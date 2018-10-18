Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi"

Bu videoda Zhiyun'un rakiplerinden yarı yarıya daha uygun fiyatlı ama onlar kadar başarılı ve kullanışlı akıllı telefon gimbal/stabilizatörü Smooth Q'nun tüm detaylarına iniyoruz.

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