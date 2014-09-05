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ZyXEL ile 802.11 AC Teknolojisini Tanıyoruz

5 yıl
13,2b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Hakkı Yağız ERDİNÇ "blckhm"
test
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Bu videomuzda ZyXEL ortaklığıyla beraber kablosuz iletişimin yeni standardı 802.11AC ve 5GHz frekansını tanıyor ve yaptığımız hız testiyle bu değişikliklerin gündelik hayatımıza nasıl yansıdığını değe

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