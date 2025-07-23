Çin, 6G testinde rekor kırdı: 280Gbps hızlara çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Mobil iletişimde bir sonraki büyük adım olan 6G için küresel rekabet hız kazanmış durumda. Nokia'nın 2030 hedefli yol haritasının ardından Çin’in en büyük mobil operatörü China Mobile, 6G testlerinde yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Şirket, 2025 Çin İnternet Konferansı kapsamında yaptığı açıklamada, kurduğu küçük ölçekli 6G test ağıyla 280 Gbps hızlara ulaşıldığını duyurdu.

1.4 saniyede 50GB

Kaçıranlar için China Mobile, Çin genelinde yürütülen dört büyük bilimsel ve teknolojik 6G projesinde lider konumda. Şirketin açıklamasına göre, bugüne kadar 6G'ye dair öne çıkan 10 temel teknolojinin geliştirilmesinde doğrudan paya sahip. Geliştirilen 6G altyapısı ise, halihazırda 10 farklı saha istasyonu üzerinden test edildi ve 50GB boyutunda bir dosyanın aktarımı yalnızca 1.4 saniyede gerçekleşti.

Bu hız, 5G'nin teorik sınırlarını 14 kata kadar artırırken mevcut kablolu bağlantıları bile geride bırakıyor. Aslına bakacak olursak, 280 Gbps'e karşılık gelen bu hızın, her iki saniyede bir 4K çözünürlüklü bir Blu-ray filme eş değer olduğunu söyleyelim. Şirket, bu başarıyı toplamda 39.1 milyar yuan (yaklaşık 5.46 milyar dolar) değerindeki Ar-Ge yatırımıyla elde etti.

Nokia, 6G takvimini açıkladı: 5G yaygınlaşmadan 6G geliyor 1 ay önce eklendi

Bu arada China Mobile, düşük yörünge uyduları üzerinden yüksek hızlı veri iletimine de odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl fırlatılan ve sadece 500 kilometre irtifada görev yapan ilk 6G deneme uydusu, yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süreleriyle veri aktarımında önemli kazanımlar elde etmişti. Bu uydu teknolojisi, geleneksel olarak 36.000 kilometre yükseklikte konumlanan iletişim uydularına kıyasla çok daha verimli.

6G ne zaman çıkacak?

Küresel beklenti hâlâ 6G'nin geniş çapta 2030'da hayatımıza girmesi yönünde. Ancak China Mobile'ın yaptığı pilot uygulamalar ve testler, bu tarihin 2028 gibi daha erken bir döneme çekilebileceğini düşündürüyor. Şimdilik ticari olarak en somut ilerleme, Çin tarafında kaydedilmiş durumda.

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