Yazlıklar İçin Taşınabilir WiFi

Yaza girerken tatil planları ve yazlık evlere taşınma telaşı ile birlikte yazlıkta internet sorunu da gündeme geliyor. Kısa dönem kullanılan yazlık evlere ayrı internet aboneliği ya da var olan aboneliği yazlığa taşıma, daha sonra tekrar kışlık eve nakletme ilk akla gelen çözümlerden olmasına rağmen, pek çok kişiye cazip ve pratik gelmiyor. TP-LINK, bu sorunun çözümü için 3G yönlendiricileri (router) öneriyor. Her yere taşınabilen bu ürünler ile hem yazlıkta 10 kişinin bağlanabileceği kablosuz ağ oluşturulabiliyor, hem de yaz bitiminde ürün her zaman kullanılabiliyor; işlevsiz bir yatırım olarak kalmıyor.TP-LINK 3G yönlendiriciler, içlerine 3G özellikli bir SIM kart takılarak kullanılıyor. 3G üzerinden 10 kişi ve/veya 10 cihaz, oluşan ağa bağlanabiliyor ve operatörlerin sunabildiği 3G hızına bağlı olarak 21.6Mbps indirme ve 5.76Mbps yükleme hızlarına ulaşabiliyor. Çok küçük boyutları ve şık tasarımları ile her yere kolaylıkla taşınabilen bu ürünler, aynı zamanda modeline göre 7-26 saat şarj edilmeden çalışabiliyorlar. Daha sonra tekrar şarj edilebilen ürünler, sürekli hareket halinde olunan yaz aylarının yanı sıra sık seyahat edenler için de uygun bir yol arkadaşı niteliğindeler.Şık tasarım, pil desteği, rahat taşınabilme…Yazlık evin ister bahçesinde, ister içinde nerede WiFi oluşturulmak isteniyorsa o bölgede kullanılabilme avantajı olan bu ürünler, deniz kenarına inildiğinde ya da farklı bir mekana gidildiğinde ya da araba içinde seyahat ederken her zaman kendi WiFi ağımızı yanımızda taşımamızı sağlıyor.TP-LINK 3G yönlendirici modelleri arasında yer alan M5250 ve M5350, siyah, yuvarlak hatlı kasası ile IF! Tasarım Ödülü’ne de sahip. Tasarımı nedeniyle ‘Çakıl Taşı’ kod adı verilen bu modeller cepte dahi taşınabilecek boyutta. TP-LINK M5250 ve M5350 modelleri ile 3G interneti paylaşmak ve notebook, tablet bilgisayar, akıllı telefonları oluşturulan WiFi ağa bağlamak mümkün oluyor. Her iki modelde de 2000mAh gücünde pil bulunuyor ve bu sayede cihazlar elektriğe bağlı olmadan 7-10 saate kadar çalışabiliyor.TP-LINK’in bir başka popüler modeli olan M5360’ın ise içinde çok daha güçlü bir pil (5200mAh) bulunuyor ve aynı zamanda powerbank (yedek şarj birimi) olarak da kullanılabiliyor. Yazlıklarda, seyahatte hem kablosuz ağ oluşturabilen hem de akıllı telefon ve tablet bilgisayarları şarj edebilen bu ürün, diğer Çakıl Taşı modellerine göre biraz daha büyük ama yine çantada taşınabilecek boyutta. Beyaz, şık kasası olan ürün üzerindeki OLED ekrandan kullanıcı sayısından pil seviyesine, Wi-Fi durumundan ağ tipine (2G/3G), mesajlara kadar pek çok bilgi izlenebiliyor. Ürün 16-26 saat şarj edilmeden kullanılabiliyor.