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    Starlink’te küresel kesinti: Yazılım hatası milyonları etkiledi

    Elon Musk’ın uydu internet servisi Starlink, nadir görülen bir küresel kesintiyle sarsıldı. İç ağda yaşanan yazılım arızası nedeniyle hizmet, birkaç saat boyunca çevrimdışı kaldı.

    Starlink’te küresel kesinti: Yazılım hatası milyonları etkiledi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink, dünya çapında yaşanan ciddi bir kesintiyle gündeme geldi. Amerika ve Avrupa'daki kullanıcılar, Türkiye saatiyle 22.00 civarında bağlantı sorunları yaşamaya başladı. Downdetector verilerine göre, yalnızca ilk saat içinde 61 binin üzerinde kesinti bildirimi yapıldı.

    Hizmet neredeyse tamamen karanlığa gömüldü

    Toplamda 140’tan fazla ülke ve bölgede 6 milyondan fazla aboneye hizmet veren Starlink, yaşanan arızayı X hesabı üzerinden doğruladı. Yaklaşık 2,5 saat sonra sistem yeniden çalışmaya başladı. Küresel ağ izleme kuruluşu NetBlocks, kesinti sırasında Starlink’in küresel bağlantı seviyesinin “normalin yüzde 16’sına” düştüğünü duyurdu. Bu oran, servisin neredeyse tamamen devre dışı kaldığını ortaya koyuyor.

    Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, “Kesinti, çekirdek ağı işleten önemli iç yazılım hizmetlerinin arızalanmasından kaynaklandı” dedi. Elon Musk da konuya doğrudan müdahale ederek, “Kesinti için özür dileriz. SpaceX, bunun bir daha olmaması için sorunun temeline inecek” dedi.

    Ukrayna’daki askeri birlikler de etkilendi

    Starlink’te küresel kesinti: Yazılım hatası milyonları etkiledi Tam Boyutta Gör
    2022 ve 2023’te benzer çapta birkaç kesinti yaşanmış olsa da bu tür bir arıza, bugüne kadar güvenilirliğiyle öne çıkan Starlink için oldukça nadir. SpaceX, son aylarda artan veri trafiğine yanıt verebilmek için ağ yapısında ciddi güncellemeler yapıyordu. Ayrıca T-Mobile iş birliğiyle, daha büyük ve güçlü uydularla doğrudan cep telefonlarına hizmet vermek için altyapı kurulumlarına da devam ediyordu.

    2020’den bu yana 8.000’den fazla uydu fırlatan SpaceX, alçak Dünya yörüngesinde son derece yaygın bir ağ oluşturdu. Bu yapı, yalnızca bireysel kullanıcılar değil, aynı zamanda askeri ve lojistik sektörler tarafından da yoğun şekilde kullanılıyor. Küresel kesintinin hizmeti kullanan Ukrayna’yı ve askeri birlikleri de etkiledi. Ordunun açıklamasına göre bu durum savaş boyunca yaşanan en uzun süreli kesinti oldu.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/elon-musks-starlink-network-suffers-rare-global-outage-2025-07-24/ https://www.theverge.com/news/713359/starlink-down-outage-global-network-offline
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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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