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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir bağış projesi ile Linux ve Android çift işletim sistemi yüklü tabletler pazara sunulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kickstarter benzeri bir görev üstlenen Indiegogo platformunda bağışçıların beğenisine sunulan PengPod projesi, gerekli desteği toplayarak gerçekleşme fırsatı yakaladı.

Peacock Imports tarafından başlatılan proje, ucuz tablet donanımları üzerinde stabil bir biçimde Android ve Linux işletim sistemleri çalıştırarak, tüketiciye daha fazla seçenek sunabilmek.

Tablet üzerinde Android işletim sistemi bulunurken, SD kart yoluyla Linux işletim sistemi de çalıştırılabiliyor. 7 ve 10 inçlik ekrana sahip iki tablet modeli geliştirilirken, bir de USB disk şeklinde bir mini PC geliştiriliyor.

Modellerde Allwinner tarafından üretilen Cortex-A8 tabanlı 1.2GHz saat hızında A10 işlemcisi ve Mali-400MP grafik birimi kullanılıyor. Tablet modelleri PenPod olarak adlandırılırken, mini PC ise PenStick adını almış.

Girişimin bağış platformuna başvurmasının sebebi ise A10 işlemcisi üzerinde Linux geliştirmelerinin oldukça zahmetli olması ve ürünlerin daha kısa sürede tüketicinin beğenisine sunulması olarak belirtiliyor. Donanım tarafında ise fazla bir zorluk yaşanmadığı dile getiriliyor. Proje gerçek bir Linux tableti sloganıyla yola çıkmış.

Proje 490004 dolar olan sınırı geçerek 70000$ seviyesine ulaştı ve ilk üç ürün Ocak ayında 85$ ve üzeri bağış yapan destekçilere gönderilmeye başlanacak.

Ürünlerden ilki PenPod 700. Bu tablette 7 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Android/Linux işletim sistemi, 1.3MP ön kamera, HDMI, WiFi, USB host desteği gibi özellikler bulunuyor.

PenPod 1000 modelinde ise 10.1 inçlik 1024 x 600 piksel çözünürlükte ekran, Android/Linux işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 2 USB portu, HDMI çıkışı, WiFi, 0.3MP kamera gibi özellikler yer alıyor. 

Son ürün ise USB disk şeklinde PengStick mini PC modeli. Bu modelde 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, USB portları, USB host desteği, HDMI çıkışı özellikleri sunuluyor.

Android işletim sistemi varsayılan olarak gelirken, dileyenler 8GB boyutunda Linux imajı yüklü SD kartları satın alabiliyor.

Dağıtım başladıktan sonra girişim aynı özelliklere sahip 10 inçlik bir netbook, bir miniPC ve Allwinner A13 işlemcili bir tableti daha piyasaya sunacak. 

http://www.androidauthority.com/pengpod-reaches-crowdfunding-target-true-linux-tablets-minipcs-135961/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ToisAndro 7 yıl
Zaten bunu internette ücretsiz olarak nasıl yapılacağını anlatıyorlar. Bunu parayla satmanın manası nedir
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DaOzy 7 yıl
Keşke ben de bağışta bulunaydım.Böyle iyi fikirlere destek olmak lazım.
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$developer; 7 yıl
linux 8
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JohnLord 7 yıl
bilseydim 100 dolar bağışlardım (ciddiyim)
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