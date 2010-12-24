Yılbaşında Yurtdışında Olacak Turkcell'lilere Müjde!

Turkcell’liler Yurt dışında 19TL’den başlayan avantajlı paketlerle konuşuyor

Artık Turkcell’liler faturalı hatlarıyla, farklı ihtiyaçlara uygun avantaj paketlerinden dilediklerini seçerek yurtdışında da rahat rahat ucuza iletişim kurabiliyorlar. Üstelik Turkcell’liler yurt dışında yalnızca belirli bir operatöre mecbur olmadan, operatör seçimiyle uğraşması gerekmeksizin, fiyat farkı yaşamadan tüm operatörler üzerinden tüm dünya ile avantajlı konuşabiliyorlar.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, ihtiyaca yönelik paketleriyle müşterilerine yurt dışında da en uygun ve en kaliteli hizmeti avantajlı fiyatlarla sunuyor. Turkcell’liler, 19TL den başlayan yurtdışı paketleriyle, kısa ya da uzun seyahatlerindeki farklı konuşma ve internet ihtiyaçlarını çok avantajlı fiyatlara karşılıyor. Paketlerden yararlanmak için her ay sabit ücret ödemeye gerek kalmadan, sadece yurtdışına çıkmadan önce ücretsiz bir kısa mesajla paketlere abone olmak yeterli oluyor. Üstelik bu paketlerdeki dakikalar, hem arama hem aranmayı kapsamanın yanı sıra, sadece yurtdışından Türkiye yönüne yapılan görüşmelerde değil, tüm dünya ile yapılan görüşmelerde kullanılabiliyor.

Turkcell, yurtdışına çıkan müşterilerini, telefonlarını açar açmaz bulundukları ülkede geçerli tarife ve paketlerle ilgili ücretsiz bir mesajla bilgilendiriyor. Müşteriler bu avantajlı paketleri sadece bir SMS ile veya Turkcell Çağrı Merkezi ya da Turkcell İletişim Merkez’lerine ulaşarak da kolayca alabiliyor.

İngiltere, Fransa, Almanya’da günlük 1 saat boyunca konuşma, tüm Avrupa’da 30,3TL ye 50 dakika konuşma gibi farklı ihtiyaçlara uygun, farklı avantaj paketleri sayesinde, 9 günlük uzun bayram tatilini de kapsayan Kasım ayında, Turkcell’lilerin yurt dışı görüşmeleri artış gösterdi. Yurtdışında konuşma yapan Turkcell’li sayısı yüzde 20 artarken, bayram öncesi kullanıma sunulan ekonomik yurt dışı paketleri tercih eden Turkcell’lilerin görüşme süresi yüzde 30 oranında yükseldi.

Turkcell Bireysel İş Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Sevilengül, yılbaşında yurt dışı seyahatlerin ve dolayısıyla da uluslararası iletişim ihtiyacının artış gösterdiğini vurgulayarak, “Müşterilerimizin sevdikleriyle en uygun koşullarda rahat rahat konuşmaları ve diledikleri an diledikleri yerden internete erişebilmelerini sağlıyoruz ” dedi. Turkcell müşterilerinin Almanya, Fransa ya da İngiltere’de Günlük 1 Saatpaketinden faydalanmak için yalnızca konuşma yapacakları günlerde 19 TL ödeme yapacaklarının altını çizen Sevilengül, “Biz abonelerimizin sırtına tüm yıl boyunca yük olacak teklifler yerine en avantajlı koşullarda en çok konuşturacak teklifler üretiyoruz. Ayrıca, Turkcell’lileri yurtdışındayken, tek bir operatör ile kısıtlamıyor, hangi operatörü seçerlerse seçsinler, fiyat farkı yansıtmaksızın sadece Türkiye ile değil tüm dünya ile bağlantılarını uygun fiyatlara sağlıyoruz” diye konuştu.

Turkcell’le dünya cebinizde

Sık sık farklı ülkelere seyahat eden, çok konuşma ihtiyacının yanı sıra hesabını da bilmek isteyen Turkcell müşterileri Yurtdışında 2 saat paketiyle dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bütün vergiler dahil 79 TL’ye 30 gün boyunca 120 dakika arama/aranma hakkı kazanıyor. Turkcell farkını yurt dışına taşıyan bu paketten faydalanmak isteyen Turkcell’lilerin DUNYA yazıp 2222’ye göndermesi yeterli.

Turkcell’li nerede, mobil interneti orada

Turkcell’liler, gittikleri her ülkede, Turkcell 3G ile Türkiye’de alışkın oldukları en hızlı ve en kaliteli mobil internet standardıyla hayata bağlanıyor. Yurt dışında cep telefonundan internete erişmek isteyen Turkcell faturalı hat müşterileri günlük internet ihtiyaçlarını Avrupa, Amerika ve Rusya’da günlük 25TL ye 20 MB internet paketiyle karşılayabiliyorlar.

Kaç TL? Kaç dakika? Nasıl Yararlanılır? Almanya, İngiltere, Fransa’da: 19 TL 1 Gün boyunca geçerli 1 saat konuşma ABONE BIR à 2222 Avrupa’da: 30.3 TL 1 Ay boyunca geçerli 50 dk konuşma AVRUPA à 2141 Amerika’da: 50 TL 1 Ay boyunca geçerli 50 dk konuşma AMERIKA à 2222 S.Arabistan’da: 40 TL 1 Ay boyunca geçerli 120 dk konuşma PAKET à 5088 İtalya’da: Dakikası 99 krş ABONELİKSİZ YARARLANILIR

Detaylı bilgi için www.turkcell.com.tr/yurtdisi

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