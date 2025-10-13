TP-Link, yeni WiFi 7 router ürünlerini piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör TP-Link, TL-7DR7270 ve TL-7DR7290 olmak üzere iki yeni Wi-Fi 7 BE7200 yönlendiricisini Çin’de piyasaya sürdü. Her iki model de en yeni Wi-Fi 7 standartlarını destekliyor ve teoride 7.14 Gbps’a kadar hızlar sunuyor.

TP-Link WiFi 7 router “TL-7DR7270" ve “TL-7DR7290” özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör TL-7DR7270, ev ve küçük ofis ortamı için uygun WiFi 7 router modeli. İki adet 2.5G Ethernet portu, dört adet Gigabit LAN portu ile donatılmış. Router, 4K QAM, MRU (Çoklu Kaynak Birimi), MLO (Çoklu Bağlantı İşlemi) ve Preamble Puncture (parazitli kanalları devre dışı bırakıp bağlantının akışını bozmadan diğer kanalları tam kapasite kullanma) gibi gelişmiş Wi-Fi 7 teknolojilerini destekliyor.

TP-Link, her iki modele de yapay zeka tabanlı Pixel Antenna tasarımının yerleştirildiğini söylüyor. Bu sistem, TP-Link'in algoritma platformunu kullanarak milyarlarca anten konfigürasyonunu simüle ediyor ve daha iyi sinyal gücü için en verimli düzeni seçiyor. 7DR7270, 150 m²’ye kadar alanı kaplayan beş harici, beş dahili FEM (Ön Uç Modülü) içeriyor.

TL-7DR7290 WiFi 7 router modeli ise, daha büyük evler, oyuncular ve profesyonel uygulamalar için tasarlanmış. Bağlantı birleştirme, çift WAN ve IPTV modu gibi özellikleri destekleyen dört adet 2.5G, dört adet Gigabit portuna sahip. Yönlendirici, on adet harici FEM kullanıyor ve 200 m²’ye kadar cihaz bağlantılarını destekliyor. TP-Link, yönlendiriciyi 1 GB DDR4 RAM ile donatarak frekans bandı başına 512 cihaza kadar destek sağlıyor.

Her iki WiFi 7 yönlendirici de TP-Link'in EasyMesh sistemini destekleyerek kullanıcıların kesintisiz ağ eşleştirmesi aracılığıyla ağ kapsama alanını genişletmelerine olanak tanıyor. Cihazlar ayrıca akıllı kilitler, kameralar ve robot süpürgeler gibi aksesuarlar için tek dokunuşla IoT eşleştirmesi sunuyor. Ayrıca dört oyun hızlandırıcı (Thunder Gaming, Youbangbang, Qiyou ve NetEase UU) entegre edilmiş. Trafiğe öncelik vererek gecikmeyi azaltan ayrı bir bağlantı noktası da mevcut. Ek olarak, çocukların ekran süresini, uygulama erişimini ve internet kullanımını yönetmek için ebeveyn denetimlerini destekliyorlar.

TP-Link WiFi 7 router fiyatı ne kadar?

Yönlendiriciler, VPN protokollerini (IPSec, PPTP, L2TP), SD-WAN ağ iletişimini ve PPPoE sunucu özelliklerini destekliyor. TL-7DR7270 WiFi router fiyatı; 399 yuan (56 dolar). Üst seviye WiFi router modeli TL-7DR7290'ın fiyatı ise 599 yuan (84 dolar).

