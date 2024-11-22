Yerli film izlemek isteyenlere en iyi Türk filmleri (2024)

Teknoloji Editörü
Ülkemiz, farklı tür ve tarzlarda çok sayıda beğenilen filmle zengin ve çeşitli sinema tarihine sahip. Dramatik destanlardan yürek ısıtan komedilere kadar, Türk filmleri kültürümüze, tarihimize ve topluma dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Türk sinemasının altın çağı, birçok başarılı filmin çekildiği 1960’lar ve 1970’lerdi. Bu dönemde Türk sineması, dram, komedi ve müzikal gibi çeşitli türleri benimsedi. Unutulmaz eser Hababam Sınıfı, romantik dram Selvi Boylu Al Yazmalım, 1996 yapımı Şener Şen’in hafızalara kazanın filmi Eşkıya, Cem Yılmaz’ın her sahnesini ezberlediğimiz G.O.R.A filmi, yurt dışında da övgü alan Babam ve Oğlum, Ayla, Türk sineması birçok evreden ve nesilden geçti, her zaman büyük sanatsal ve anlatısal değere sahip filmler üretmeye devam etti. Peki, yerli film olarak ne izlemeli? Komedi, dram, romantik, korku, gerilim, her türde
tüm zamanların en iyi Türk filmleri burada!
En iyi Türk filmleri 💯
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20. yüzyılın başlarına dayanan sinema geleneğine sahip olan Türkiye, Batı dışında sinemayı sanatsal ifade ve hikaye anlatımı aracı olarak benimseyen ve teşvik eden ilk ülkelerden biri oldu ve sinema tarihinde pek çok başyapıtla iz bıraktı. Duygusal dramalar,
sürükleyici gerilimler, komik filmler, Türk sinemasında her zevke uygun film var. Peki, yerli film olarak ne izlemeli? İşte en beğenilen Türk filmleri:
1️⃣ G.O.R.A
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Yerli
komedi filmi izlemek isteyenlere tavsiye edeceğiz ilk film Cem Yılmaz’ın GORA filmi. Senaryosunu Cem Yılmaz’ın yazdığı ve Ozan Güven, Özge Özberk, Özkan Uğur, Rasim Öztekin gibi efsane isimlerle birlikte başrolde oynadığı G.O.R.A.’da Cem Yılmaz, sahte UFO fotoğrafçısı ve halı tüccarı olarak karşımıza çıkıyor. Arif, Gora gezegeninde yaklaşan göktaşından kurtulmak ve özgür kalmak için arkadaşlarına yardım ediyor.
Tür: Komedi, Türk yapımı, Bilim kurgu
Yönetmen: Ömer Faruk Sokak
Oyuncular: Cem Yılmaz, Rasim Öztekin, Özkan Uğur, Şafak Sezer
IMDb puanı: 8.0
2️⃣ 7. Koğuştaki Mucize
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Son olarak
Atatürk filmi ile karşımıza çıkan Aras Bulut İynemli’nin duygusal filmi 7. Koğuştaki Mucize, mutlaka izlenmesi gereken Türk filmleri arasında. Filmde 7 yaşındaki kızı Ova ile aynı zeka yaşına sahip olan baba Memo’nun adalet arayışı anlatılıyor. Darbe döneminde bir Ege kasabasında, canından çok sevdiği küçük kızı ve babaannesiyle birlikte yaşayan Memo, mental yetersizliği olan ama küçük dünyasında mutlu yaşayan bir çobandır. Bir gün, sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine kalan ve sıradan hayatı birden altüst olan Memo, idam cezasına çarptırılır. Yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır…
Tür: Dram, Duygusal
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
IMDb puanı: 8.2
3️⃣ Babam ve Oğlum
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Çetin Tekindor’un başrolde oynadığı Babam ve Oğlum, kesinlikle izlemeniz gereken Türk yapımı dram filmlerinden. Filmde 1980 Türkiye askeri darbesinden sonra bir sol görüşlü gazetecinin babası ve oğluyla ilişkisi anlatılıyor. 1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz, yedi yıl sonra hiç görmediği dedesinin Ege’deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. Deniz’in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllardır küs oluşudur. Çünkü; Hüseyin Efendi (Çetin Tekindor) okumaya diye gönderdiği oğlunun politik olaylara karıştığını öğrenince onu evlatlıktan silmiştir. Sadık’ın her şeye rağmen baba evine geri dönüşünün nedeni Deniz’den ayrılmak zorunda oluşudur; küçük oğlunu babasına emanet edecektir.
