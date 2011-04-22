Zalman'dan yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu; CNPS7X LED

Güney Kore merkezli donanım üreticisi Zalman, ilk ipuçlarını Ocak ayında verdiği CNPS7X LED isimli yeni işlemci soğutucusunu resmi olarak duyurdu. "Maksimum soğutma performansı" sloganıyla tanıtılan yeni soğutucu, kaslı görünümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 90 x 127 x 135 mm boyutlarında ve 345 gram ağırlığında olan yeni soğutucuda, iki adet V tipi Alüminyum yaprak bloğu bulunuyor. Doğrudan CPU ile temas kurabilen üç adet kompozit bakır ısı borusuna, 1250-1950 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına bağlı olarak 17-25 dbA gürültü yaratan, Mavi LED'li 92mm çapında fana sahip olan soğutucuya ZM-STG2 model isimli termal macun eşlik ediyor.

Zalman tarafından yakında satışa sunulması beklenen CNPS7X LED içim henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.