DH Röportaj: Parasut.com, finans yönetim uygulamasını tanıtıyor

Küçük işletmeler ve girişimciler için kolay Tahsilat Takibi ve fatura yönetimi adına oluşturulmuş, kullanım kolaylığı ve erişebilirliği ile dikkat çeken paraşüt, kurucularından biri olan Fahri Özkaram

Paraşüt ile neler yapabilirsiniz;

5:Maaş Takibi

6:Ön Muhasebe Raporları

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Karmaşık muhasebe programlarının aksine bulut tabanlı paraşüt, küçük ve orta çaplı işletmelere, işleri kolaylaştırabilmesi ve kolay eğitim gücü sağlaması adına oluşturulmuş bir programdır.1:Online Tahsilat2:Fatura Takibi3:Cari Hesap Takibi4:Gelirler ve Giderler