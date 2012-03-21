Yeni iPad, iPad 2'ye karşı! video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|iPad 2 niz varsa almayın ama yeni alıcaksanız bunu alın derim bu kadar basit :D
|Adamlar gün aşırı yeni model çıkarıyor hiç bir firmanın bukadar çok model çıkarmasını tasvip etmiyorum apple ipad 2010 çıkardı 2 yılda 3 model ve birbirinden farksız siz sanıyormusunuz ki teknolojiyi buldu yenisini upgrade ediyor yok öyle birşey yeni ios 6 tanıtıyor ama kesin ios 7 bitmek üzeredir bizimle oynuyorlar burda biz birbirimize girmiş onlar adına kavga hakaret dolu sözler içeren yorumlar yapıyoruz boşuna zaman kaybı şimdi benim yaptıgım gibi
|yeni ipad niye yeni ipad şekilde çıktı:) 3 değilde
|İsinma sorunu cok abartilmis su an ipad ten yazyorum videoyu izledim yorumlari okudum bakiyorum aaa isinmamis isinmaya takilmayin cok abartilmis.
| bende saatlerce kullandım bir ısınma hissetmedim. yeni ipad gerçekten çok iyi. kamerası olsun ekranı olsun işlmecisi olsun performansı olsun.
yeni ipad alacağınıza 300-400 e fotoğraf makinası var demişsiniz. zaten yeni ipad ile ipad 2 arasında nekadar fark varki :) 200TL.
belki ipad2 olanlar için çok gerekli bir ürün olmayabilir ama. Nedense kötülüyenlerin %90 ı ipad 2 kullanıcısı olması garip. kimse kendi kullandığı ürüne toz kondurmamış :)
|ben bir ipad 2 kullanıcısı olarak hayatta ipad 3 almam daha gelişmiş gibi ıvır zıvır laflara kanmayın .bu ipad 10 derece fazla ısınmıyomu.her cip ısınınca yavaşlarmı yavaşlar.ozaman nolur ipad 3 oldu size ipad 2 den daha yavaş .kamerası daha iyiymiş kim ipadini cıkarıp fotograf cekerki bugun 350-400 tl telefonlarda bile 5mp kamera var size tavsiyem sakın almayın ipad 3 apple en büyük rezilligidir bence.bu arada ekranın görüntü kalitesi 4 katınada cıksada farketmez bi lcd film zevkini hiç bir zaman ipad bulamasssınız bunu size bi film hastası olarak söylüyorum.
DH Misafiri
aynı fikirdeyim, sarı ekran sorunu çıkıyormuş çoğu üründe,
babasının hayrına mı ucuza satıyorlar türkiyede ( sözüm ona bilkom)
avrupa da satmadı cihaz.
avrupalı aptal mı, daha fazla ısınan , daha ağır, kullanamayacağı çözünürlüğe o kadar para versin.
ülkemizde 4g yokki, 4g internette fark oluştursun,
wifi testlerinde de cihaz bariz tökezliyor ipad 2 ye karşı.
|kesinlikli çok büyük bir fark yok
|Arada büyük fark olmasının yanında fiyatının da çok uygun olması tercih sebebidir..
| ben açıkcası ipad2 ile new ipad karşılaştırma videolarını izleyince yeni ipad i almaktan vaz geçtim.
gerek ısınması, gerekse web deki gezinme performansının ipad2 ye göre kötü olması beni vaz geçiren en önemli iki unsurdu. Ağırlık olarak daha ağır ayrıca.
new ipad Türkiye ye gelince, fiyatı ucuzlayan ipad 2 yi alacağım çok büyük ihtimal.
bana göre yeni ekran çözünürlüğünde new ipad in gelişimini tamamlaması için bir sonraki ipad serisi gerekiyor.
şimdi ipad 2 almak ve bir sene sonra çıkacak ipad i almak bana daha mantıklı geliyor.
siz ne dersiniz?
|" Yeni ipad için detaylı bir inceleme videosu hazırlayacağız " diyerek başladığınız video 21 mart tarihli.
1 ay geçti neredeyse ve söz verdiğiniz detaylı inceleme videosu ortada yok...!
Lütfen söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin.
tekno_user
evet malesef 1 aydır detaylı inceleme ortada yok ve en kötüsü de bunun duyurusunu yaparak insanlarda bir beklenti oluşturmak.
yanılıyor olabilirim ama 1e1 haber videolarından birinde "biz de zaten yeni ipad i incelemiştik" diye bir cümle geçmişti. umarım incelemeden kastedilen bu karşılaştırma videosu değildir.
Speed-Step
1 yıl, HTC desire kullanan birisi olarak parmak uçlarımda hala sıcaklığa karşı hassasşyet var. Isınmanın doğal bir şey olduğunu anlatan arkadaşlar var forumlarda.Şu anda ısınmayan bir telefon kullanıyorum ve bu konfor hoşuma gidiyor.
|Dahada sıcak olucak :) ısınma sorunu korkuttu :(
A5X işlemci değildir SoC (System on Chip) tasarımıdır. İçinde cpu gpu bellek bir arada bulunur.
A5 ve A5X'de CPU olarak Cortex-A9 MPCore bulunmakta.
Farkları A5'de Power VR SGX543MP2 çift çekirdekli grafik işlemci varken
A5X'de SGX543MP4 dört çekirdekli grafik işlem biriminin bulunmasıdır.
Ayrıca A5'de bellek birimi SoC içindeyken A5X'de 1gb lık bellek dışarı taşınmış.
iOS in multitasking i su sekilde calisiyor:
Yeni bir uygulama actiginizda, arka plandaki uygulamanin bazi thread leri calismaya devam ediyor. Bu ne demek? Mesela navigasyon uygulamasiysa arka planda grafikleri acik tutmuyor, ama GPS lokasyonunuzu veya sesli navigasyon destegini acik tutuyor, yeniden acitiginizda grafikleri aninda geri yukledigi icin bir kesinti hissetmiyorsunuz. Mesela bir oyunsa, arka planda oyun motorunu, grafikleri, muzikleri acik tutmuyor, ama oyunu kapattiginiz andaki durumu kaydedip, hafizada tutup, oyunu tekrar actiginizda kaldiginiz yerden devam etmenizi sagliyor. Veya bir radyo uygulamasiysa, sadece sesi acik tutuyor, geri kalan kismi donduruyor. Arkada calisan uygulamalar hafizayi zorlamaya basladigi zaman, o sirada kullanmadiginiz en eski uygulamayi tamamen kapatiyor. Hem multitasking yapip hem de sistem kaynaklarini verimli kullanmak icin tasarlanmis mukemmel bir sistem ve belli ki uzerinde cok calisilmis.
Videoda sözünü ettiğim ısınma sorunu cihazın çalışmasını engelleyecek düzeyde değil fakat WEB'de gezerken dahi elinizi terletecek düzeyde. Alım kararına etkisi büyük diyorum zira iPad 2 buz gibiyken WEB'de gezerken ısınan ve elimi terleten bir tableti açıkçası ben hoş karşılamam. Yazın ne olur hep beraber göreceğiz.
Retina ekran, olayı gerekten çok farklı bir seviyeye taşımış. Eğer benim için sorun değil derseniz sadece Retina ekranı için bile yeni iPad tercih edilebilir.
Sevgiler,
Mesut Çevik