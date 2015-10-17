ZTE Blade V6 ön inceleme videosu

ZTE yakın zamanda kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarla ülkemiz pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de operatörler için ürettiği telefonlarla tanınan şirketin, ülkemize getireceği ilk model olan Blade V6'yı sizler için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.

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