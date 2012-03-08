Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu

Kurucu ve Yayın Direktörü
bu konuda sayin cumhur baskanimiz,sayin ABDULLAH GUL'e tesekkur etmeliyiz
onun amerika silikon vadisi gezisinde istedigi turkce versiyonlu iped gayet
itina ile hazirlanmis.5x super bir alet.bu sayede artik silikon vadisi bir
turkiye cumhuriyetinin varligini unutmayacaktir,hayirli olsun.
ata cobanoglu
DH Misafiri
Reklam kokan hareketler bunlar
|apple içe kapalı diye eleştiriliyor ama dışa açık olanlarda sürekli virüs kapıyor.
|Bu cihaz kendine aşk ediyor insanı :)) Allah nasip ederse ilerde çalışmaya başladığımda tüm Apple ürünlerini almayı düşünüyorum.
|Eminim ki çok zor... Aksi taktirde siz çooooktan bu videoları iPhone 3G'de izlememizi sağlamış olurdunuz. Haddime düşmez ama Youtube yukleyebilirseniz izleyebiliriz. Saygılar ...
|Full HD olsa rahat yeter zaten full hd den sonrasını algılayamayız.Şu 4:3 olayı sıktı artık film bile izlenmez.
|bunun için piyasada yeterli program var mı yok sa sadece apple ın sunduklarıyla mı yetinceksin.
|Ya şimdi bunun ekranı dışında bi albenisi yok bence abartmayalım beyler Zaten kendileride söylüyor insan gözü göremez diye bu kadar küçük bi alette bu kadar yüksek çözünürlük işlemciyi yormaktan ve pil harcamaktan başka ne işe yararki
|bence harika olmuş. piksel baya yükselmiş...
|Yeni Ipad oyun ve uygulamalarda, 3mp ekranı ve standart donanımıyla üstesinden gelecektir, akıllardaki soru androidin bu optimizasyonu yakalaması kaç yılını alacak? Apple bu sefer androidin zayıf noktasını öyle bir yakalamış ki, birkaç sene bunun keyfini çıkarmak istiyor. İstemesek de tek çözüm google'ın açık kaynak kodunu kapatıp, sahibi olduğu Motorola'ya yoğunlaşması gibi duruyor.
|Yok anasının gözü 2048x 1000 küsür ekranda noluyo 1. basamaktan 15.ye atlamak bu mademki böyle imkanlar var niye koymuyolar elektronik firmaları cihazlara şimdi bu ürün bir fenomen olur epılında değeri 1 trilyon dolar olur... bence rezalet masaüstü bilgisayarlarda bile daha full hd den yüksek çözünürlük zor bulunuyo
kısaca ben bu ekran olayını sevmedim ve itici geldi...
O yıllardan bu yıllara çok birşey değişmedi. Apple için böyle ürünler sadece yazılım yada donanım değil ikisinin bir bütün içindde çalıştığı ve tamamen birbirleri için yaratıldığı platformdur. Bu yüzden başarı apple için her zaman kaçınılmaz olacak.
Bana gelince; hiç apple almadım ve almayacağımda. Çünkü onların çizgisi benim çizgimle örtüşmüyor örtüşmeyecek. Apple poweruser diye tabir edilen sınıftan ziyade ürünü alıp hiç uğraşmadan kullanacak kişilere hitap ediyor.
Saygılarımla.
Başkalarına ipad alacak kadar paraları olduğunu göstermek için."
Jeremy Clarkson
Ekranı güzelmiş bu arada:-)