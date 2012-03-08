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Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu

7 yıl
75,4b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Apple'ın merakla beklenen yeni iPad modeli için hazırlanan resmi tanıtım videosunu Türkçe altyazılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Apple "Yeni iPad" için neler söylüyor hep birlikte görelim.

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DaysofHope 7 yıl en beğenilen
00:28'deki amcalar Türk herhalde :D
1 Yanıt Yanıtla +30
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rastlantisal 7 yıl
sanırım 1999 yadda 2000'di. 19 Mayıs Üniversitesi konferans salonunda imac tanıtılıyordu. O yıllar için çok radikal bir üründü. Lakin kapalı yapısı yüzünden ve fiyat / performans çizgisinin yani optimumun çok uzağında olduğu için hiçbir zaman sevemedim. Stabilite konusu şüphesiz Apple'dan sorulur.
O yıllardan bu yıllara çok birşey değişmedi. Apple için böyle ürünler sadece yazılım yada donanım değil ikisinin bir bütün içindde çalıştığı ve tamamen birbirleri için yaratıldığı platformdur. Bu yüzden başarı apple için her zaman kaçınılmaz olacak.
Bana gelince; hiç apple almadım ve almayacağımda. Çünkü onların çizgisi benim çizgimle örtüşmüyor örtüşmeyecek. Apple poweruser diye tabir edilen sınıftan ziyade ürünü alıp hiç uğraşmadan kullanacak kişilere hitap ediyor.
Saygılarımla.
sanırım 1999 yadda 2000'di. 19 Mayıs Üniversitesi konferans salonunda imac tanıtılıyordu. O yıllar için çok radikal bir üründü. Lakin kapalı yapısı yüzünden ve ...
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Megavolt 7 yıl
"İnsanlar neden ipad alır?
Başkalarına ipad alacak kadar paraları olduğunu göstermek için."
Jeremy Clarkson
Ekranı güzelmiş bu arada:-)
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DH Misafiri 6 yıl

bu konuda sayin cumhur baskanimiz,sayin ABDULLAH GUL'e tesekkur etmeliyiz
onun amerika silikon vadisi gezisinde istedigi turkce versiyonlu iped gayet
itina ile hazirlanmis.5x super bir alet.bu sayede artik silikon vadisi bir
turkiye cumhuriyetinin varligini unutmayacaktir,hayirli olsun.
ata cobanoglu
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JeanCarlo 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
bu konuda sayin cumhur baskanimiz,sayin ABDULLAH GUL'e tesekkur etmeliyiz
onun amerika silikon vadisi gezisinde istedigi turkce versiyonlu iped gayet
itina ile hazirlanmis.5x super bir alet.bu sayede artik silikon vadisi bir
turkiye cumhuriyetinin varligini unutmayacaktir,hayirli olsun.
ata cobanoglu

Reklam kokan hareketler bunlar
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emrahuluer 7 yıl
apple içe kapalı diye eleştiriliyor ama dışa açık olanlarda sürekli virüs kapıyor.
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StabilMen 7 yıl
Bu cihaz kendine aşk ediyor insanı :)) Allah nasip ederse ilerde çalışmaya başladığımda tüm Apple ürünlerini almayı düşünüyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Eminim ki çok zor... Aksi taktirde siz çooooktan bu videoları iPhone 3G'de izlememizi sağlamış olurdunuz. Haddime düşmez ama Youtube yukleyebilirseniz izleyebiliriz. Saygılar ...
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DH Misafiri 7 yıl
Full HD olsa rahat yeter zaten full hd den sonrasını algılayamayız.Şu 4:3 olayı sıktı artık film bile izlenmez.
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DH Misafiri 7 yıl
bunun için piyasada yeterli program var mı yok sa sadece apple ın sunduklarıyla mı yetinceksin.
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Zombiee38 7 yıl
Ya şimdi bunun ekranı dışında bi albenisi yok bence abartmayalım beyler Zaten kendileride söylüyor insan gözü göremez diye bu kadar küçük bi alette bu kadar yüksek çözünürlük işlemciyi yormaktan ve pil harcamaktan başka ne işe yararki
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Onurcbk 7 yıl
bence harika olmuş. piksel baya yükselmiş...
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Cannondale 7 yıl
Yeni Ipad oyun ve uygulamalarda, 3mp ekranı ve standart donanımıyla üstesinden gelecektir, akıllardaki soru androidin bu optimizasyonu yakalaması kaç yılını alacak? Apple bu sefer androidin zayıf noktasını öyle bir yakalamış ki, birkaç sene bunun keyfini çıkarmak istiyor. İstemesek de tek çözüm google'ın açık kaynak kodunu kapatıp, sahibi olduğu Motorola'ya yoğunlaşması gibi duruyor.
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iceman_54 7 yıl
Yok anasının gözü 2048x 1000 küsür ekranda noluyo 1. basamaktan 15.ye atlamak bu mademki böyle imkanlar var niye koymuyolar elektronik firmaları cihazlara şimdi bu ürün bir fenomen olur epılında değeri 1 trilyon dolar olur... bence rezalet masaüstü bilgisayarlarda bile daha full hd den yüksek çözünürlük zor bulunuyo
kısaca ben bu ekran olayını sevmedim ve itici geldi...
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