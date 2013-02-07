ZyXEL, WAP3205 v2 kablosuz Access Point ile sınırları ortadan kaldırdı

Dünyanın önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, WAP3205 v2 kablosuz Access Point’i kullanıcıların hizmetine sundu. Eşsiz performans ve geniş kapsama alanı sunan cihaz, yüksek veri aktarımı sağlamasının yanı sıra, güvenli kablosuz ağ kurmayı da kolaylaştırıyor. Güçlü özellikleriyle kablosuz ağ tecrübesini daha eğlenceli hale getiren ürün, kullanıcı odaklı özellikler ve kullanım kolaylığı ile en yüksek performans sunuyor.

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İletişim ve haberleşme teknolojilerinde lider konumda bulunan ZyXEL, WAP3205 v2 kablosuz Access Point’i kullanıcıların hizmetine sundu. Yüksek performans ve geniş kapsama alanı sunan cihaz, hızlı veri aktarımı sağlamasının yanı sıra, güçlü özellikleri ile dikkat çekiyor. Çok fonksiyonlu tasarıma sahip yeni sürüm, kullanıcılara kablosuz erişimde mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Kablosuz ağ tecrübesini daha zevkli hale getiren WAP3205 v2, kullanıcı dostu özellikler ve kullanım kolaylığı sunuyor.Herhangi bir nedenle kablosuz ağa bağlanamadığımızda veya bağlantımız yavaş olduğunda, en tahammülsüz anlarımızı yaşıyoruz. Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, hem bireysel hem de kurumsal anlamda beklentileri yüksek bir çıtaya taşıdı. Ağ iletişim çözümlerinde 20 kategoride 300’ün üzerinde ürün sunan ZyXEL, WAP3205 v2 ile bu çıtayı bir kademe daha ileriye taşıyor.Kullanıcıların beğenisine sunulan ürün, sadece ev değil, ofis kullanıcılarına da en iyi performansı vaat ediyor. Kullanıcılar, yeni nesil 802.11n standardını destekleyen 300 Mbps hızındaki Wireless Network Access Point (Kablosuz Ağ Erişim Noktası) ürünü ile yüksek performanslı kablosuz bağlantının keyfini sürebilecek. İki adet 5dBi anten ile tüm koşullarda veri alımı ve iletimini kolaylıkla gerçekleştiren cihaz, gelişmiş tasarımıyla da gözlere hitap ederken, kullanıcıya kablosuz bağlantının tadını çıkarma olanağı sunuyor.Çalışma modlarından sadece biri olan Universal Repeater modu ile kablosuz ağları kolayca genişletebilen WAP3205 v2, bu özelliği ile kullanıcıların oldukça ilgisini çekecek gibi gözüküyor. Birden fazla çalışma modunu destekleyen ürün, aynı zamanda üzerinde bulunan donanımsal bir anahtar ile bu modlar arasında geçiş yapılmasında imkan tanıyor. Access Point (Repeater, Bridge), Wireless Client, Universal Repeater gibi çalışma modlarını destekleyen ve kablosuz ev ve ofis ortamında çok amaçlı kullanılabilecek ürün, kablosuz ağların vazgeçilmezlerinden olmaya aday.300 Mbps veri transfer hızıyla nerede olursa olsun yüksek hızlı ağ bağlantı imkânı veren ürün ile yüksek çözünürlüklü videoların keyfini çıkarmak mümkün. WAP3205 v2 ile farklı kullanıcı grupları, birden çok SSID desteği sayesinde farklı ağlara erişebiliyor. Ağ altyapısını esnek ve verimli bir hale getiren ürün, güvenlik ve gizlilik konularında da çok hassas.Hem kullanıcı hem enerji dostuGüçlü kablosuz sinyaller ile sürekli bağlantı sağlayan ürün, kullanıcı dostu olduğu kadar enerji dostu da. Kullanıcı cihazın yanında olmadığında, kablosuz çalışma modunun kapatılması enerji kaybını engelliyor. Yüksek bağlantı hızı ile birlikte geniş bir kapsama alanı bulunan WAP3205 v2, Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS) özelliği sayesinde kablosuz kapsama uzantısı ve erişim paylaşımı için ihtiyaca uygun seçenekler sağlıyor.Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) sayesinde yalnızca birkaç saniye içinde ve karmaşık prosedürlere ihtiyaç duymaksızın güvenli bir kablosuz ağ kurmayı kolaylaştıran WAP3205 v2, kullanıcılarına tek bir tuşa basarak veya otomatik oluşturulan bir PIN kodu girerek ağ üzerindeki bir aygıtın kimliğini doğrulayabilmelerine müsaade ediyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde, siber tehditlere maruz kalmadan, güvenli bir ağ üzerinden bilgi akışının ve kablosuz bağlantının tadını çıkarabiliyorlar. Cihazların kurulumu ise ağ bağlantısının güvenliğini sağlamak gibi, sadece saniyeler alıyor.