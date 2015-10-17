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ZTE Blade V6 ön inceleme videosu

3 yıl
28,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ZTE yakın zamanda kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarla ülkemiz pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de operatörler için ürettiği telefonlarla tanınan şirketin, ülkemize getireceği ilk model olan Blade V6'yı sizler için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.
 

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vaskin77 3 yıl en beğenilen caneycaney
caneycaney
huawei ascend g7 sınıfının en iyisi gibi.Metal arka kapak 3000 mah 720p ekran.Orta sınıfın en iyisi

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali millet eksilemiş. Yaklaşık bir yıldır G7 kullanıyorum. Bu sınıfta bu fiyata daha iyisi yok. Herşeyi ile mükemmel bir telefon. Bataryası, arayüzün akıcılığı, kamerası, tasarımı ile kusursuz bir cihaz. Eksileyenler muhtemelen ya telefonu hiç görmemiştir, ya da kullanmamıştır.
caneycaneyhuawei ascend g7 sınıfının en iyisi gibi.Metal arka kapak 3000 mah 720p ekran.Orta sınıfın en iyisiDoğru söyleyeni d...
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a_y_k_u_t 3 yıl
Vodafone smart 6 ve turkcell t60'dan ucuz olmazsa kesinlikle satacağını düşünmüyorum.
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abidn 3 yıl
Diğer ZTE telefonlar gibi yazılım çöp. Android 4.0'dan kalma web tarayıcı, 2.3'den kalma müzik çalar uygulaması (videoda görünce duygulandım), yine epey eski kamera arayüzü ama Lollipop. Ya arkadaş hiç bir şey yapamıyorsan tam stock koy da Android'i içinde eski yazılımlar gelmesin yamayıp yamayıp kullanıyorlar şu uygulamaları. Onun haricinde kasası falan fena değilmiş.
Diğer ZTE telefonlar gibi yazılım çöp. Android 4.0'dan kalma web tarayıcı, 2.3'den kalma müzik çalar uygulaması (videoda görünce duygulandım), yine epey eski ka...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
mech19 3 yıl
çok plastik
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mehmetyilmaz77 3 yıl
Turkcell t60 dan ne farkı var bu telefonun?

Vodafone smart6 kullanıyorum. Bildiğim kadarıyla zte blade ultra 6 ile ayni telefon. Simdilik memnunum.
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Gokbasadil 3 yıl
vaskin77
caneycaneyhuawei ascend g7 sınıfının en iyisi gibi.Metal arka kapak 3000 mah 720p ekran.Orta sınıfın en iyisi
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali millet eksilemiş. Yaklaşık bir yıldır G7 kullanıyorum. Bu sınıfta bu fiyata daha iyisi yok. Herşeyi ile mükemmel bir telefon. Bataryası, arayüzün akıcılığı, kamerası, tasarımı ile kusursuz bir cihaz. Eksileyenler muhtemelen ya telefonu hiç görmemiştir, ya da kullanmamıştır.

Kardeşimde Kullanıyor Fazla verilen Diğer Telefonlara Yazık Dedirtecek kadar iyi bir telefon . Hızlı Problemsiz.Şimdi bende kendime Mate 7 Alacağım . Huawei geçekten iyi bir marka.
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kadirirdem 3 yıl
vurur yüze ifadesi tasarım aynı iphone 6 bi tanesi.... (t60 ve smrat6 dan ucuz olması lazım yoksa zor )
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Mitran 3 yıl
Zaman israfı izlemeyin bile.
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Redunay 3 yıl
Tasarımı güzel ama pil düşük kalmış
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yoksulseytan22 3 yıl
Ah şirketim olsaydı mesela muhittin ltd. felan. Bu telefonu alırdım kendi şirketin logosunu koyardım. Adıda Muhittin M69 diye piyasaya sürerdim. %69 yerli olarak üretildi reklamı yaptım mı tamamdır. Ne ar-ge ne proje hiç gerek yok reklama para harca yeter.
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paker 3 yıl
Zte'nin Nubia serisini kullanan birisi olarak söylüyorum Nubia serisini getirmiyceklerse hiç girmesinlir Türkiye'ye ZTE'nin adam akıllı güzel cihazları Nubia serisidir satmak istiyorlarsa Nubia ile gelmelilerdi.


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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar avea in touch 4 den gördüklerime dayanarak benim önerim zte telefonlara bulaşmamanız olucaktır. Özellikle alttaki capacitive tuşların tepkileri çok kötü, dokunmatik desen arada sağlam sinir bozucu. Ufak tefek sinir bozan pek çok kalitesizlik mevcut. Benim tavsiyem zte den uzak durmanızdır.Evet yıllarca belkide çinli markaları bekledik ucuz olsunlar ucuza güzel ürün alalım diye ama ucuza güzel ürün çok zor bir hayalmiş, kanaatimce kalitelinin pahalı olmasının bir sebebi varmış. KAliteden kastım bir telefona kesinlikle 3000+ bayılmak değil. Mesela bu çöplere para harcaman yerine g2 ya da zen2 olmadı z2 gibi en azından güvenilir(biliyorum hiçbiri tam olarak masum değil) markaları tercih etmek şu saatten sonra benim yapıcağım olay olucak. Birdaha yok oyun oynamıyor yok bu kişi telefonu az kullanıyor felan filan diyerek kimseye bu tarz bir telefon tavsiye etmeyeceğimi düşünüyorum size de tavsiye ederim uzak durun. Karşınıza çıkan ufak ama bazen çok önemli olan küçük detaylar zamanla çok büyüyor :)
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mehmetyilmaz77 3 yıl
Turkcell t60 degilmi bu? Uygun fiyat olursa cazip olabilir benim için.
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KuvvetMira27 3 yıl
500-600 arasında satabilecek bir telefon acaba fiyatı ne kadar ?
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