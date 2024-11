Yerli film izlemek isteyenlere en iyi Türk filmleri (2024)

Ülkemiz, farklı tür ve tarzlarda çok sayıda beğenilen filmle zengin ve çeşitli sinema tarihine sahip. Dramatik destanlardan yürek ısıtan komedilere kadar, Türk filmleri kültürümüze, tarihimize ve topluma dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Türk sinemasının altın çağı, birçok başarılı filmin çekildiği 1960’lar ve 1970’lerdi. Bu dönemde Türk sineması, dram, komedi ve müzikal gibi çeşitli türleri benimsedi. Unutulmaz eser Hababam Sınıfı, romantik dram Selvi Boylu Al Yazmalım, 1996 yapımı Şener Şen’in hafızalara kazanın filmi Eşkıya, Cem Yılmaz’ın her sahnesini ezberlediğimiz G.O.R.A filmi, yurt dışında da övgü alan Babam ve Oğlum, Ayla, Türk sineması birçok evreden ve nesilden geçti, her zaman büyük sanatsal ve anlatısal değere sahip filmler üretmeye devam etti. Peki, yerli film olarak ne izlemeli? Komedi, dram, romantik, korku, gerilim, her türde tüm zamanların en iyi Türk filmleri burada!

Netflix en iyi yerli filmler 🍿 Tam Boyutta Gör Netflix’te izlenebilecek farklı türde çok sayıda Türk yapımı film var ve sürekli yenileri ekleniyor. Gülünç filmlerden gerçek hayattan uyarlanan filmlere Türk yapımı dramalardan maceraya, Netflix’te izleyebileceğiniz birçok yerli film var. Netflix en iyi Türk filmleri şöyle sıralanabilir: Sofra Sırları (Duygusal, Kara Mizah, İntikam) İnsanlar İkiye Ayrılır (Psikolojik, Sürükleyici, Gerilim) Ayla (Drama, Savaş) Ölümlü Dünya 2 (Absürt, Komedi) Aile Arasında (Komedi) Yarına Tek Bilet (Drama, Romantik) Pek Yakında (Duygusal, Komedi) Bursa Bülbülü (Komedi, Müzikal) Kuru Otlar Üstüne (Drama, Toplumsal Sorunlar) Hayatla Barış (Drama)

Yerli filmler listesinde komedi, romantik, aşk, korku, drama, tarih türünde en beğenilen Türk yapımı filmlere yer verdik. En çok izlenen Türk filmleri hangileri, evde ne izlenir diye merak ediyorsanız "Türk sinema filmleri" listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.

