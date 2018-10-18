Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Zhiyun'un rakiplerinden yarı yarıya daha uygun fiyatlı ama onlar kadar başarılı ve kullanışlı akıllı telefon gimbal/stabilizatörü Smooth Q'nun tüm detaylarına iniyoruz.
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Benim çektiğim bir kaç video denemesi.
@burakesan
Yalnız incelemede, zhiyun assistans uygulamasına değinmemişsiniz.Orda pan ayarını hızını yapabiliyoruz.Ayrıca gimbalın altındaki tripod ayağını, bir tripoda sabitleyip, başka bir telefona kurulu assistans programı ile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.Aynı şekilde tripada sabitleyip, hareketli timelaps yapabiliyorsunuz.
güzel,
telefonda 4k var 60 fps var peki HDR10 kayıt var mı? 4k 60da ois çalışıyor mu ?
İhtiyacı olan varsa toplamda 2 saat bile kullanmadığım aynı gimbalı satıyorum, selamlar
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