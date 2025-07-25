Wi-Fi 8 için ilk detaylar paylaşıldı: Çok yakında geliyor

Daha az gecikme, daha kararlı bağlantı
Wi-Fi 8'in odaklandığı başlıca alanlardan biri, kalabalık ağ ortamlarında bağlantı kararlılığını artırmak. Qualcomm, Seamless Roaming özelliğiyle erişim noktaları arasında dolaşırken bağlantının gecikmesiz biçimde sürmesini hedefliyor. Ayrıca fiziksel katman geliştirmeleri sayesinde, erişim noktasının kenarında çalışan cihazlarda bile sinyal kalitesi artacak.
Öte yandan Multi-AP Coordination adı verilen teknoloji sayesinde, birden fazla erişim noktası arasında kaynak paylaşımı da daha verimli hale gelecek. Bu sayede ofis binaları, kampüsler, apartmanlar gibi ağ yoğunluğu yüksek ortamlarda daha tutarlı performans sunulmuş olacak.
Bu arada, MediaTek'in daha önce yayınladığı teknik dökümanlarda ise Wi-Fi 8 için sinyal doğruluğu ve bağlantı trafiğini iyileştiren gelişmeler bulunuyordu. Özellikle aynı veriyi indiren çok sayıda cihaz olduğunda, Wi-Fi 8'in Dynamic Subchannel Operation sistemiyle daha hızlı cihazlara öncelik tanıyacağı belirtiliyor.
Wi-Fi 8 için, resmi Wi-Fi Alliance sertifikası ve nihai onayın 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Buna göre Wi-Fi 7, bir süre daha ana akım standart olmaya devam edecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya