ZyXEL NSA325 v2 ile Yüksek Performanslı, Kişiye Özel Bulut Servisi

ZyXEL, ev kullanıcılarının HD kalitesindeki medyaları için depolama ihtiyaçlarına yönelik sunduğu NSA325 v2 ile aynı zamanda kişiye özel bulut servisi hizmetini sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Dünya çapında telekom servis sağlayıcılarından, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ve ev kullanıcılarına kadar çok geniş bir müşteri kitlesine yönelik ürün ve çözümler geliştiren lider internet bağlantı çözümleri sağlayıcısı ZyXEL, ev kullanıcılarının medya depolama ve kişisel bulut oluşturma ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği NSA325 v2 medya sunucusunu piyasaya sundu. NSA325 v2 medya sunucusu sayesinde ev kullanıcıları video, müzik ve fotoğraflarını güvenle saklayabiliyor ve ev ağındaki birden çok cihazdan aynı anda görüntüleyebiliyor ve bulut servisi gibi kullanarak internet bağlantısı ile uzaktan tüm medya dosyalarına erişebiliyorlar.Yeni nesil telefonlar, tabletler ve dijital fotoğraf makineleri sayesinde ev kullanıcıları artık çok daha fazla yüksek kalite video ve fotoğraf depolamaya başladılar. Ev kullanıcıları için tatil anılarından, doğum günü, yıl dönümü, mezuniyet günleri gibi yaşamın en keyifli anlarını yüksek kalitede saklamak ve bunlara her zaman kolayca erişebilmek, ev ağındaki her cihazdan kolayca yürütebilmek en önemli ihtiyaçlardan biri haline geldi. ZyXEL tarafından piyasaya sunulan NSA325 v2 medya sunucusu, kullanıcıların HD kalitede medya dosyalarına kolayca erişebilmelerini sağlarken aynı zamanda güvenli bir bulut sunucu olarak farklı veri depolama ve erişim ihtiyaçlarına da çözüm getiriyor.Yüksek kalite için yüksek performans Medya boyutlarının gittikçe artması, yakında endüstri standardı haline gelecek olan 4K videoların yaygınlaşması, kullanıcıların geleceğe yatırım yapmasını gerekli hale getiriyor.Yüksek kalitede videolara ev ağındaki her cihazdan aynı anda erişilebilmesi için NSA325 v2 yüksek performans için 1,6 GHz işlemciye ve 512 MB hafızaya sahip olarak geliyor.Maksimum veri depolama kabiliyeti için üzerinde 2 disk slotu barındıran NSA325 v2, aynı zamanda verilerin diskler içerisine hızlı bir şekilde aktarılabilmesi için Gigabit Ethernet portuna ve USB 3.0 kapısına sahip.Evdeki tüm cihazlara ve internete yayın yapın NSA325 v2 günümüzün en yaygın medya sunucu standartları ile birlikte gelerek evdeki tüm cihazların medya sunucusuna kolayca erişebilmelerine imkan tanıyor. UPnP ve DLNA sertifikalı medya çalıcılar, akıllı TV’ler ve Sony PlayStation, Microsoft Xbox gibi oyun konsolları ile fotoğraf, video ve müzik paylaşımı kolaylaşıyor. Gittikçe popüler olmaya başlayan Apple TV ve Chromecast ürünleri ile uyumlu olarak çalışan NSA325 v2, Twonky Beam, BubbleUPnp, Avia ve Samsung TV’nin de aralarında bulunduğu birçok uygulama aracılığıyla, cihaz içerisinde depoladığınız tüm medya dosyalarınızı Apple TV ve Chromecast üzerinden internette yayınlanabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar dilerlerseNSA325 v2 üzerindeki tüm medya dosyalarına cep telefonlarından veya tabletlerinden erişebiliyor veya bu cihazlarını bir uzaktan kumanda olarak kullanarak cihaz içerisindeki medyaların farklı ortamlarda yayınlanmasını sağlayabiliyorlar.Güçlü bulut sunucuEv kullanıcıları için tüm dijital verilerinin saklanabileceği güçlü bir kişisel bulut alanı oluşturulmasına da imkan veren ZyXEL NSA325 v2, popüler online bulut servisleri ile de ortak çalışacak hibrit bulut oluşturmaya imkan tanıyor. Kullanıcılar ownCloud ve Polkast servislerini kullanarak ev ağlarında bulunan tüm dosyalara uzaktan güvenle ulaşabiliyor.Böylece ev kullanıcılar dosyalarına internet üzerinden erişim sağlayabildikleri gibi uzaktan rahatlıkla yedekleme, dosya indirme veya yeni dosya yükleme işlemlerini yapabiliyorlar.ZyXEL tarafından geliştirilmiş olan zCloud uygulaması tüm bu işlemlerin cep telefonları ile kontrol edilebilmesine imkan tanıyor.NSA325 v2 güçlü internet entegrasyonu sayesinde birçok online servisin doğrudan kendisi üzerinden kullanılabilmesine de izin veriyor. P2P ağlardan veya FTP sunucusundan kolayca dosya indirmeye imkân tanıyan NSA325 v2, RapidShare, Dropbox, Google Drive veya Torrent servislerini kullanarak dosyaların yedeklenebilmesine veya uzak sunuculardaki dosyaların kişisel buluta aktarılmasına imkan tanıyor.Güç tasarrufu ön planda Kişisel medya sunucularının 7/24 çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilecek ekstra güç maliyetleri, NSA325 v2’nin güç tasarruf özellikleri ile en aza indirgenebiliyor. Güç programlama moduna sahip olan NSA325 v2, böylece cihazın kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak kapanabilmesini sağlayarak gereksiz güç kullanımının önüne geçiyor.NSA325 v2, içerisinde bulunan sabit diskler belirli bir süre kullanılmadığında ise otomatik olarak onları uyku moduna geçiriyor, sistem sıcaklığı düşük ise fanları yavaşlatarak hem gürültüyü önlüyor hem de güç tasarrufu yapıyor. Tamamen kapalı durumda olan NSA325 v2, Wake-on-LAN özelliği sayesinde ağ üzerinden uzaktan kolayca açılabiliyor.