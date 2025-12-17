Chery'nin arazi ruhlu SUV modeli iCar V27 ön siparişe açıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Chery’nin iCar markası altındaki dördüncü modeli olan iCar V27, Çin’de ön siparişe açıldı. Modelin Ocak 2026 ortasında bayilere ulaşması, resmi lansmanının ise 2026’nın ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. iCar V27'de menzil uzatıcı (EREV) güç aktarma sistemi bulunuyor.

Chery iCar V27, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 1.5 litrelik turbo benzinli motoru jeneratör olarak kullanan sistem, CLTC normlarına göre 210 km tamamen elektrikli menzil ve toplamda 1.200 km’ye varan birleşik menzil sunuyor. Versiyona bağlı olarak tek veya çift elektrik motoruyla sunulacak model, performans tarafında da iddialı bir tablo çiziyor.

Kutu formundaki tasarımı ve yuvarlak farlarıyla öne çıkan iCar V27; 4909 mm uzunluk, 1976 mm genişlik ve 1855 mm yükseklik değerlerine sahip. Aks mesafesi 2910 mm olan araç, beş koltuklu oturma düzeniyle sunuluyor. Gümüş, sarı, bej, siyah ve mavi olmak üzere beş farklı dış renk seçeneği bulunuyor.

Arazi odaklı bir SUV olarak tasarlanan iCar V27’nin arka bölümünde dıştan monte edilmiş stepne, çekme kancası ve yana doğru açılan bagaj kapağı yer alıyor. Bu detaylar, modelin off-road karakterini vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Sürüş destek sistemleri tarafında Chery’nin Falcon 700 paketi görev yapıyor. Horizon Robotics imzalı J6P işlemciyle desteklenen sistem, 560 TOPS işlem gücüne sahip. Araç genelinde konumlandırılmış 27 sensör; bir lidar, üç milimetre dalga radarı, 11 kamera ve 12 ultrasonik sensörden oluşuyor. Chery, Falcon 700 sisteminin 160 milisaniyeye kadar düşen gecikme süresiyle insan tepkilerinden yüzde 42 daha hızlı olduğunu belirtiyor.

Güç-aktarma sisteminde, 141 beygirlik 1.5T motor menzil uzatıcı olarak görev yapıyor. Çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon 449 beygir toplam güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Arkadan itişli tek motorlu versiyon ise 248 beygir maksimum güce sahip.

İç mekânda 15,4 inç boyutunda 2.5K çözünürlüklü merkezi multimedya ekranı yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 8295P işlemciyle çalışan sistemin yanında, direksiyon arkasında tamamen dijital bir gösterge paneli ve orta konsolda birçok fiziksel kontrol tuşu bulunuyor. 23 hoparlörlü ses sistemi, aktif gürültü engelleme teknolojisi ve bölmeli panoramik cam tavan da donanımlar arasında.