Tür: Dram, Aile
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan
IMDb puanı: 8.2
4️⃣ Aykut Enişte
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Aykut Enişte 1 ve 2, ailece kahkahalara boğularak izleyeceğiniz sürükleyici Türk komedi filmi. Başrolde sosyal medyadaki komik videolarıyla tanıdığımız Cem Gelinoğlu oynuyor. Cem Gelinoğlu aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme alanlardan biri. Film, kendine bir aile arayan Aykut’un sıcak hikayesini anlatıyor. İzlerken kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız.
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Onur Bilgetay
Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Ege Kökenli
IMDb puanı: 7.0
5️⃣ Nefes: Vatan Sağolsun
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Nefes: Vatan Sağolsun, izleyebileceğiniz en iyi Türk asker filmleri arasında. Nefes, bir yüzbaşının komuta ettiği 40 kişilik bir timin hikayesi. Film, 2365 metre yükseklikteki Karabal tepesinde bulunan bir röle istasyonunu korumakla görevlendirilen bu 40 askerin görevlerini yerine getirirken yaşadıkları acıları, sevinçleri ve yaşam mücadelelerini anlatıyor.
Tür: Savaş, Dram, Gerilim
Yönetmen: Levent Semerci
Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Birce Akalay
IMDb puanı: 8.0
6️⃣ Aşk Tesadüfleri Sever
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Aşk Tesadüfleri Sever 1 ve 2, en beğenilen Türk aşk filmleri arasında. Filmin konusu; Özgür ve Deniz, Ankara’da bir hastanede aynı gün dünyaya gelir. İkilinin yolları, çocukluk ve gençlik yılları boyunca bu şehirde pek çok kez kesişir. Bu kesişme anlarında her ikisinin de hayatında önemli değişiklikler olur. Fakat Özgür ve Deniz, hiçbir zaman bir arada olamazlar. Kaderin cilvesi, onları 25 yıl sonra İstanbul'da buluşturacaktır.
Tür: Aşk, Dram
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Oyuncular: Mehmet Günsür, Altan Erkekli, Belçim Bilgin
IMDb puanı: 7.2
7️⃣ Dabbe 4
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Dabbe serisi,
en iyi yerli korku filmleri denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri. Özellikle Dabbe: Cin Çarpması tavsiyemizdir. Filmin konusu; Evlilik hazırlıkları yapmakta olan Kübra, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrar ve bedeni tanımlanmayan varlıklar tarafından ele geçirilir. Başına gelen bu esrarengiz olay yaşadığı köy Kıbledere için yeni bir şey değildir. Bu gizemli köy geçmişte define arama olayları sırasında lanetli bir olay yaşamıştır.
Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Hasan Karacadağ
Oyuncular: Elçin Atamgüç, Orhan Gencer, Sultan Köroğlu Kılıç
IMDb puanı: 6.8
8️⃣ 120
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120, tarihi filmlere ilgi duyanların kesinlikle izlemesi gereken son derece etkileyici bir film. Filmin konusu; Birinci Dünya Savaşı sırasında sınır birliklerinde cephane tükenmektedir. Osmanlı ordusu cephanesiz kalmıştır ve Van’da dehşet top sesleri duyulmaktadır. Kışın en sert zamanıdır. Ordu, Van’ın insanlarından yardım ister. Ancak Türk-Rus harbi nedeniyle bölgenin tüm erkekleri imparatorluğun dört bir köşesinde savaşmaktadır. O nedenle de bu yardım çağrısına cevap veremezler. Van’ın çocukları bir şeyler yapmak ister. Oğlunu savaşta kaybetmiş bir okulu müdürü cephanenin Sarıkamış’a nakledilmesini önerince 12-17 yaş aralığında 120 gönüllü çocuk yola koyulur. Film, annelerini dahi gözleri yaşlı, geride bırakan bu çocukların gerçek hikayesini anlatmaktadır.
