Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Zotac ZBox Nano AD12 Plus Mini PC video inceleme "Atom Karınca Testte"

6 yıl
10,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Zotac'ın kendi küçük, özellikleri büyük yeni nesil mini bilgisayarı ZBox Nano AD12 Plus testte. Bakalım AMD Brazos 2.0 platformuna sahip mini bilgisayar, çoklu ortam ve videolarda neler yapabiliyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rubisco 6 yıl en beğenilen
Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :
Isınma var mı?
Prizden güç tüketmi ne kadar?
Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayfalarında takılma etme sorun oluşuyor mu?
3d bluray çözebiliyor mu?
GPU'nun post-processing imkanları nedir? Mesela 1080p yüksek bitrate videoyu vektor-adaptive deinterlace yapabiliyor mu?
MadVR gibi bolca shader kullanabilen rendererlar ile sorun çıkartıyor mu?
Frame atlama faln gibi sorunu var mı? 24hz sorunu faln oluşuyor mu?
Windows dışında CPU/GPU kullanımı nasıl, XBMC altında video hızlandırması sorunu var mı CPU kullanımı yükseliyor mu? Linux altında 1080p video izletebiliyormu.
Download makinası / file server gibi kullanmak isteyenler için ne kadar undervolting kaldırıyor?
vs. vs.
Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.
Karşılaştırmak için de ilave olarak aynı fiyat aralığına veya ucuza toplanılan mesela Sempron 145 + 760g anakart ile de performans / güç tüketimi / undervolt olarak da karşılaştırın ki insanlara gerçekten faydası olsun.
Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :Isınma var mı?Prizden güç tüketmi ne kadar?Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayf...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hobar 6 yıl
budavar

ne işe yarar ki bu yeni tvlerde bu özellikler var zaten eski tvlerde kullanalabilir bir de download için kullalabilir



Ya saçma sapan konuşmayın bi. Piyasadaki bütün akıllı tv leri üst üste koy bunun yanında gerizekalı kalıyor. En iyisi google tv o bile odun. Ayrıca her televizyonda yok bu özellikler. Ona kalırsa ps3 de oyun oynatıyor. son model ps3 de oyun oynatıyor ama ikisinin oynattığı bf3 arasında uçurum var. Bu cihazla akıllı tv arasındaki uçurum ondan bile büyük. Smart tv de iki elin paramağını geçmeyen uygulamalar var. Web de gezmek adamı kanser eder zaten. Bu cihaz üzerinde windows olduğundan yazılım desteği sınırsız. Download yapıp hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Daha onlarca sebep sıralanabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grezimonk 6 yıl
bence gayet güzel oyun oynatır neden Windows kurmuşlar? Android 4.1 ile uçar o cihaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Drift 6 yıl
İlerleyen videomuzun noktalarında değineceğiz.Ne tür bir Türkçe'dir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
root_echo 6 yıl
gençler fiyat ne download ve upload için nasıl ve ısınıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 6 yıl
bnce ıyı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 6 yıl
"başlık sakat"

edit:
başka bir inceleme:
vortez.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adam olun 6 yıl
ne işe yarar ki bu yeni tvlerde bu özellikler var zaten eski tvlerde kullanalabilir bir de download için kullalabilir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenai 6 yıl adam olun
budavar

ne işe yarar ki bu yeni tvlerde bu özellikler var zaten eski tvlerde kullanalabilir bir de download için kullalabilir

Hocam siz sorduğunuz soruda ciddi misiniz? TV ler burada sözü edilenlerden ne kadarını yapabiliyorlar?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
image 6 yıl
Rubisco
Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :.....
Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.

Çok haklısın hocam. HTPC deneyimi konusunda kurcalamak lazımdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yildiray35 6 yıl
İnceleme için teşekkürler. Ürüne gelince salonda tv yanı kullanılacak bir cihaz için kasa dizaynını beğenmediğimi söyleyebilirim. Cihazın ön kısmı ne kadar sade olursa o kadar şık durur. Önde sadece sd kart , şık bir güç düğmesi, belki fiziksel bir ses düğmesi olabilirdi. önde optik kablo, usb kablosu salonlarda hoş olmaz. wi-fi anteni olmasına gerek var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 6 yıl
Amd'ye karşı bir önyargı hissettim video'da.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1A72C1774 6 yıl bkadem
bkadem
Amd'ye karşı bir önyargı hissettim video'da.

Evet amdnin ısı ve güç tasarrufu konusunda daha iyi olması hiç öne çıkmadı gibi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl en beğenilen
Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :
Isınma var mı?
Prizden güç tüketmi ne kadar?
Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayfalarında takılma etme sorun oluşuyor mu?
3d bluray çözebiliyor mu?
GPU'nun post-processing imkanları nedir? Mesela 1080p yüksek bitrate videoyu vektor-adaptive deinterlace yapabiliyor mu?
MadVR gibi bolca shader kullanabilen rendererlar ile sorun çıkartıyor mu?
Frame atlama faln gibi sorunu var mı? 24hz sorunu faln oluşuyor mu?
Windows dışında CPU/GPU kullanımı nasıl, XBMC altında video hızlandırması sorunu var mı CPU kullanımı yükseliyor mu? Linux altında 1080p video izletebiliyormu.
Download makinası / file server gibi kullanmak isteyenler için ne kadar undervolting kaldırıyor?
vs. vs.
Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.
Karşılaştırmak için de ilave olarak aynı fiyat aralığına veya ucuza toplanılan mesela Sempron 145 + 760g anakart ile de performans / güç tüketimi / undervolt olarak da karşılaştırın ki insanlara gerçekten faydası olsun.
1 Yanıt Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenai 6 yıl Rubisco
Rubisco

Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :

Isınma var mı?

Prizden güç tüketmi ne kadar?

Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayfalarında takılma etme sorun oluşuyor mu?

3d bluray çözebiliyor mu?

GPU'nun post-processing imkanları nedir? Mesela 1080p yüksek bitrate videoyu vektor-adaptive deinterlace yapabiliyor mu?

MadVR gibi bolca shader kullanabilen rendererlar ile sorun çıkartıyor mu?

Frame atlama faln gibi sorunu var mı? 24hz sorunu faln oluşuyor mu?

Windows dışında CPU/GPU kullanımı nasıl, XBMC altında video hızlandırması sorunu var mı CPU kullanımı yükseliyor mu? Linux altında 1080p video izletebiliyormu.

Download makinası / file server gibi kullanmak isteyenler için ne kadar undervolting kaldırıyor?

vs. vs.

Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.

Karşılaştırmak için de ilave olarak aynı fiyat aralığına veya ucuza toplanılan mesela Sempron 145 + 760g anakart ile de performans / güç tüketimi / undervolt olarak da karşılaştırın ki insanlara gerçekten faydası olsun.

Sayın Rubisco, benim de merak ettiğim herşeyi sormuşsunuz, elinize sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
56:13
2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası
11,6b izlenme · 8 ay
18:46
AMD Ryzen Threadripper 1950x inceleme "Bir devir kapandı, yenisi başladı!"
42,5b izlenme · 1 yıl
55:43
2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı
9,8b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,6b izlenme · 3 gün
29:45
2si1 Yeni Nesil "Teknoloji" Programı
14,3b izlenme · 1 yıl
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,6b izlenme · 8 ay
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,5b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,1b izlenme · 1 yıl
04:46
Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme
13,1b izlenme · 9 ay
54:44
2si1 "Oturduğu yerden 4000TL kazanan" Teknoloji ve Oyun Programı
26,2b izlenme · 1 yıl
00:47
Bu Samsung Curved Gaming Monitor senin olabilir! Detaylar için tıkla.
53,6b izlenme · 1 yıl
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim