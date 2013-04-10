ZyXEL, Yeni Nesil Modemi P-660HNU-F1 ile Sıradışı Bir Performans Sunuyor

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P-660HNU-F1, üzerinde bulunan iki adet USB 2.0 bağlantısına takılan taşınabilir hard disk veya USB ile istenilen dosyaları ağdaki kullanıcılarla paylaştırabilmeyi mümkün kılıyor. Etkileyici performansı ile dikkat çeken ürün, güçlü veri işleme hızı ve geniş kapsama alanı özelikleri ile beğeni topluyor. Dosya paylaşımı ve gecikmesiz çevrimiçi oyun deneyimi gibi artıları bünyesinde barındıran P-660HNU-F1, trafik önceliklendirme gibi özellikleri ile fark yaratıyor.Dünyanın önde gelen iletişim ve haberleşme teknolojileri sağlayıcısı ZyXEL, ADSL2+ ve fiber şebekeleri üzerinden internete erişebilen, 802.11n teknolojisi ile 300 Mbps kablosuz bağlantı hızı sunan yeni nesil modemi P-660HNU-F1 ile beğeni topluyor. Birden fazla istemci cihaz barındıran mekânlara yeni bir boyut kazandıran ürün, etkileyici performansı ile kablosuz erişim gereksinimleri hızlı bir şekilde karşılıyor.Teknoloji düşkünleri, ADSL ve fiber gibi farklı altyapıları kullanarak internete erişiyor. ADSL2+ ve fiber internet şebekeleri arasında modem ya da router değiştirmeksizin kolayca geçiş yapılabiliyor. ADSL2+ hattıyla yapılan bağlantıdan fiber veya kablolu internete geçiş, PC ve diğer ağ ürünlerinin bağlanabildiği 4 adet LAN portundan biri üzerinden gerçekleştiriliyor.İlave donanım maliyeti oluşturmadan en verimli bağlantı imkânıEv ve ofis ortamlarında güvenli bir ağ oluşturmak için tasarlanan ZyXEL P-660HNU-F1, esnek kullanım sağlayan yapısı sayesinde ihtiyaca yönelik olarak farklı amaçlar için planlanabiliyor. Bu sayede fazladan donanım maliyeti oluşmazken, yüksek nitelik de en ekonomik maliyetle sağlanabiliyor.Kullanıcı beklentilerini en üst seviyede esneklik avantajıyla karşılayan ürünün diğer gelişmiş özellikleri arasında, USB üzerinden dosya paylaşımı, Ethernet portunun FTTx olarak fiber internet veya kablo modem şebekesi üzerinden bağlanabilmesi ve 300 Mbps kablosuz erişim de yer alıyor.Kablolu ve kablosuz güvenli ağ ve dosya paylaşımıYerel ağdaki kaynaklara erişimi hızlandıran 802.11n desteği ve 2×2 harici anten donanımı bulunan P-660HNU-F1, USB portu üzerinden bağlanan flash bellek ve sabit diski, güvenli şekilde kablolu ve kablosuz ağ paylaşımına açıyor. Üstelik bu paylaşıma erişim yetkisi doğrudan modem üzerinde oluşturuluyor ve okuma, yazma, silme yetkilerinin hangi kullanıcılarda olacağı yine modem üzerinden belirlenerek paylaşılan dosyaların güvenliği sağlanmış oluyor. VPN desteği sayesinde kurumlara, şubeler arasında internet üzerinden güvenli bağlantı oluşturma imkânı sunan P-660HNU-F1, ev kullanıcılarına da ev ve ofis arasında güvenli bilgi paylaşımı sunuyor.İnternetten gelebilecek tehditlere karşı tam korumaÜrünün sahip olduğu güçlü SPI Firewall özelliği, internetten gelebilecek tehditlere karşı tam koruma sağlıyor. Gelişmiş Port Önceliği Yönetimi (QoS) sayesinde de video, ses ve veri uygulamaları için trafik tipine göre önceliklendirme yapılabiliyor. İnternet erişimini bilgisayar bazında kısıtlama hizmeti sunan ürün, verimli bir ebeveyn kontrolü elde edilmesine yardımcı oluyor.Kolay ve hızlı güvenlik yapılandırması sağlayan WPS özelliğiZyXEL P-660HNU-F1’in kolay ve hızlı güvenlik yapılandırması sağlayan WPS özelliği, tek bir tuşla otomatik olarak aktif edilebiliyor. WLAN On/Off butonu ise herhangi bir arayüze gerek kalmaksızın kablosuz bağlantının açılıp kapatılmasını mümkün kılarak enerji tasarrufu sağlıyor. Kullanıcılar, kablosuz bağlantının hangi saatlerde açık ya da kapalı olacağını belirleyen zamanlama özelliğini web arayüzü üzerinden kolayca kullanabiliyorlar.Oyun oynamayı seven kullanıcılar için en ideal ürünÜrün, internet üzerinden oyun oynamayı seven kullanıcılar için geliştirilen yapılandırma özelliği ile de göz dolduruyor. Cihaz, ayrıca popüler oyunlar için önceden tanımlanmış port yönlendirme ayarları kullanılarak kolaylıkla online oyun yapılandırmalarını tamamlamaya olanak sağlıyor. P-660HNU-F1, oyun tutkunları için QoS ayarlarını barındırıyor. Tek bir tıkla etkinleştirilebilen bu özellik, kullanıcılara, trafik sıkışması endişesi olmadan internet üzerinden çevrimiçi ve yüksek hızda oyun oynama imkânı sunuyor.ZyXEL P-660HNU-F1’in Temel Özellikleri:ADSL2+ & Ethernet port üzerinden FTTX-fiber internet/kablo modem desteği (dual wan)802.11n teknolojisi ile 300 Mbps kablosuz bağlantı hızı2 USB portu üzerinden güvenli dosya paylaşımı ve bu dosyalara yerel ağ ve internet üzerinden güvenli erişim (USB bellek veya USB sabit disk)4 port 10/100 Mbps (4. port opsiyonel fiber/kablo İnternet WAN) Ethernet ile aynı anda güncel ev ve işyeri teknolojileri olan IP TV, VOIP/video telefon, ağ veri depolama ünitesi bağlantısı olanağıGüçlü SPI firewall korumasıOnline oyuncular için kolay konfigürasyonBilgisayar bazında kısıtlama imkanı sağlayan ebeveyn kontrolü özelliğiVideo, ses ve veri uygulamaları için Gelişmiş Port Önceliği YönetimiKolay ve hızlı kablosuz güvenlik yapılandırması için WPSEnerji tasarrufu için kablosuz özelliğini devre dışı bırakabilen WLAN On/Off butonuKablosuz bağlantının açık/kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlama özelliğiÇoklu dil desteği (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca)Ürün ve ServislerEvRouter, Wireless LAN, Wired LAN Adaptörler, Desktop Anahtarlar, Medya Sunucular ve Oynatıcılar, VoIP Ağ Geçitleri, Print Server, HomePlug, NAS/Ağ veri Depolama ürünleriKurumsalGüvenlik Cihazları ve Servisleri, Anahtarlar, Profesyonel WLAN AP ve Kontrolcüler, Ağ Geçitleri, Yönetim Yazılımları.Servis SağlayıcıDSL CPEs, Multimedya çözümleri, MSANs / DSLAMs,ISDN, Fiber Access, WiMAX/LTE