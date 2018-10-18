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Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi"

7 ay
12b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Zhiyun'un rakiplerinden yarı yarıya daha uygun fiyatlı ama onlar kadar başarılı ve kullanışlı akıllı telefon gimbal/stabilizatörü Smooth Q'nun tüm detaylarına iniyoruz.
Zhiyun Smooth Q'yu satın almak isterseniz; Zhiyun Smooth Q
İndirim kodunu kullanmayı unutmayın, 79.99$'a düşürüyor  - GBTROct02 
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DH Misafiri 6 ay
gearbest 2 yıl garanti sunuyor mu ?
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GT_55 7 ay
6-7 aydan beri kullanıyorum.Telefonda kaliteli video için biçilmez kaftan diyebilirim.
Benim çektiğim bir kaç video denemesi.




@burakesan
Yalnız incelemede, zhiyun assistans uygulamasına değinmemişsiniz.Orda pan ayarını hızını yapabiliyoruz.Ayrıca gimbalın altındaki tripod ayağını, bir tripoda sabitleyip, başka bir telefona kurulu assistans programı ile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.Aynı şekilde tripada sabitleyip, hareketli timelaps yapabiliyorsunuz.
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Sebnem Ferah 7 ay GT_55
İlk videoyu nerede çektiniz?
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SeKSandDoRT 7 ay GT_55

güzel,
telefonda 4k var 60 fps var peki HDR10 kayıt var mı? 4k 60da ois çalışıyor mu ?
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sinanx 7 ay
Arkadaşlar güzel üründür,
İhtiyacı olan varsa toplamda 2 saat bile kullanmadığım aynı gimbalı satıyorum, selamlar
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ogux5531 7 ay
İnceleme için teşekkürler. Eğer içindeki pil 18650 boyutunda ise daha kaliteli bir pil ile değiştirilebilir ve kullanım süresi uzatılabilir.
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