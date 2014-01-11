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Yeni nesil akıllı yatak ön inceleme "Uyku düzeninizi takip edin, yaşam kalitenizi arttırın"

5 yıl
8,9b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hızla gelişen teknolojinin yeni hedefi yatak odakları. Yeni nesil akıllı yataklar, uyku esnasında sizi takip ediyor, kaliteli bir uyku süreci geçirip geçirmediğinizden kalp atış hızınız ve nefes alış verişinize kadar her şeyi takip ederek sizi haber veriyorlar. Sleep Numbers firması tarafından geliştirilen ve alanında dünyanın en gelişmiş yatağı olarak gösterilen X12'yi, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda denedik. Tüm detaylar videomuzda.
 

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canguler917 5 yıl
ben hala salonda uyuya kalirken akilli yatagin ne anlami var?akilli çekyat olsaydi olurdu.uykuya kalinca hemen yatak olsaydi
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-Sabertooth- 5 yıl
yatak odamıza girmeyin bari abi
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haqy 5 yıl
CES 2014 yan gelip yatma yeri değildir [>:]
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9902120 5 yıl
işte bunlar hep radrasyon
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ozzyhawk 5 yıl
tempurun 7000 liralık yatağından sonra 1000 dolar para değil valla :D
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rcelik21 5 yıl
Apple iyatak olmuş bu
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waltran 5 yıl
sabah 5 te yapılırmı bu abi geceleri bu videoyu yayına sokmayın. kendimi kötü hissettim yahu :)
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Tek Göz 5 yıl
Kaç Mani
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FreeRun 5 yıl
abi bunda ne uyunur ya rahattır bu
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rosedaled3 5 yıl
İnceleme bahane yatak şahane :D
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34sem 5 yıl
Bana niye mantıklı gelmiyor böyle şeyler. Bende mi sorun var?
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eyfetop 5 yıl
Uyku modunda ne kadar güç tüketiyor )))
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Limitles 5 yıl
Akilli halilarda cikar yakinda
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yasin.25 5 yıl Limitles
Limitles

Akilli halilarda cikar yakinda

örnek olabilir
forum.donanimhaber.com/...
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eyfetop 5 yıl
En kısa zamanda akıllı hela incelemesi bekliyoruz.
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