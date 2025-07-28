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    Intel yeniden yapılanıyor: NEX grubu elden çıkabilir

    Intel, yeniden yapılanma kapsamında ağ ve uç bilişim birimini (NEX) bağımsız bir şirkete dönüştürmeyi planlıyor. Şirket, bu süreçte stratejik yatırımcı bulacak. İşte detaylar...

    Intel yeniden yapılanıyor: NEX grubu elden çıkabilir Tam Boyutta Gör
    Intel, CEO Lip-Bu Tan liderliğinde başlattığı yeniden yapılanma sürecinde yeni bir adım daha attı. Şirket, 2024 yılında 5.8 milyar dolar gelir elde eden Network and Edge Group'u (NEX) bağımsız bir işletme haline getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda stratejik yatırımcılarla görüşmeler başlatılmış durumda.

    Intel NEX grubu bağımsız oluyor

    Kaçıranlar için NEX grubu, Intel'in onlarca yıldır sürdürdüğü ağ ve iletişim çözümlerinden sorumlu birim olarak Wi-Fi ve Ethernet dahil olmak üzere birçok alanda kritik rol oynuyor. Ancak şirket, odak noktasını işlemci teknolojileri ve yapay zeka çözümleri gibi kârlılığı daha yüksek alanlara kaydırıyor. Buna göre dış yatırımlarla çekirdek işlemci ve yapay zeka stratejilerinden ayrıştırılmış olacak.

    Bu gelişme, Intel’in 14A üretim süreciyle ilgili belirsizlikleri ve 24 bin kişilik işten çıkarma kararının hemen ardından geldi. Şirketin yalnızca geçtiğimiz çeyrekte 2.9 milyar dolar zarar açıklaması, yeniden yapılanma sürecini kaçınılmaz hale getirmiş durumda. Özellikle fazla yatırım yapılan alanlardan çekilme kararı, Intel'in gelecekteki yol haritasında daha yalın ve kârlı bir yapıyı hedeflediğini gösteriyor.

    CEO Tan, Intel'in artık "gereksiz çeşitliliği" azaltacağını ve tüm yeni projelerin kendi onayından geçeceğini açıklamıştı. NEX'in bağımsızlaştırılması ise, bu stratejik değişimin somut örneklerinden biri. Şirket, bu hamleyle hem maliyetleri azaltmayı hem de dış ortaklıklarla riski paylaşmayı planlıyor. NEX grubunun gelecekteki yapısı hakkında detaylar ise henüz netleşmedi. 

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    _
    _Luminus_ 2 saat önce

    @mertcanureten Bu kadar cehalet fazla! Bir yazılımcı olarak açık kaynak kodlu bir yazılımın kodunun kullanılmasına "çalıntı" diyen birini görünce şaşırıyorum. İlerde şöyle haberler yaparlar: "HTML/CSS/JS yabancı dillerle yazılmış, demek ki yerli değil(!)" Puhahaha!

    M
    mp ilan web tasarım 3 saat önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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