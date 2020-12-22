İş Bankası Dijital Kasa Uygulaması - İnceleme

Bu videomuzda İş Bankası tarafından geliştirilen ve müşteri olsun olmasın herkes tarafından kullanılabilen, dijital ortamda güvenli veri saklama uygulaması Dijital Kasa'ya yakından bakıyoruz.
Dijital Kasa uygulaması ile ilgili detaylara bu adresten ulaşabilirsiniz
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httptp://adfoc.us/55823176879734
Bir bardak su almak veya sürahinizi doldurmak için dakikalarca damacana başında beklemeye son
Çirkin kablo görüntülerinden ve prize bağımlılıktan kurtulacak, damacananızı evin istediğiniz yerinde konumlandırabileceksiniz. Su içmek çocuklarınız için bir oyun haline dönüşecek, kendi başlarına su içebildiklerini size ispatlayacaklar.
Yeni tasarım, şarj edilebilen elektronik damacana su pompası
4-6 damacanaya kadar şarj gerektirmez
Şarj seviyesi göstergeli, digital çalıştırma tuşu
Su akıtma debisi 1 dakikada 2 litredir