Yılbaşında Sevdiklerinizi Jabra ile Sevindirin

Jabra, yeni yıla girerken hediye alternatifi olarak sevdikleriniz için rahat ve güvenli bir yaşam için birbirinden şık ve kullanışlı Bluetooth kulaklıklar ve araç kitleri sunuyor.

Her zevke ve her bütçeye uygun Jabra ürünleri sayesinde sevdikleriniz için

iletişimi konforlu ve keyifli hale getirebilirsiniz.

Kablosuz iletişim alanında dünya lideri Jabra, yılbaşında sevdiklerine şık ve kullanışlı hediyeler almak isteyenlere, birbirinden zarif Bluetooth kulaklıklar ve araç kitleri sunuyor. Farklı beğeni ve bütçelere hitap eden Jabra Bluetooth kulaklıklar ve araç kitleri, zarif tasarımları ile bu yılbaşında sevdikleriniz için en uygun hediye alternatifleri olacak. Kullanıcıların eller serbest olarak telefon görüşmesi yapmalarına, çağrı kabul edip, sesli arama yapmalarına olanak tanıyan Jabra Bluetooth kulaklıklar, cep telefonundan kablosuz olarak müzik dinlenmeye de olanak tanıyor.

Şık ve zarif Jabra Stone

Tam Boyutta Gör Şarj standı üzerindeki boşluğa yerleştirdiğinizde avucunuza sığacak boyutlarda siyah bir taş gibi görünen Jabra Stone; yenilikçi görünümü, şık ve ince tasarımı ile göz dolduruyor. Sadece 7 gram ağırlığı ve yumuşak yastıklı yüzeyi ile Jabra Stone kulağınızda olduğunu unutturacak kadar rahat. Noise Blackout Extreme gürültü önleme teknolojisi ile dışarıdan gelen gürültüyü duymadan karşı tarafla rahatlıkla görüşme olanağı sunan Jabra Stone, aynı anda iki farklı Bluetooth destekli cihaza bağlanabiliyor ve A2DP destekli mobil müzik cihazlarından kaliteli ses aktarımı yapabiliyor. 8 saat konuşma, 12 gün bekleme süresi bulunan cihazın görünmez dokunmatik ses kontrolü sayesinde ses ayarı cihazın üst bölümüne sadece parmağınızı sürerek kolayca yapılabiliyor. Fiyatı: 219 TL (KDV dahil)

Jabra HALO ile müziğe doy!

Modern ve etkileyici tasarımıyla göz kamaştıran Jabra HALO, hem kablolu Tam Boyutta Gör hem de kablosuz kullanım olanağı tanıyor. Cep telefonu, MP3çalar, dizüstü bilgisayar ve hatta televizyona bağlanabilen Jabra HALO, kristal netliğinde ses kalitesi, sezgisel açma/kapama fonksiyonu, dokunmatik ses kontrolü, katlanabilir kafa bandı ve sadece 80 gram ağırlığı ile müziği gittiği her yerde yanında taşımak isteyenler için ideal bir cihaz. Kulaklığın yan tarafında bulunan dokunmatik kontrol paneli ile ses uzaktan yükseltip alçaltılabiliyor. Cep telefonuna arama geldiğinde cihaz müziği otomatik olarak durdurarak gelen aramayı kabul etmenizi sağlıyor. Çevredeki rahatsız edici sesleri gizleyen Noise Blackout™, ses veya müziğin kalitesini dijital olarak yükselterek sesin kalitesini mükemmelleştiren DSP (Dijital Sinyal İşleme) ve gelen ses seviyesini kontrol eden Audio Shock Protection özellikleri ile Jabra HALO, sesin her iki tarafa da yüksek kalitede ve doğal haliyle ulaşmasını sağlıyor. Fiyatı: 209 TL (KDV Dahil)

Jabra Clipper ile kablosuz müzik ve görüşme keyfi



Tam Boyutta Gör Cep telefonu ve MP3çalara kablosuz olarak aynı anda bağlanabilen Jabra Clipper sayesinde artık telefon çaldığında MP3çalar ile cep telefonu arasında gidip gelmek zorunda kalmadan görüşmelerini gerçekleştirebileceksiniz. Çokluişlem düğmesine tek dokunuşla müziği durdurabilecek, sesi kısabilecek ya da parka değiştirebileceksiniz. Sadece 20 gram ağırlığındaki Jabra Clipper’ı ceketinize, çantanızın askısına ya da bluzunuzun kenarına takarak hareket özgürlüğüne de kavuşacaksınız. Fiyatı: 94,90 TL (KDV dahil)

Jabra BT 2035 ile kablosuz iletişim çok rahat

Gerçekten rahat bir şekilde eller serbest iletişim ve kolay kullanım olanağı sunan Tam Boyutta Gör Jabra BT2035 ile telefonda konuşurken diğer işlerinizi de rahatlıkla sürdürebileceksiniz. Cihaz sezgisel operasyon, güçlendirilmiş ses kalitesi ve kulağa rahat oturma özellikleri ile en iyi dostunuz olacak. Sadece 11 gram ağırlığındaki kulaklığın 7 saate kadar konuşma, 200 saate kadar bekleme süresi bulunuyor. Jabra BT2035 34.90 TL’den satışa sunuluyor. Fiyatı: 34,90 TL (KDV dahil)

Jabra BT3030: Müzik ve sohbet sokaklarla buluşuyor

Tam Boyutta Gör

Jabra’nın şık Bluetooth stereo kulaklığı Jabra BT3030, cep telefonu ve MP3çalar gibi cihazlardan müzik dinleyebilmenizi sağlıyor. Size sadece cep telefonuna dokunmadan kablosuz biçimde istediği gibi uzaktan müzik çalmak, durdurmak ve parça değiştirmek kalıyor. Çağrı alındığında müzik otomatik olarak duruyor, konuşma bittiğinde kaldığı yerden yeniden başlıyor. Asker künyesini andıran Jabra BT3030, boyna asılabiliyor ya da kıyafet klipsi ile kullanılabiliyor. Kulaklığın 7 saat müzik dinleme süresi, 8 saat konuşma süresi bulunuyor. Fiyatı: 129 TL (KDV dahil)

Jabra SP700 ile Eller Serbest, Sürüş Güvenli…



Jabra SP700 araç kiti, sürüş sırasında eller serbest konuşma şansı tanıyarak Tam Boyutta Gör rahat ve güvenli bir yolculuk yapmanızı sağlıyor. Cihaz araç kitini yanı sıra aracın radyo/ses sistemi üzerinden de çağrı alma imkanı veriyor. Bağlı olduğu cep telefonundaki müziklerin araç hoparlörüne aktarılmasını sağlayan cihaz sayesinde sürücüler CD taşımak, MP3çalar bağlantısı kurmak, radyo kanalı aramak zorunda kalmıyor. Sesli bilgilendirme özelliği ile gözünüzü yoldan ayırmadan işlem yapabilmenizi sağlayan Jabra SP700, arka plandaki sesleri azaltıp ekoyu engelleyerek mükemmel ses kalitesi sağlayan DSP teknolojisi, otomatik eşleşme özelliği, çoklu konferans imkanı, zarif tasarımı ve hafifliği ile de göz dolduruyor. Fiyatı: 159 TL (KDV dahil)

Kullanıcı dostu BT2080

Tam Boyutta Gör Kablosuz özgürlüğün keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan Jabra BT2080, biri cihazın pil durumunu gösteren, diğeri de bağlantı durumunu bildiren iki adet kolay görülebilir LED’i ve kolay açma ve kapama için düğmesi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihaz, Bluetooth 2.1 teknolojisi ile telefonunuzla kolayca eşleşme sağlıyor. Ürün kulak kancası ve iç kulak aparatı ile iki farklı kullanım biçimi bulunuyor. Fiyatı: 59 TL (KDV dahil)

Hafif ve konforlu: Jabra ARROW

Sadece 9 gram ağırlığındaki Jabra Arrow, kullanıcılara kristal berraklığında net ses, yüksek konfor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Cihazın özellikleri arasında arka plan sesi azaltan ve ekoyu engelleyen DSP teknolojisi, Noise Blackout teknolojisi ile gürültü azaltıcı mikrofon, 2 cihaza kadar bağlanabilme

ve otomatik ses ayarlama bulunuyor. Fiyatı: 149,00 TL (KDV dahil)

Jabra Extreme: Konforlu İletişim Keyfi

teknolojisi, Noise Blackout teknolojisi, gürültü azaltıcı mikrofon gibi özellikleri ile Jabra Extreme, kullanıcılara son Tam Boyutta Gör derece konforlu ve kesintisiz iletişim olanağı sunuyor. 2 cihaza birden bağlanabilen Jabra Extreme, sadece 10gram ağırlığı, 5,5 saat konuşma süresi ve 10,5 gün bekleme süresi ile dikkat çekiyor. Fiyatı: 169,00 TL (KDV dahil)

Jabra Bluetooth kulaklıklar anlaşmalı Turkcell, Vodafone ve Avea Satış noktalarında, TeknoSA, Genpa, Kipa, Metro, Vatan Computer, Elektroworld, Media Markt ve ”TESAN Burada” ve anlaşmalı cep telefonu satış bayilerinde 34,90 TL ile 219 TL fiyat aralığında satışa sunuluyor.

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