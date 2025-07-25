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    Wi-Fi 8 için ilk detaylar paylaşıldı: Çok yakında geliyor

    Wi-Fi 7 henüz yeni yeni yaygınlaşırken, Wi-Fi 8 için ilk taslak spesifikasyonu paylaşıldı. Markalar bu kapsamda daha kararlı ve gecikmesiz bağlantı sunacak.    

    Wi-Fi 8 için ilk detaylar paylaşıldı: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Kablosuz bağlantı teknolojilerinde çıta yükselmeye devam ediyor. Henüz Wi-Fi 7 cihazları yaygınlaşmamışken, yeni nesil Wi-Fi 8 (802.11bn) için ilk bilgiler paylaşılmaya başlandı. Qualcomm'un yayınladığı bir blog gönderisine göre, Wi-Fi 8, daha düşük gecikme, paket kayıplarında azalma ve yoğun ortamlarda daha kararlı bağlantı sunmak üzere tasarlanıyor. Üstelik ilk taslak spesifikasyonu, bu ay içerisinde yayınlanacak.

    Daha az gecikme, daha kararlı bağlantı

    Wi-Fi 8'in odaklandığı başlıca alanlardan biri, kalabalık ağ ortamlarında bağlantı kararlılığını artırmak. Qualcomm, Seamless Roaming özelliğiyle erişim noktaları arasında dolaşırken bağlantının gecikmesiz biçimde sürmesini hedefliyor. Ayrıca fiziksel katman geliştirmeleri sayesinde, erişim noktasının kenarında çalışan cihazlarda bile sinyal kalitesi artacak.

    Öte yandan Multi-AP Coordination adı verilen teknoloji sayesinde, birden fazla erişim noktası arasında kaynak paylaşımı da daha verimli hale gelecek. Bu sayede ofis binaları, kampüsler, apartmanlar gibi ağ yoğunluğu yüksek ortamlarda daha tutarlı performans sunulmuş olacak.

    Wi-Fi 8 için ilk detaylar paylaşıldı: Çok yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un dikkat çektiği bir diğer yenilik ise Coexistence Optimization. Bu teknoloji, anten paylaşımı yapan cihazlar arasında girişim azaltmayı ve bağlantı kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyor. Giyilebilir cihazlar gibi işlem gücünü farklı bileşenlere dağıtan ürünlerde, bu yenilik önemli bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca, Wi-Fi 8'in enerji verimliliğini artırarak batarya ömrünü uzatma hedefi de bulunuyor.

    Bu arada, MediaTek'in daha önce yayınladığı teknik dökümanlarda ise Wi-Fi 8 için sinyal doğruluğu ve bağlantı trafiğini iyileştiren gelişmeler bulunuyordu. Özellikle aynı veriyi indiren çok sayıda cihaz olduğunda, Wi-Fi 8'in Dynamic Subchannel Operation sistemiyle daha hızlı cihazlara öncelik tanıyacağı belirtiliyor.

    Wi-Fi 8 için, resmi Wi-Fi Alliance sertifikası ve nihai onayın 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Buna göre Wi-Fi 7, bir süre daha ana akım standart olmaya devam edecek.

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    vixx 1 gün önce

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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