Tür: Tarih, Savaş, Dram
Yönetmen: Özhan Eren, Murat Saraçoğlu
Oyuncular: Özge Özberk, Burak Sergen, Cansel Elçin
IMDb puanı: 7.2
9️⃣ Dedemin İnsanları
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Aile filmi arıyorsanız, Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, Çetin Tekindor’un başrolde olduğu Dedemin İnsanları filmini kesinlikle izlemelisiniz. Dedemin İnsanları, küçük bir kasabada yaşayan on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği büyük değişimi anlatıyor. Kalabalık ve sıcak Ege insanlarının hikayesini izlerken, mübadeleye, öteki olmaya, nereye gidersen git bir yere ait olamamaya, iki yakaya, çok sayıdaki azınlığa, ihtilallere bir defa daha, ama bu kez farklı bir yerden bakmayı ve düşünmeyi sağlıyor. Girit, Gökçeada, Milas, Bodrum ve Söke’de çekilen filmi tekrar tekrar izleyeceksiniz.
Tür: Dram, Aile, Tarih, Komedi
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Çetin Tekindor, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Hümeyra Akbay
IMDb puanı: 8.0
🔟 Başka Dilde Aşk
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Başka Dilde Aşk, hafızalara kazınan Türk yapımı dram
romantik film. Filmde işi ve ailesiyle sorunlar yaşayan Zeynep ile işitme engelli Onur’un aşkı anlatılıyor. Filmin konusu; Onur’un hayatı kürek takımından arkadaşı Vedat’ın doğumgünü partisinde Zeynep’le tanışmasıyla değişir. Kalabalık ve gürültülü bir barda hiç konuşmadan geçen gecenin sonunda Zeynep, Onur’un işitme engelli olduğunu öğrenir. Ama bu durum Zeynep’i Onur’dan uzaklaştırmaz. İşiyle, ailesiyle sorunlar yaşayan Zeynep, yaşadığı çevreyi sorgularken biraz da bilmediği bir dünyanın merakıyla unuttuğu ceketini bahane ederek Onur'u görmeye gider. Babasının annesini aldattığını öğrendikten sonra bu durumu kabullenemeyip evden ayrılan Zeynep, birçok iş değiştirdikten sonra çağrı merkezinde çalışmaya başlar ama ağır çalışma şartlarından ve karşılığında kazandığı paradan çok mutsuzdur. Bütün gün telefonda tanımadığı insanlarla konuşmak zorunda kalan Zeynep konuşmadan anlaşabildiği Onur’la huzur bulacağına inanır. Bu ilişki kendilerini ve hayatı sorgulayan Zeynep ve Onur için bir sınav olacaktır.
Tür: Dram, Romantik, Aşk
Yönetmen: İlksen Başarır
Oyuncular: Ayten Uncuoğlu, Emre Karayel, Lale Mansur
IMDb puanı: 7.3
Netflix en iyi yerli filmler 🍿
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Netflix’te izlenebilecek farklı türde çok sayıda Türk yapımı film var ve sürekli yenileri ekleniyor. Gülünç filmlerden gerçek hayattan uyarlanan filmlere Türk yapımı dramalardan maceraya, Netflix’te izleyebileceğiniz birçok yerli film var.
Netflix en iyi Türk filmleri şöyle sıralanabilir:
Sofra Sırları (Duygusal, Kara Mizah, İntikam)
İnsanlar İkiye Ayrılır (Psikolojik, Sürükleyici, Gerilim)
Ayla (Drama, Savaş)
Ölümlü Dünya 2 (Absürt, Komedi)
Aile Arasında (Komedi)
Yarına Tek Bilet (Drama, Romantik)
Pek Yakında (Duygusal, Komedi)
Bursa Bülbülü (Komedi, Müzikal)
Kuru Otlar Üstüne (Drama, Toplumsal Sorunlar)
Hayatla Barış (Drama)
Yerli filmler listesinde komedi, romantik, aşk, korku, drama, tarih türünde en beğenilen Türk yapımı filmlere yer verdik. En çok izlenen Türk filmleri hangileri, evde ne izlenir diye merak ediyorsanız "Türk sinema filmleri" listemize göz atmanızı tavsiye ederiz.
En İyi Türk Filmleri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 548912
Kaynakça
https://www.imdb.com/list/ls056515174/
https://www.netflix.com/browse/genre/871341
https://tr.wikipedia.org/wiki/En_%C4%B0yi_100_T%C3%BCrk_Filmi
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.