tabanlı yeni nesil fiyat/performans telefonu. Saf Android deneyimini iddialı özeliklerle pekiştiren telefonu kutusundan çıkarıyor, detaylarına yakından bakıyor ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz.