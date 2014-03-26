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Yeni HTC One M8 hakkında her şey "Detaylı ön inceleme"

5 yıl
227,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Geçtiğimiz gün lanse edilen yeni HTC One M8'i sizler için inceledik. Oyundan, benchmark değerlerine kadar her şeyiyle bu videoda gözler önüne serdiğimiz özellikleri ile HTC One M8, akıllı telefon paza
Geçtiğimiz gün lanse edilen yeni HTC One M8'i sizler için inceledik. Oyundan, benchmark değerlerine kadar her şeyiyle bu videoda gözler önüne serdiğimiz özellikleri ile HTC One M8, akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiriyor.

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semih_avcı 5 yıl en beğenilen
Ben Böyle editör görmedim arkadaş. Bi insan işini bu kadar mı sever? Bıkac saat olmus tanıtalı ve kadar kapsanlı bı ınceleme yayınlanıyor. Tebrikler….
1 Yanıt Yanıtla +143
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Hobar 5 yıl
Özet olarak:
-Tasarım diğer bütün telefonların en az 2 adım önünde.
-Kılıf on numara ve özgün bir fikir.
-Ultrapiksel saçmalığı devam ediyor. Ama ikinci sensörün getirdiği özellikleri dehşet.
-öndeki htc logosunun bulunduğu kısım leş.
-Pil az ama günü kurtaracaktır büyük ihtimalle.
-Ram 3gb olabilirdi ama 2gb da kötü değil.
Özet olarak:-Tasarım diğer bütün telefonların en az 2 adım önünde.-Kılıf on numara ve özgün bir fikir.-Ultrapiksel saçmalığı devam ediyor. Ama ikin...
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carman 5 yıl
cihaz bir iki olayı dışında çok iyi olmuş bunlara örnek olarak pil ve kapasitif tuşlar başta gelir
htc tasarımı çok iyi oturttu tasarımı oturtamayan bence bi samsung kaldı lgde birşeyler yakalamaya çalışıyor sony zaten yardırdı gidiyor ondada çerçeve sıkıntısı var yani gene aranan muhteşem telefon çıkmadı umut geleceğe kaldı :D
cihaz bir iki olayı dışında çok iyi olmuş bunlara örnek olarak pil ve kapasitif tuşlar başta gelirhtc tasarımı çok iyi oturttu tasarımı oturtamayan bence...
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DH Misafiri 3 yıl
2 günlük cihaz kvk garantili iphonedan geçtim kullanamıyorum satıyorum 1900 tl 0538 556 98 97
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Classico 4 yıl
Sanal tuslari begenmedim
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emresk 4 yıl
Arkadaslar, yukarida N seklindeki simge nedir bilen var midir?
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EmreRts 4 yıl emresk
emresk
Arkadaslar, yukarida N seklindeki simge nedir bilen var midir?
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Nfc oluyor başka cihazlarla veri alisverisini sagliyor kapatabilirsin
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IbraKadabrA 4 yıl
Evet arkadaşlar lollipop geldi.

Arkadaşlar bir sorum olacak.

Ekran kilidinde desen kullanıyorum. Ancak artık ekran kilidi kullanmak istemiyorum ancak kaldıramıyorum.
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KIZILÖTESİİ 4 yıl
güncelleme geldimi

bana gelmedi??????????
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hakan432 4 yıl
Arkadaşlar bana da geldi ama teamwin var diye yukleyemiyorum nasıl silebilirim
Stockholm recovery e donebilirim
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Gwynbleidd. 4 yıl
Bu ön inceleme videosunda gösterilen kamera özelliklerini kullanmak için her hangi bir uygulama var mı ? 3d özelliği falan sadece o kameraya mı özel ?
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Guest-DE04D47E5 4 yıl
Android 5.0 mi geldi beyler hemen kontrol ediyorum.Edit: Guncelleme felan yok bende asya cihazi ondan mi acaba htc one m8q modeli 801 in 2.5 ghzlik modeli!?!
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golge1710 4 yıl
HTC son amiral gemisi Htc One M8 yekpare metal gövdesi ve göz kamaştırıcı tasarımıyla gerçekten ilk bakışta "çok güzel" dedirten bir akıllı telefon. Öyle ki bu söz bugüne dek yalnızca Apple cihazları için kullanılırdı.
HTC One'la başlayan başarılı çizgi HTC One M8'le de katlanarak sürüyor. Htc One, 2 yıl arka arkaya dünyanın en iyi telefonu seçilmişti. HTC One M8 de piyasaya çıktığı günden bu yana dünyanın en iyi akıllı telefonu olduğunu tüm testlerde kanıtladı. Bizim yaptığımız benchmark testlerinde de Htc One M8 yayınlanan değerlerin daha da üzerinde alarak skor alarak ne kadar iyi bir telefon olduğunu kanıtladı.
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KIZILÖTESİİ 4 yıl
htc one m8 i yeni aldım bugün

güncelleme 4.4.4 kitkat diyor ne yapayım indirip güncellemesini yapayımmı
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yaserim25 4 yıl KIZILÖTESİİ
KIZILÖTESİİ
htc one m8 i yeni aldım bugün

güncelleme 4.4.4 kitkat diyor ne yapayım indirip güncellemesini yapayımmı

Yap hocam daha iyi oluyor
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ahmets_61 4 yıl
Tskler
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gaybo55 4 yıl
Bugün teknosaya gittim.

Profesyonel bir kullanıcı falan değilim. G3 Z2 ve M8 i elime aldım uygulama geçişlerini falan kontrol ettim takılmalara uyuz olurum dünya para veriosam 500 liralık telefondaki kadar takılma yapmamalı en azından.

Arkadaş m8 hiç aklımda yokdu ama içlerinde en hızlısı oydu neye bassam anında zınk açdı şişme bekleme cart curt yok.
Aklım kaldı telefonda valla..

merak ettiğim aynı stabillik ve hız m7 de de varmı ? m7 de o htc tusu m8 deki gibi yer kaplıyormu .

birisi 1300-1500 arası diğer 1800-2200 arası

m7 mi almak mantıklı m8 mi ?

Z2 de 1400 lerde onuda inceledim zaten su an zperia ray kullanıyorum ses kalitesi falan süper ama m8 e göre daha yavas geldi uygulama geçişleri sanki

kararsız kaldım..

öncelikle z2 yi saymazsak m8 e o kdr para vermek yerine m7 mi tavsiye edersiniz yoksa bi,raz daha koy koyabiliosan m8 mi al dersiniz ?
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Pit0N 4 yıl
Hala 2300 lirayı hak ettiğini düşünen varmı acaba.
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Hauntedd 4 yıl Pit0N
Pit0N
Hala 2300 lirayı hak ettiğini düşünen varmı acaba.

Digerleri ediyorsa bu kasayla bu stabilizeyle her halukarda eder.
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