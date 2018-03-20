Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümüne yapay zeka damgasını vuruyor ve elimizden aldığı mesleklerle gövde gösterisi yapıyor. Peki biz korkuyor muyuz hayır! En iyi yapay zeka format yiyendir diyor yola devam ediyoruz.

Zorlukları görmezden gelerek, halkımızın desteği ve sevgisiyle geldik biz buralara. Ne demek yeni bölüm yok diyenleri duyduk ve 2si1'in yeni bölümünü sizlerle buluşturduk.

Yayın Akışı:



Yapay Zekalı Marketten alış veriş Amazon Go

Shadow of the Tomb Raider duyuruldu

Amazon'da Splinter Cell 2018 listelendi

FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor

Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi

Twitch, Prime üyelerine aylık ücretsiz oyunlar dağıtmaya başlıyor

Sony: Hangi Marvel karakterine oyun yapmak istersiniz? Insomniac: Spider-Man

Yapay zekâ gülüş şeklinden cinsiyet ayrımı yapabilecek

Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek

God of War'dan oynanış videosu sızdı

Mount & Blade 2: Bannerlord için teknoloji videosu yayınlandı

Electronic Arts, A Way Out'tan bir kuruş bile kazanmayacak

Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı

Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı

Kingdom Come: Deliverance'a Türkçe altyazı desteği

EA'in Origin Access sistemine Warner Bros. oyunları eklendi

Logitech’ten oyuna tepki veren RGB aydınlatmalı hoparlör

Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor

Tom Clancy's The Division 2 duyuruldu

Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu

H1Z1 free to play oldu

Fortnite mobile geldi

Çin'in sosyal kredi sistemi mayıs ayında ilk kez uygulanacak 02:11 Waymo ücretsiz otonom test sürüşlerini başlattı 10:26 Yapay Zekalı Marketten alış veriş Amazon Go 16:05 Shadow of the Tomb Raider duyuruldu 18:12 Amazon'da Splinter Cell 2018 listelendi 19:50 FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor 24:36 Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi 28:01 Twitch, Prime üyelerine aylık ücretsiz oyunlar dağıtmaya başlıyor 29:18 Sony: Hangi Marvel karakterine oyun yapmak istersiniz? Insomniac: Spider-Man 31:29 Yapay zekâ gülüş şeklinden cinsiyet ayrımı yapabilecek 33:04 Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek 36:07 God of War'dan oynanış videosu sızdı 40:57 Mount & Blade 2: Bannerlord için teknoloji videosu yayınlandı 41:29 Electronic Arts, A Way Out'tan bir kuruş bile kazanmayacak 42:23 Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı 45:28 Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı 47:28 Kingdom Come: Deliverance'a Türkçe altyazı desteği 49:33 EA'in Origin Access sistemine Warner Bros. oyunları eklendi 51:23 Logitech’ten oyuna tepki veren RGB aydınlatmalı hoparlör 54:00 Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor 55:16 Tom Clancy's The Division 2 duyuruldu 55:29 Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu 55:34 H1Z1 free to play oldu 56:17 Fortnite mobile geldi 56:52 Çin'in sosyal kredi sistemi mayıs ayında ilk kez uygulanacak

Kaspersky Lab'den gelen açıklama;

Sayın Mesut Çevik,



Çalışmalarınızı takdir ettiğimizi ve YouTube’daki “2si1 Teknoloji ve Oyun Programını” keyifle seyrettiğimizi belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Fakat, Kaspersky Lab yazılımlarının siber suçlular tarafından gizli dosyalara erişmek için kullanıldığına yönelik iddiayı ve ABD’de getirilen yasakla ilgili paylaştığınız haberdeki bazı bilgileri düzeltmek ve sizi bilgilendirmek istiyoruz. Siber casusluk ve internet üzerinde siber suçlarla 20 yıldan fazla süredir en ön safta mücadele eden bir şirket olarak, bu iddiaları ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.



