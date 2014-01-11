Yeni nesil akıllı yatak ön inceleme "Uyku düzeninizi takip edin, yaşam kalitenizi arttırın"

Hızla gelişen teknolojinin yeni hedefi yatak odakları. Yeni nesil akıllı yataklar, uyku esnasında sizi takip ediyor, kaliteli bir uyku süreci geçirip geçirmediğinizden kalp atış hızınız ve nefes alış verişinize kadar her şeyi takip ederek sizi haber veriyorlar. Sleep Numbers firması tarafından geliştirilen ve alanında dünyanın en gelişmiş yatağı olarak gösterilen X12'yi, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda denedik. Tüm detaylar videomuzda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.