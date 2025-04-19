Kristal soğutma teknolojisi, elektronik cihazlarda ısınma sorununu bitiriyor

Isı transferini 100 kat hızlandırıyor
Elektronik cihazlardaki işlemciler ve diğer bileşenler çalışırken önemli miktarda ısı üretir. Bu bileşenler günümüz teknolojisinde giderek küçülen alanlara sıkıştırıldıkça ısının etkin şekilde uzaklaştırılması kritik bir sorun haline gelmiştir. Mevcut cihazlarda fanlar, ısı emiciler veya sıvı soğutma sistemleri gibi geleneksel yöntemler kullanılmakta. Ancak bunlar hem değerli alan kaplar hem de ekstra güç tüketimi gerektirir. Hatta bu sistemler, ısıyı yeterince hızlı uzaklaştıramadığında elektronik bileşenler kendilerini korumak için saat hızlarını düşürür ve performansı azaltır.
Virginia Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, geleneksel soğutma sistemlerinin sınırlamalarını aşan yenilikçi bir yaklaşım geliştirdi. Araştırmacılar, ısının bir malzemeden diğerine transferini tamamen farklı bir fiziksel süreçle gerçekleştiren hekzagonal bor nitrür kristallerini kullandı. Standart malzemelerde ısı, fonon adı verilen atomik titreşimlerle taşınır ve bu süreç oldukça yavaştır. Fononlar birbirleriyle çarpışır ve enerjilerini rastgele ve kademeli bir şekilde aktarır, bu da ısının birikmesine ve cihazların aşırı ısınmasına neden olur.
Bu buluş, gelecekteki elektronik cihazlar için birçok önemli uygulama potansiyeline sahip. Yapay zeka destekli bilgisayarlar ve veri merkezleri için daha etkili soğutma sistemleri geliştirilebilir, tıbbi cihazların kullanım ömrü uzatılabilir ve dizüstü bilgisayarlar gibi günlük elektronik ürünlerde performans düşüşleri önlenebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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