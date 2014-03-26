Yeni HTC One M8 hakkında her şey "Detaylı ön inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
Geçtiğimiz gün lanse edilen yeni HTC One M8'i sizler için inceledik. Oyundan, benchmark değerlerine kadar her şeyiyle bu videoda gözler önüne serdiğimiz özellikleri ile HTC One M8, akıllı telefon paza
Geçtiğimiz gün lanse edilen yeni HTC One M8'i sizler için inceledik. Oyundan, benchmark değerlerine kadar her şeyiyle bu videoda gözler önüne serdiğimiz özellikleri ile HTC One M8, akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiriyor.
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-Tasarım diğer bütün telefonların en az 2 adım önünde.
-Kılıf on numara ve özgün bir fikir.
-Ultrapiksel saçmalığı devam ediyor. Ama ikinci sensörün getirdiği özellikleri dehşet.
-öndeki htc logosunun bulunduğu kısım leş.
-Pil az ama günü kurtaracaktır büyük ihtimalle.
-Ram 3gb olabilirdi ama 2gb da kötü değil.
htc tasarımı çok iyi oturttu tasarımı oturtamayan bence bi samsung kaldı lgde birşeyler yakalamaya çalışıyor sony zaten yardırdı gidiyor ondada çerçeve sıkıntısı var yani gene aranan muhteşem telefon çıkmadı umut geleceğe kaldı :D