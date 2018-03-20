Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümüne yapay zeka damgasını vuruyor ve elimizden aldığı mesleklerle gövde gösterisi yapıyor. Peki biz korkuyor muyuz hayır! En iyi yapay zeka format yiyendir diyor yola devam ediyoruz.
Zorlukları görmezden gelerek, halkımızın desteği ve sevgisiyle geldik biz buralara. Ne demek yeni bölüm yok diyenleri duyduk ve 2si1'in yeni bölümünü sizlerle buluşturduk.
Yayın Akışı:
02:11 Waymo ücretsiz otonom test sürüşlerini başlattı
10:26 Yapay Zekalı Marketten alış veriş Amazon Go
16:05 Shadow of the Tomb Raider duyuruldu
18:12 Amazon'da Splinter Cell 2018 listelendi
19:50 FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor
24:36 Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi
28:01 Twitch, Prime üyelerine aylık ücretsiz oyunlar dağıtmaya başlıyor
29:18 Sony: Hangi Marvel karakterine oyun yapmak istersiniz? Insomniac: Spider-Man
31:29 Yapay zekâ gülüş şeklinden cinsiyet ayrımı yapabilecek
33:04 Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek
36:07 God of War'dan oynanış videosu sızdı
40:57 Mount & Blade 2: Bannerlord için teknoloji videosu yayınlandı
41:29 Electronic Arts, A Way Out'tan bir kuruş bile kazanmayacak
42:23 Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı
45:28 Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı
47:28 Kingdom Come: Deliverance'a Türkçe altyazı desteği
49:33 EA'in Origin Access sistemine Warner Bros. oyunları eklendi
51:23 Logitech’ten oyuna tepki veren RGB aydınlatmalı hoparlör
54:00 Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor
55:16 Tom Clancy's The Division 2 duyuruldu
55:29 Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu
55:34 H1Z1 free to play oldu
56:17 Fortnite mobile geldi
56:52 Çin'in sosyal kredi sistemi mayıs ayında ilk kez uygulanacak
10:26 Yapay Zekalı Marketten alış veriş Amazon Go
16:05 Shadow of the Tomb Raider duyuruldu
18:12 Amazon'da Splinter Cell 2018 listelendi
19:50 FreeSync desteği Xbox One konsollarına geliyor
24:36 Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi
28:01 Twitch, Prime üyelerine aylık ücretsiz oyunlar dağıtmaya başlıyor
29:18 Sony: Hangi Marvel karakterine oyun yapmak istersiniz? Insomniac: Spider-Man
31:29 Yapay zekâ gülüş şeklinden cinsiyet ayrımı yapabilecek
33:04 Tüketicilerin korunması için geliştirilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi bu yıl faaliyete geçecek
36:07 God of War'dan oynanış videosu sızdı
40:57 Mount & Blade 2: Bannerlord için teknoloji videosu yayınlandı
41:29 Electronic Arts, A Way Out'tan bir kuruş bile kazanmayacak
42:23 Verilerin Türkiye'de tutulması için çalışmalar başladı
45:28 Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı
47:28 Kingdom Come: Deliverance'a Türkçe altyazı desteği
49:33 EA'in Origin Access sistemine Warner Bros. oyunları eklendi
51:23 Logitech’ten oyuna tepki veren RGB aydınlatmalı hoparlör
54:00 Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor
55:16 Tom Clancy's The Division 2 duyuruldu
55:29 Call of Duty: Black Ops 4 duyuruldu
55:34 H1Z1 free to play oldu
56:17 Fortnite mobile geldi
56:52 Çin'in sosyal kredi sistemi mayıs ayında ilk kez uygulanacak
Kaspersky Lab'den gelen açıklama;
Sayın Mesut Çevik,
Çalışmalarınızı takdir ettiğimizi ve YouTube’daki “2si1 Teknoloji ve Oyun Programını” keyifle seyrettiğimizi belirtmekten mutluluk duyuyoruz. Fakat, Kaspersky Lab yazılımlarının siber suçlular tarafından gizli dosyalara erişmek için kullanıldığına yönelik iddiayı ve ABD’de getirilen yasakla ilgili paylaştığınız haberdeki bazı bilgileri düzeltmek ve sizi bilgilendirmek istiyoruz. Siber casusluk ve internet üzerinde siber suçlarla 20 yıldan fazla süredir en ön safta mücadele eden bir şirket olarak, bu iddiaları ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz.
Kaspersky Lab'de zararlı yazılımların tespitine ilişkin çok sade ve basit bir politikamız var: Zararlı yazılım saldırılarını, kaynağı veya amacı ne olursa olsun tespit edip çözüyoruz. Bizim için “doğru” veya “yanlış” zararlı yazılım diye bir ayrım yoktur. ABD’deki yasak ile ilgili olarak; konu hakkında hiçbir kişi ve kurum tarafından güvenilir herhangi bir kanıtın bugüne kadar ortaya konulmadığını, suçlamaların tamamen asılsız iddialar ve hatalı varsayımlar üzerine kurulu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kaspersky Lab'e iddialarla ilgili adil bir fırsat verilmediği ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın eylemini doğrulayacak hiçbir teknik kanıt sunulmadığından, bu konuda şirketimiz için en iyisinin kendi kendisini savunmak olduğunu düşünüyoruz. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın kararı ne olursa olsun, biz asıl önemli olanı yapmaya devam edeceğiz: Dünyayı siber suça karşı daha güvenli hale getireceğiz.
Programda dile getirdiğiniz “Kaspersky Lab yazılımları siber suçlular tarafından gizli dosyalara erişmek için kullanıldı” iddiasıyla ilgili olarak; bağımsız araştırmacılara ve bize bu iddiaların doğru olup olmadığını soran herkese yardımcı olmak amacıyla bu iddialarla ilgili şirket içinde bir soruşturma yürüttük. Yöneltilen sorulara gerçek bilgilerle yanıt verebilmek bize, medyaya makul veriler sağlama ve ne olup bittiğine dair sağlam kanıtlar sunarak herkesi bu konuda düşünmeye teşvik etme fırsatı verdi. Dahili soruşturma, tarafsızlığı daha da desteklemek amacıyla aralarında Rus kökenli olmayan birçok analistin de katılımıyla ve potansiyel baskı suçlamalarını önlemek için Rusya dışında gerçekleştirildi.
Yapılan detaylı soruşturma, şirketimize yönelik iddiaların herhangi bir kanıt veya gerçek bilgi sunulmadan ortaya çıktığını gösterdi. Sağlam kanıtlar olmadan yayılan söylentiler ve anonim kaynaklar yalnızca korku, belirsizlik ve şüphe yayar.
Son olarak, sizin de bildiğiniz gibi Kaspersky Lab, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Global Şeffaflık Girişimi’ni başlattı ve bu girişim kapsamında kaynak kodlarını güncellemeler de dahil olmak üzere üçüncü tarafların incelemesi için sunuyor. Siber güvenlikte hiçbir sınır yokken siber dünyaya ulusal sınırlar getirme çabası ters etki yaratabilir. Bu yüzden bu çabalar sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Şirketler, devletler ve vatandaşlar arasındaki ilişkilerde yeniden güven ortamı tesis edilmeli. Global Şeffaflık Girişimi’ni başlatmamızın ardındaki neden de bu. Tamamen açık ve şeffaf olduğumuzu göstermek istiyoruz.
Sormak istediğiniz sorular varsa bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.
Programınızda, yaptığımız açıklamadan da bahsedebilirseniz büyük memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,
Kaspersky Lab
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