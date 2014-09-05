ZyXEL ile 802.11 AC Teknolojisini Tanıyoruz

Bu videomuzda ZyXEL ortaklığıyla beraber kablosuz iletişimin yeni standardı 802.11AC ve 5GHz frekansını tanıyor ve yaptığımız hız testiyle bu değişikliklerin gündelik hayatımıza nasıl yansıdığını değe

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