Zotac ZBox Nano AD12 Plus Mini PC video inceleme "Atom Karınca Testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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budavar
Ya saçma sapan konuşmayın bi. Piyasadaki bütün akıllı tv leri üst üste koy bunun yanında gerizekalı kalıyor. En iyisi google tv o bile odun. Ayrıca her televizyonda yok bu özellikler. Ona kalırsa ps3 de oyun oynatıyor. son model ps3 de oyun oynatıyor ama ikisinin oynattığı bf3 arasında uçurum var. Bu cihazla akıllı tv arasındaki uçurum ondan bile büyük. Smart tv de iki elin paramağını geçmeyen uygulamalar var. Web de gezmek adamı kanser eder zaten. Bu cihaz üzerinde windows olduğundan yazılım desteği sınırsız. Download yapıp hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Daha onlarca sebep sıralanabilir.
|bence gayet güzel oyun oynatır neden Windows kurmuşlar? Android 4.1 ile uçar o cihaz...
|İlerleyen videomuzun noktalarında değineceğiz.Ne tür bir Türkçe'dir..
|gençler fiyat ne download ve upload için nasıl ve ısınıyor mu?
|bnce ıyı
| "başlık sakat"
edit:
başka bir inceleme:
vortez.net/...
|ne işe yarar ki bu yeni tvlerde bu özellikler var zaten eski tvlerde kullanalabilir bir de download için kullalabilir
budavar
Hocam siz sorduğunuz soruda ciddi misiniz? TV ler burada sözü edilenlerden ne kadarını yapabiliyorlar?
Rubisco
Çok haklısın hocam. HTPC deneyimi konusunda kurcalamak lazımdı.
|İnceleme için teşekkürler. Ürüne gelince salonda tv yanı kullanılacak bir cihaz için kasa dizaynını beğenmediğimi söyleyebilirim. Cihazın ön kısmı ne kadar sade olursa o kadar şık durur. Önde sadece sd kart , şık bir güç düğmesi, belki fiziksel bir ses düğmesi olabilirdi. önde optik kablo, usb kablosu salonlarda hoş olmaz. wi-fi anteni olmasına gerek var mı?
|Amd'ye karşı bir önyargı hissettim video'da.
bkadem
Evet amdnin ısı ve güç tasarrufu konusunda daha iyi olması hiç öne çıkmadı gibi
|Mini PC incelemesi yaparken incelemeniz gerekenler :
Isınma var mı?
Prizden güç tüketmi ne kadar?
Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayfalarında takılma etme sorun oluşuyor mu?
3d bluray çözebiliyor mu?
GPU'nun post-processing imkanları nedir? Mesela 1080p yüksek bitrate videoyu vektor-adaptive deinterlace yapabiliyor mu?
MadVR gibi bolca shader kullanabilen rendererlar ile sorun çıkartıyor mu?
Frame atlama faln gibi sorunu var mı? 24hz sorunu faln oluşuyor mu?
Windows dışında CPU/GPU kullanımı nasıl, XBMC altında video hızlandırması sorunu var mı CPU kullanımı yükseliyor mu? Linux altında 1080p video izletebiliyormu.
Download makinası / file server gibi kullanmak isteyenler için ne kadar undervolting kaldırıyor?
vs. vs.
Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.
Karşılaştırmak için de ilave olarak aynı fiyat aralığına veya ucuza toplanılan mesela Sempron 145 + 760g anakart ile de performans / güç tüketimi / undervolt olarak da karşılaştırın ki insanlara gerçekten faydası olsun.
Rubisco
Sayın Rubisco, benim de merak ettiğim herşeyi sormuşsunuz, elinize sağlık.
Isınma var mı?
Prizden güç tüketmi ne kadar?
Flash yüklü sayfalarda takılma etme var mı? Web sayfalarında takılma etme sorun oluşuyor mu?
3d bluray çözebiliyor mu?
GPU'nun post-processing imkanları nedir? Mesela 1080p yüksek bitrate videoyu vektor-adaptive deinterlace yapabiliyor mu?
MadVR gibi bolca shader kullanabilen rendererlar ile sorun çıkartıyor mu?
Frame atlama faln gibi sorunu var mı? 24hz sorunu faln oluşuyor mu?
Windows dışında CPU/GPU kullanımı nasıl, XBMC altında video hızlandırması sorunu var mı CPU kullanımı yükseliyor mu? Linux altında 1080p video izletebiliyormu.
Download makinası / file server gibi kullanmak isteyenler için ne kadar undervolting kaldırıyor?
vs. vs.
Madem HTPC olmaya da meyilli, bu tür kullanım amacına yönelik şeyleri test edin daha çok.
Karşılaştırmak için de ilave olarak aynı fiyat aralığına veya ucuza toplanılan mesela Sempron 145 + 760g anakart ile de performans / güç tüketimi / undervolt olarak da karşılaştırın ki insanlara gerçekten faydası olsun.