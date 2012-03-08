Yeni iPad'in Türkçe altyazılı tanıtım videosu

Apple'ın merakla beklenen yeni iPad modeli için hazırlanan resmi tanıtım videosunu Türkçe altyazılı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Apple "Yeni iPad" için neler söylüyor hep birlikte görelim.

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