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Yeni iPad Pro 11 1TB ön inceleme

6 ay
17,1b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni iPad Pro 11’in 1TB modelini ve bir çok aksesuarını kutusundan çıkartıyor sonrasında yeni iPad Pro 11’i değerlendiriyoruz. Bilgisayar mı yoksa tablet mi sorusuna cevap arayanlar bu video size göre


Apple’ın New York’da düzenlediği etkinlikte deneme fırsatı bulduğumuz Yeni iPad Pro 11’i ve aksesuarlarını kutusundan çıkartıyor ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

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defected 6 ay en beğenilen
kim ne derse desin apple'ın fiyat/performans açısından en iyi ve en faydalı ürünü ipad
yeni ürün muazzam görünüyor ama bu fiyatlara asla almam. alamam.
dolar 1.5 liraya düşünce havada kapacağım.
kim ne derse desin apple'ın fiyat/performans açısından en iyi ve en faydalı ürünü ipadyeni ürün muazzam görünüyor ama bu fiyatlara asla almam. alamam....
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Patlangac1903 5 ay
Yeni ipad pro data kartlısını alacağım stok da yok yazıyor ne zaman gelir bilgisi olan var mı
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joven 5 ay
Apple Yeni iPad Pro kullandığı A12X 7nm işlemci mimarisi güç tüketimi ve ısınma sorunlarını enaza indirgemiş

üç haftadır kullanıyorum hissedilir bir ısınma yaşamadım.
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BirDost9999 5 ay joven
çok güzel hocam sizin adınıza sevindim
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4.5.6 5 ay joven
iyi günler bir sorum olacaktı cevaplarsanız çok sevinirim sizce iPad Air 2' den iPad Pro 11 inç modele geçilir mi?
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BirDost9999 5 ay
Mesut abi Selamlar ben Apple İpad 6. nesil almayı düşünüyorum tam istediğim gibi lakin tek birşeyde kafam çok takıldı ve şundan emin olamadım Mortal Kombat X gibi oyunlarda yada bir çok oyunda çok ısınır mı ? yoksa az ısınır mı ? çok ısınması demek kısa ömürlü olması demek hele çep telefonlarında oyundaların hepsinde çok ısınma sorunu var çabuk bozulmasına sebeb oluyor o yüzden sizin ne dediğiniz benim için çok önemli. benim için çok önemli cevabınızı şimdiden bekliyorum saygılar...
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N. Chomsky 5 ay BirDost9999

Tabletler genel olarak az ısınıyor zaten Ipad de en güçlü işlemcilerden biri olduğu için bir sorun olmuyor. Gerçi pek oyun oynamadım ama ilk aldığımda birkaç oyun yüklemiştim, ısınma falan hissetmedim.
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eyoruk 6 ay
Seneye Haziran-Eylül aylarında okul kampanyaları oluyor malum.O kampanya olduğunda hep İpad Pro 11 hem Watch 4 almaya karar verdim.Yavaştan atacağım kenara.6 ay beklemek bir ürün almak için çok koyuyor adama ama ne kadar kampanyalı alırsak kar artık yapacak şey yok
Tabi ekonomi daha kötüye giderse zaten İpad falan düşüneceğimiz en son şey olacak.
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eyoruk 6 ay
Kendınız yazmıssınız yazdıklarınıza gore dıyebılırım kı kesınlıkle wifi modeli.Tabi her yerde Wifi var ama güvenlı değil çoğu yer bu durumda da kendı hattınızdan bağlanırsınız
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Glasus 6 ay
Merhaba hem 2. gen 12.9 bir müddet kullandım peşinden satıp 10.5 geçtim işim gereği sürekli yanımda yazı yazabileceğim, notlar tutabileceğim bir cihaz bulundurmak zorundayım fakat en son 10.5 pro yu da milletin lafına kanarak satıp güçlü bir ultrabook aldım, almaz olaydım hiçbir şekilde ipad de kalem ile yaşadığım rahatlık , smart keyboard ile yazmanın keyfini bu cihaz da bulamıyorum bende bu zamana kadar sürekli cellular modeli aldım eskide wifi ile cellular arasında bu kadar fiyat farkı yoktu şimdi pusuya yattım fiyatlar düşse de geri kavuşsam yada cellular dan feragat edip alacağız bu zamana kadar data hattına çok nadir ihtiyacım oldu, nereye gitsem wifi var yani data hattına boşa para vermiş olduk bazı zamanlar kotam bitince telefonla eşleştirdiğimde batarya yı resmen sömürüyordu bende neredeyse tablet ağırlığında powerbank taşıyordum :)
kafama takılanlar
cellular mı alayım yoksa wifi model mi wifi alırsam aradaki fiyat farkını smart keyboard a veririm
11" ve 12.9 arasında kalmıyorum desem yalan olur bir önceki nesilde 12.9 çerçeveleri kalındı 10.5 ise daha bir ince şimdi yenilerde durumlara bakmak lazım
birde yeni pencil olayı var ilk nesil pencil için millet baya bir sıkıntı yazmıştı kullanılmadığında ömrünü tamamlaması felan ben böyle birşey yaşamadım benim ilk nesil apple pencil için söylebiliceğim en olumsuz özellik kalemin uzunluğu ve ağırlığı idi . bir müddet sonra yazmaktan elim ağrıyordu şimdi kalemin boyu kısalmış birde 10.5 ile pencil kullanırken ekranı çizdiğini farkettim hemen ince bir ekran kaplama yaptım bu seferde hassasiyet bir miktar azaldı
ufukta bir indirim haberi ne bileyim yılbaşında felan vs olur diye ümit ediyorum artık yoksa laptop felan satacağım :)
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eyoruk 6 ay
İphonedeo incelemesi geldi..
Arkadaş çok güzel cihaz olmuş ya.
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DH Misafiri 6 ay
Şu fiyatlara bakar mısınız?:
İpad Pro 11 1 tb wifi+cellular = 12.600 TL
Klavye Kılıf = 1.300 TL !!!!
Airpods kulaklık = 1.200 TL
Kalem = 930 TL
USB Type C KAblo = 150 tl
--------------------------------------
TOPLAM = 16.180 TL
Yuh!
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eyoruk 6 ay DH Misafiri
Wifi + Cellular almak bence gereksiz.Artık her yerde wi-fi var.Onu geçtim telefonlarda 4g var.Harici modemler var.Var da var.
İpad Mini var ben de .Cellular modelini almıştım 1 yıl falan kullandım ve açıkcası boşa para ödedim faturaya.Şimdi hiç kullanmıyorum.Tabi bunlar kişisel şeyler.Ama fiyatlara bakarsak gereksiz diyebilirim.
İpad cihazın fiyatından çok aksesuarlar bel büküyor.Kılıf bir şekilde alınır ama kulaklık ve kablo.Tabi ayrıca 1 TB almak ne derece gerekli bilemem.
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DH Misafiri 6 ay
İttirme?
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DH Misafiri 6 ay
Alüminyum ferro manyetik gruba girmiyor. Eğitim sistemi sürekli test çözdürmekten basit bir mıklatısın nelere yapışıp yapışmadığını size göstermeyi es geçmiş. Bunda sizin suçunuz yok.
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