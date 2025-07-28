Intel yeniden yapılanıyor: NEX grubu elden çıkabilir

Intel NEX grubu bağımsız oluyor
Kaçıranlar için NEX grubu, Intel'in onlarca yıldır sürdürdüğü ağ ve iletişim çözümlerinden sorumlu birim olarak Wi-Fi ve Ethernet dahil olmak üzere birçok alanda kritik rol oynuyor. Ancak şirket, odak noktasını işlemci teknolojileri ve yapay zeka çözümleri gibi kârlılığı daha yüksek alanlara kaydırıyor. Buna göre dış yatırımlarla çekirdek işlemci ve yapay zeka stratejilerinden ayrıştırılmış olacak.
Bu gelişme, Intel’in 14A üretim süreciyle ilgili belirsizlikleri ve 24 bin kişilik işten çıkarma kararının hemen ardından geldi. Şirketin yalnızca geçtiğimiz çeyrekte 2.9 milyar dolar zarar açıklaması, yeniden yapılanma sürecini kaçınılmaz hale getirmiş durumda. Özellikle fazla yatırım yapılan alanlardan çekilme kararı, Intel'in gelecekteki yol haritasında daha yalın ve kârlı bir yapıyı hedeflediğini gösteriyor.
CEO Tan, Intel'in artık "gereksiz çeşitliliği" azaltacağını ve tüm yeni projelerin kendi onayından geçeceğini açıklamıştı. NEX'in bağımsızlaştırılması ise, bu stratejik değişimin somut örneklerinden biri. Şirket, bu hamleyle hem maliyetleri azaltmayı hem de dış ortaklıklarla riski paylaşmayı planlıyor. NEX grubunun gelecekteki yapısı hakkında detaylar ise henüz netleşmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
@mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi