ZyXEL NSA325 ile Yüksek Performans, Kesintisiz Eğlence

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

ZyXEL NSA325, İddialı donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.“Hepsi bir arada” medya sunucusu NSA 325, evleri eğlence merkezine dönüştürüyor.Dünyanın önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, iddialı donanım özellikleriyle dikkat çeken ZyXEL NSA300 serisinin güçlü üyesi NSA325 ile yüksek depolama kapasitesi ve yüksek performanslı HD video izleme keyfi sunuyor. Ev ve ofislerde yüksek performanslı, çok fonksiyonlu medya sunucu serisi isteyenler için ideal bir çözüm olan NSA325, zengin özellikleriyle, mekânları eğlence merkezine dönüştürüyor.Son kullanıcıların bilgilerini birkaç CD’ye sığdırabildikleri, kurumların ise verilerini eski yöntemlerle depoladıkları günler geride kaldı. Veri miktarı her geçen gün artıyor. Son zamanlarda yayımlanan rapor ve araştırmalar da internet üzerinden paylaşılan verinin devasa boyutlara ulaşacağını kanıtlar nitelikte. Fotoğraflar, videolar ve müzik dosyaları ile birlikte hızlı bir şekilde artan veri, veri depolama cihaz üreticilerini de değişime zorladı. Bu değişimi zamanında ve ihtiyaçları tam karşılayacak şekilde öngören dünyanın önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, NSA300 serisinin güçlü üyesi NSA325 modeli ile yüksek depolama kapasitesi ve yüksek performanslı HD video izleme keyfi sunuyor.Ev ve ofislerde ağ üzerinden erişilebilen depolama ünitesi kurmak isteyenler için cazip bir ürün olan ZyXEL NSA325, yoğun verilerin saklanması ve paylaşılması gibi, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı. Kişisel bulut avantajı da sunan NSA325, her yerden veriye kolay erişim ve paylaşım gibi avantajları ile beğeni topluyor.Küresel çapta 32 bölge ofisi ve iki Ar-Ge merkezi bulunan ve pek çok yeniliğe imza atan ZyXEL, cep telefonu bilgisayar ve tabletlerin depolama kapasitelerindeki sınırlamayı göz önünde bulundurarak kullanıcılarına “bulut” seçeneği de sunmayı unutmamış. Üründe bulunan zMedia özelliği, “Mobil Bulut” olarak çalışıyor ve akıllı telefon aracılığıyla cihaz konfigürasyonu, dosya oynatma ve indirme gibi işlemlerin uzaktan yönetilebilmesini sağlıyor.NSA325, ayrıca akıllı telefon ve tablet PC gibi mobil cihazlardan torrent dosyası gönderen Dropbox ile de uyumlu çalışıyor. Üründeki verilere tablet, bilgisayar veya akıllı telefonlar ile Wi-Fi bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor. Bunlara ek olarak, USB bağlantısı ile film, video ve fotoğraf aktarımı gerçekleştirilebiliyor.Sistem yedeklemek ve dosya depolamak için yeterli alana sahip NSA325, YouTube ve Flickr gibi ortamlar için otomatik yüklemeleri de destekliyor. Bunun için oturum açıldıktan sonra ürün üzerindeki ilgili klasöre yüklemek istenilen dosyaları sürükleyip bırakmak yeterli. ZyXEL NSA325, otomatik olarak yükleme işlemini gerçekleştiriyor.Sahip olduğu çoklu sunucu teknolojisi, NSA325’i kusursuz bir “hepsi bir arada” medya merkezi yapıyor. PC, dizüstü bilgisayar ve SqueezeBox gibi cihazlarla birlikte iTunes sunucu, SqueezeCenter, blog ya da fotoğraf albümü sunucusu olarak da kullanılabilen ürün, multimedya dosyalarını oynatmayı ve paylaşmayı son derece kolay bir hale getiriyor.Ev içinde mobil bulut ortam merkezi olarak konumlandırılabilecek NSA325'in yeni mobil uygulamaları, dosyaları kolay bir şekilde yedeklemeye, oynatmaya ve indirmeye olanak sağlıyor. Dropbox ile de uyumlu çalışan NSA325, dosyaları yedekleyebilir ve akıllı telefonlarından veya tablet PC'lerden torrentleri, dilediğiniz yerde ve sanal olarak NSA325'e gönderebilmek olası.Bir 1.6 GHz CPU ve 512 MB bellek ile desteklenen ZyXEL NSA325 2 Bölmeli Power Plus Ortam Sunucusu, evin her odasında daha hızlı mültimedya akış hızı ve eşzamanlı olarak Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3 veya DLNA TV gibi farklı UPnP ve DLNA sertifikalı cihazlara paylaşım imkanı sağlıyor. iTunes sunucusu, SqueezeCenter, kişisel blog ve fotoğraf albümü sunucusu olarak da kullanılabilecek NSA325, mültimedya içeriklerini bilgisayarlar, masa üstleri ve SqueezeBox üzerinde aktarmayı ve paylaşmayı kolaylaştırıyor.NSA325’in kullanışlı kullanıcı ara yüzü ile küçük resimlerden dosyaların hızlı bir şekilde ön izlemesini yapabilir ve Web tarayıcınızdan fotoğraf slayt şovlarını hemen oynatabilirsiniz. NSA325 aynı zamanda, müzik çalma listesi hazırlanmasına ve slayt şovu için müzik listesini arka planda oynatmayı mümkün kılıyor. Evde iken, akıllı telefonlar için tasarlanmış bir mobil uygulama olan zMedia sadece videoNSA 325'e kayıtlı fotoğraf ve müzikleri oynatmanıza olanak vermekle kalmaz, aynı zamanda NSA325 sistemini, dosya indirme/yükleme durumunu kolayca kontrol eder veya NSA325'inizi, uzaktan, bilgisayar veya masaüstünüzü açmadan yapılandırmanızı sağlar.Geniş medya kütüphanesine sahip, zengin veri yönetimi ve yedekleme fonksiyonları sunan ürün ile YouTube ve Flickr gibi ortamlara otomatik olarak fotoğraf ve video yüklemek de mümkün. NSA325, dosyaların kolaylıkla yönetilmesine de imkân tanıyor. ZyXEL tarafından geliştirilen otomatik sınıflandırma yazılımı zPilot, bilgisayara yüklendikten sonra, gelen dosyaları formatlarına göre sınıflandırıyor ve ilgili klasörlerde depoluyor.Tüm ZyXEL ürünlerinde olduğu gibi, NSA325 de doğa ile dost ve enerji tasarrufu sağlayan birçok “yeşil” tasarım özelliğine sahip. Örneğin, “Wake-on-LAN” özelliği, kapalı konumda olan cihazı uzaktan açmayı ve dosyalara erişmeyi sağlarken; “Hibernation” desteği ise bir süre veri aktarımı yapılmadığında sabit diski kapatarak hem sabit diskin kullanım ömrünü uzatıyor, hem de enerji tasarrufuna yardımcı oluyor. Enerji programlama özelliği sayesinde ise medya sunucunun hangi saatlerde açılacağı ya da kapanacağı kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.Ev veya ofis ağına bağlanabilen sabit disk depolama cihazları, ağdaki birden fazla bilgisayarın, aynı anda, aynı depolama alanını paylaşmalarına olanak tanırlar. NAS cihazları, ağdaki PC ve dizüstü bilgisayarlarla büyük verilerin kolay ve maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde paylaşılmasını mümkün kılar. NAS cihazları, ofis veya ev ağındaki verileri depolamak ve paylaşmak için en ideal çözümdür.NSA325’in de içinde bulunduğu NAS (Network Attached Storage) cihazları, maliyet tasarrufu ve yönetim kolaylığı ile birlikte; kullanılabilir depolama alanını büyütüp, daha fazla depolama alanına sahip olmak ve dosya paylaşmak gibi avantajlar sağlar. Mevcut sunucuların değiştirilmesi pahalı bir tercih olacağından, NAS ürünleri ile veriyi ağa depolamak daha uygundur. Ayrıca veri güvenliğini sağlamak ve ağa depolanan müzikleri, video, fotoğraf ve dosyaları yönetmek daha kolaydır.