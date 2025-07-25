Starlink’te küresel kesinti: Yazılım hatası milyonları etkiledi

Hizmet neredeyse tamamen karanlığa gömüldü
Toplamda 140’tan fazla ülke ve bölgede 6 milyondan fazla aboneye hizmet veren Starlink, yaşanan arızayı X hesabı üzerinden doğruladı. Yaklaşık 2,5 saat sonra sistem yeniden çalışmaya başladı. Küresel ağ izleme kuruluşu NetBlocks, kesinti sırasında Starlink’in küresel bağlantı seviyesinin “normalin yüzde 16’sına” düştüğünü duyurdu. Bu oran, servisin neredeyse tamamen devre dışı kaldığını ortaya koyuyor.
Starlink Mühendislik Başkan Yardımcısı Michael Nicolls, “Kesinti, çekirdek ağı işleten önemli iç yazılım hizmetlerinin arızalanmasından kaynaklandı” dedi. Elon Musk da konuya doğrudan müdahale ederek, “Kesinti için özür dileriz. SpaceX, bunun bir daha olmaması için sorunun temeline inecek” dedi.
Ukrayna’daki askeri birlikler de etkilendi
2020’den bu yana 8.000’den fazla uydu fırlatan SpaceX, alçak Dünya yörüngesinde son derece yaygın bir ağ oluşturdu. Bu yapı, yalnızca bireysel kullanıcılar değil, aynı zamanda askeri ve lojistik sektörler tarafından da yoğun şekilde kullanılıyor. Küresel kesintinin hizmeti kullanan Ukrayna’yı ve askeri birlikleri de etkiledi. Ordunun açıklamasına göre bu durum savaş boyunca yaşanan en uzun süreli kesinti oldu.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/elon-musks-starlink-network-suffers-rare-global-outage-2025-07-24/ https://www.theverge.com/news/713359/starlink-down-outage-global-network-offline Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya