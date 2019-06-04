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STM'nin siber saldırılara karşı koyduğu Siber Füzyon Merkezi ve siber güvenlik hakkında bilinmesi gerekenler

4 gün
1,6b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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STM tarafından kurulan Siber Füzyon Merkezinde siber saldırılarla nasıl mücadele edildiğini ve kişiler verilerimizi korumak adına neler yapmamız gerektiğini içeren röportajımızla sizlerleyiz.

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