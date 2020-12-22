İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme

Bu videomuzda İş Bankası tarafından geliştirilen ve müşteri olsun olmasın herkes tarafından kullanılabilen, dijital ortamda güvenli veri saklama uygulaması Dijital Kasa'ya yakından bakıyoruz.

Dijital Kasa uygulaması ile ilgili detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz