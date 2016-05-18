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Yerli video bazlı yer bildirim uygulaması Tapir incelemesi

3 yıl
49,6b
1
Uygulama Haber Video
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda mekanlarda yer bildirim yapma servisini, video ile birleştirerek farklı ve yaratıcı bir sosyal uygulama haline getiren yerli yapım Tapir'i inceleyeceğiz.
 
 Günümüzde insanların gittikleri mekanlarda veya katıldıkları etkinliklerde yaptıkları yer bildirimleri, sosyal medya üzerinde çevresindekiler tarafından ilgi çekici olabiliyor. Fakat yapılan yer bildirimlerinde çok az insan, bulunduğu mekana ait video ile anlık yaşanan olayları sosyal medyada paylaşıyor. Bu süreçte adını yeni duyuran Tapir, video bazlı yer bildirim uygulaması olarak dikkatleri çekiyor. Örneğin bir mekanda yer bildirimi yaparken o mekana ait anlık video görüntüsü ile paylaşım yapılıyor ve diğer insanlar tarafından en güncel şekilde mekanın içeriği ve etkinliğin durumu görülebiliyor.
 Uygulamaya giriş yaparken bizden kayıt olmamız isteniyor. Dilersek Facebook ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarımızla kayıt olmadan direk giriş yapabiliyoruz. Ardından profil bilgilerimizi doldurarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. Profil fotoğrafımız direk Facebook adresimizden alınıyor, dilersek bunu değiştirebiliyoruz. Uygulama öncelikle karşımıza sosyal medya hesaplarımızda ekli olan ve hali hazırda Tapir'i kullanan arkadaşlarımızı ve tanıdıklarımıza buluyor ve dilersek kolayca onları takip edebiliyoruz. Karşılıklı takipleşme sisteminin kullanıldığı uygulamada bildirimler Sağ üstteki bulunan ikondan görüntüleniyor.
 Uygulamaya ana ekranında 3 farklı bölüm bulunuyor. Bunlardan ''Popular'' kısmına geldiğimizde, Tapir'i sık kullanan ve videoları en çok izlenen kişileri ve yer bildirimlerini görüyoruz.  İkinci bölüm ''Following'' yani ''Takip Edilenler'' kısmında ise adından da anlaşılacağı gibi takip ettiğimiz kişilerin videolu yer bildirimlerini görebiliyoruz.  Son kısım ''Nearby'' yani ''Yakındakiler'' kısmında ise lokasyon bazlı olarak yakınlarımızda yer bildirimi yapmış insanları görebilir ve onları takipe alabiliriz. Bu arada hatırlatmakta fayda var her 3 bölümde de gösterilen yer bildirileri son 24 saat içinde yapılmış olanlardan oluşuyor.
 Dilersek uygulamanın üst kısmında bulunan arama barından herhangi bir kişiyi ya da mekanı aratarak onlara ait yapılmış yer bildirimleri görebiliyoruz. Sol üst kısımda bulunan pusula ikonuna tıkladığımızda ise yine lokasyon bazlı olarak tüm dünya üzerinde hangi bölgelerde Tapir'in kullanıldığını görebiliyor, üstlerine tıklayarak dilediğimiz gibi bu yer bildirimi videolarını izleyebiliyoruz.
 Yer bildirimi yapmak ise çok kolay. Uygulama ana ekranında sağ altta bulunan Tapir ikonuna tıkladığımızda otomatik olarak kameramız aktif oluyor. En az 5, en çok 15 saniye ile sınırlı videomuzu kaydettikten sonra bizden lokasyonumuzu seçmemiz isteniyor. Burada seçimimizi yaptıktan sonra dilersek bu yer bildirimini Facebook ve Twitter hesaplarımıza da otomatik olarak gönderebiliyoruz. Böylece video bazlı yer paylaşımımızı yapmış oluyoruz.
Arkadaşlarımızın paylaştığı videolu yer bildirimlerini de dilersek kendi sosyal medya hesaplarımızda paylaşabiliyoruz.
 Gelelim uygulamada ki en büyük eksikliğe... Tapir tamamen yerli bir ekip tarafından geliştirilmesine karşın, uygulama çıkışını İngilizce dil ile yapmış. Global ölçekte daha çok kitleye ulaşmak adına belki anlaşılabilir bir hareket olabilir ama keşke ayarlardan Türkçe dil seçeneğini de seçebiliyor olsaydık. İngilizce olmasına rağmen temel yapısı diğer sosyal ağlarda zamanında alışık olduğumuz terimler olduğu için çok zorlanmıyoruz belki ama yinede Türkçe dil desteğinide barındırsaydı kesinlikle daha iyi olabilirdi.
 Geliştirici ekipten aldığım bilgilere göre Tapir yaklaşık 2 ay içerisinde alacağı büyük güncelleme ile başta Türkçe ve daha fazla dil desteği, Canlı yayın özelliği, hashtag, beğeni ve yorum desteği gibi önemli özellikler kazanacak. Tasarımda büyük çaplı bir değişim ile Android tarafında hizmette bu güncelleme ile gelecek.
 Tapir belli başlı bazı eksiklerine rağmen yeni ve yaratıcı yapısı ile dikkatleri çekiyor. Özellikle mekanlarda yapılan videolu yer bildirimleri, farklı insanların o mekanın son haline dair gerçekçi ve şeffaf bir bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Bu gerçekten çok önemli bir özellik.
 Tapir şuan sadece iOS platformunda hizmet veriyor ve 2 ay gibi kısa bir sürede Android tarafında da yer alacak. Uygulamanın boyutu ise 11 MB.

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Guest-25CF1EFB4 3 yıl en beğenilen
İban numaranızı gönderebilir misiniz rica etsem? Benimde bir uygulamam var!
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DH Misafiri 3 yıl
Faydalı bir uygulamaya benziyor. Önü açık.
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false6 3 yıl
İsim çok çirkin. Web 2.0 name generatordan isim alıp ortaya karışık bir binlerce örneği olan checkin uygulaması yerine daha yenilikçi birşeyler yapsaydınız keşke. Fikir yenilikçi değil, bunu her yerde yapabiliyor insanlar, sadece vurgu yapılmış video gibi bir detaya.
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DH Misafiri 3 yıl
Yerli yazılımda en iyisi android de hubblescope... yüz tanıma destekli canlı yayın, canlı video görüşmesi hatta ses tanıma her şey var.. onu yazsanız daha harika olurdu
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DH Misafiri 3 yıl
Bizim ülkemizde de böyle başarılı işler yapılıyor olması çok gurur verdi. Aranılan ve amaca yönelik bir uygulama olmuş, yeni sürümünde ne var görmek lâzım
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Tensi 3 yıl
N-GAGE QD
İban numaranızı gönderebilir misiniz rica etsem? Benimde bir uygulamam var!

Ben de merak ettim, bu reklam incelemeleri icin istedikleri ucret ne kadar acaba? Uygulama filan yazarsak bilgimiz olsun. Sitede bir yer yapsinlar da bilelim en azindan.
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl en beğenilen
İban numaranızı gönderebilir misiniz rica etsem? Benimde bir uygulamam var!
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tugares 3 yıl
Ülkemizden böyle yaratıcı bir uygulama çıkması çok hoş lakin anadilimizi kullanmak yerine ecnebi dilini kullanmalarını şiddetle kınıyorum. İki dil seçeneği ile gelse çok daha güzel olurdu.
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Verpag 3 yıl
Bizim ülkemizde de böyle başarılı işler yapılıyor olması çok gurur verdi. Aranılan ve amaca yönelik bir uygulama olmuş, yeni sürümünde ne var görmek lâzım
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Akasha_Ether 3 yıl
O değil de, neden "Tapir"?
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