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Xiaomi'nin Android One telefonu | Mi A1 ön inceleme

1 yıl
14,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xiaomi ve Google işbirliği ile geliştirilen Xiaomi Mi A1 elimize ulaştı. Bu videoda telefona yakından bakıyor, tasarımından performansına, kameradan kutu içeriğine kadar yakından bakıyoruz.
Xiaomi ve Google tarafından geliştirilen Mi A1, Android One tabanlı yeni nesil fiyat/performans telefonu. Saf Android deneyimini iddialı özeliklerle pekiştiren telefonu kutusundan çıkarıyor, detaylarına yakından bakıyor ve ilk izlenimlerimizi aktarıyoruz. 

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TIME 1 yıl en beğenilen
Erdi reis agda bandi incelese bile izlerim
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DH Misafiri 1 yıl
Adam uyumlu LTE bandına kadar girmiş, detaylıca anlatmış. Helal olsun
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tatlıcak 1 yıl pranis
pranis
Telefonu çok şık yapmışlar, miui ile gelseydi alırdım. Ama saf android arayüzüyle almam.

Mi 5x modelinde miu var hocam
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1 Avatar
kmetin10 1 yıl
Kırmızısı cok hoş.
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guneyone 1 yıl
saf android olmasın miui arayüz olsun diyenler 5x modelini alsın.
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SrTeXa 1 yıl
Selamlar
Erdi bey inceleme mi6 ile kıyaslamalı olur ise pek makbule geçecek.
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ironman 1 yıl

Benim de detaylara baktığımda alınası bir model
TR garantili olsa bu fiata F/P ürünü ilk sıralarda olurdu
diye düşünüyorum..
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pranis 1 yıl
Telefonu çok şık yapmışlar, miui ile gelseydi alırdım. Ama saf android arayüzüyle almam.
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tatlıcak 1 yıl pranis
pranis
Telefonu çok şık yapmışlar, miui ile gelseydi alırdım. Ama saf android arayüzüyle almam.

Mi 5x modelinde miu var hocam
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35ultrAslan 1 yıl
1000-1100 bandına düşerse alacağım.
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ffrisby 1 yıl
Baş sar değeri yüksek alacak arkadaşların dikkatine...
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gurkanse 1 yıl ffrisby
ffrisby

Baş sar değeri yüksek alacak arkadaşların dikkatine...

kaynak? link ?
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Tensi 1 yıl ffrisby
ffrisby

Baş sar değeri yüksek alacak arkadaşların dikkatine...

SAR degerine cok takmayin, asiri zarari olsaydi iPhone kullanicilari yillar once mutasyona ugrayip yaratiga donusurlerdi. :D
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Gölge52 1 yıl
Fiyat/performans açısından alınabilecek bir telefon olmuş,güncelleme işi ile daha da alınası bir telefon(bende babam için düşüyorum)ancak arkadaşında dediği gibi sar değeri beni korkutuyor.
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kadirirdem 1 yıl
Erdi abi bu işi süper yapıyor.
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ToisAndro 1 yıl
GM 6+ olarak çıkarsa hiç şaşırmam :D
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