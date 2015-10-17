ZTE Blade V6 ön inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
ZTE yakın zamanda kendi markasını taşıyan akıllı telefonlarla ülkemiz pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye'de operatörler için ürettiği telefonlarla tanınan şirketin, ülkemize getireceği ilk model olan Blade V6'yı sizler için kullandık ve izlenimlerimizi bu videoda anlattık, iyi seyirler.
Paylaş Tweetle
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar misali millet eksilemiş. Yaklaşık bir yıldır G7 kullanıyorum. Bu sınıfta bu fiyata daha iyisi yok. Herşeyi ile mükemmel bir telefon. Bataryası, arayüzün akıcılığı, kamerası, tasarımı ile kusursuz bir cihaz. Eksileyenler muhtemelen ya telefonu hiç görmemiştir, ya da kullanmamıştır.