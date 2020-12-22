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    İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme

    17 sa.
    969
    11
    Diğer Yazılım
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Hakkı Yağız ERDİNÇ "blckhm"
    test
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    Bu videomuzda İş Bankası tarafından geliştirilen ve müşteri olsun olmasın herkes tarafından kullanılabilen, dijital ortamda güvenli veri saklama uygulaması Dijital Kasa'ya yakından bakıyoruz.

    Dijital Kasa uygulaması ile ilgili detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz



    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    İş bankasının ATM leri dahil bütün uygulamalarının temel nitelikteki yazılımları sınıfta kalmış durumda. Acilen kadro değiştirmeleri lazım
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    lterlemez 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bankaların düştüğü hale bak ya.
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    meric3334 (Meriç Yılmaz) 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Bir bardak su almak veya sürahinizi doldurmak için dakikalarca damacana başında beklemeye son



    Çirkin kablo görüntülerinden ve prize bağımlılıktan kurtulacak, damacananızı evin istediğiniz yerinde konumlandırabileceksiniz. Su içmek çocuklarınız için bir oyun haline dönüşecek, kendi başlarına su içebildiklerini size ispatlayacaklar.



    Yeni tasarım, şarj edilebilen elektronik damacana su pompası



    4-6 damacanaya kadar şarj gerektirmez



    Şarj seviyesi göstergeli, digital çalıştırma tuşu



    Su akıtma debisi 1 dakikada 2 litredir
    1 Yanıt Yanıtla
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    Normandia_06 (Yalçın ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) meric3334
    Adama bak non-stop damacana pompası satmak için koca donanım haberin istediği bölümüne spam mesajlar atabiliyor.. Forumun kurucuları ve tasarımcıları utansın.Şu damacana pompacısını işe alın bari de site açıklarını söylesin size :)))))) Ya da mahkemeye verin de yüklü bir tazminat ödesin.:))
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