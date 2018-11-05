Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme

Yeni iPad Pro 11’in 1TB modelini ve bir çok aksesuarını kutusundan çıkartıyor sonrasında yeni iPad Pro 11’i değerlendiriyoruz. Bilgisayar mı yoksa tablet mi sorusuna cevap arayanlar bu video size göre

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Apple’ın New York’da düzenlediği etkinlikte deneme fırsatı bulduğumuz Yeni iPad Pro 11’i ve aksesuarlarını kutusundan çıkartıyor ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.