Kaspersky Lab'de zararlı yazılımların tespitine ilişkin çok sade ve basit bir politikamız var: Zararlı yazılım saldırılarını, kaynağı veya amacı ne olursa olsun tespit edip çözüyoruz. Bizim için “doğru” veya “yanlış” zararlı yazılım diye bir ayrım yoktur. ABD’deki yasak ile ilgili olarak; konu hakkında hiçbir kişi ve kurum tarafından güvenilir herhangi bir kanıtın bugüne kadar ortaya konulmadığını, suçlamaların tamamen asılsız iddialar ve hatalı varsayımlar üzerine kurulu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kaspersky Lab'e iddialarla ilgili adil bir fırsat verilmediği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın eylemini doğrulayacak hiçbir teknik kanıt sunulmadığından, bu konuda şirketimiz için en iyisinin kendi kendisini savunmak olduğunu düşünüyoruz. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın kararı ne olursa olsun, biz asıl önemli olanı yapmaya devam edeceğiz: Dünyayı siber suça karşı daha güvenli hale getireceğiz.



Programda dile getirdiğiniz “Kaspersky Lab yazılımları siber suçlular tarafından gizli dosyalara erişmek için kullanıldı” iddiasıyla ilgili olarak; bağımsız araştırmacılara ve bize bu iddiaların doğru olup olmadığını soran herkese yardımcı olmak amacıyla bu iddialarla ilgili şirket içinde bir soruşturma yürüttük. Yöneltilen sorulara gerçek bilgilerle yanıt verebilmek bize, medyaya makul veriler sağlama ve ne olup bittiğine dair sağlam kanıtlar sunarak herkesi bu konuda düşünmeye teşvik etme fırsatı verdi. Dahili soruşturma, tarafsızlığı daha da desteklemek amacıyla aralarında Rus kökenli olmayan birçok analistin de katılımıyla ve potansiyel baskı suçlamalarını önlemek için Rusya dışında gerçekleştirildi.



, şirketimize yönelik iddiaların herhangi bir kanıt veya gerçek bilgi sunulmadan ortaya çıktığını gösterdi. Sağlam kanıtlar olmadan yayılan söylentiler ve anonim kaynaklar yalnızca korku, belirsizlik ve şüphe yayar.

Son olarak, sizin de bildiğiniz gibi Kaspersky Lab, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Global Şeffaflık Girişimi’ni başlattı ve bu girişim kapsamında kaynak kodlarını güncellemeler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların incelemesi için sunuyor. Siber güvenlikte hiçbir sınır yokken siber dünyaya ulusal sınırlar getirme çabası ters etki yaratabilir. Bu yüzden bu çabalar sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şirketler, devletler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerde yeniden güven ortamı tesis edilmeli. Global Şeffaflık Girişimi’ni başlatmamızın ardındaki neden de bu. Tamamen açık ve şeffaf olduğumuzu göstermek istiyoruz.

Sormak istediğiniz sorular varsa bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Yapılan detaylı soruşturma , şirketimize yönelik iddiaların herhangi bir kanıt veya gerçek bilgi sunulmadan ortaya çıktığını gösterdi. Sağlam kanıtlar olmadan yayılan söylentiler ve anonim kaynaklar yalnızca korku, belirsizlik ve şüphe yayar.Son olarak, sizin de bildiğiniz gibi Kaspersky Lab, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Global Şeffaflık Girişimi’ni başlattı ve bu girişim kapsamında kaynak kodlarını güncellemeler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların incelemesi için sunuyor. Siber güvenlikte hiçbir sınır yokken siber dünyaya ulusal sınırlar getirme çabası ters etki yaratabilir. Bu yüzden bu çabalar sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şirketler, devletler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerde yeniden güven ortamı tesis edilmeli. Global Şeffaflık Girişimi’ni başlatmamızın ardındaki neden de bu. Tamamen açık ve şeffaf olduğumuzu göstermek istiyoruz.Sormak istediğiniz sorular varsa bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.



Programınızda, yaptığımız açıklamadan da bahsedebilirseniz büyük memnuniyet duyarız.

Saygılarımızla,



Kaspersky Lab

