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DH Röportaj: Parasut.com, finans yönetim uygulamasını tanıtıyor

4 yıl
24,4b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Hakkı Yağız ERDİNÇ "blckhm"
test
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Küçük işletmeler ve girişimciler için kolay Tahsilat Takibi ve fatura yönetimi adına oluşturulmuş, kullanım kolaylığı ve erişebilirliği ile dikkat çeken paraşüt, kurucularından biri olan Fahri Özkaram


Karmaşık muhasebe programlarının aksine bulut tabanlı paraşüt, küçük ve orta çaplı işletmelere, işleri kolaylaştırabilmesi ve kolay eğitim gücü sağlaması adına oluşturulmuş bir programdır.

Paraşüt ile neler yapabilirsiniz;
1:Online Tahsilat
2:Fatura Takibi
3:Cari Hesap Takibi
4:Gelirler ve Giderler
5:Maaş Takibi
6:Ön Muhasebe Raporları 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AliyeCanlı 2 yıl
İyi güzel de bu programa her sene bir program parası kadar parayı niye vereceğim onu anlamadım yani. Sitesine baktım her yıl 435 TL niye vereceğim ki. Ben bu paraya ömür boyu lisanslı program aldım, hem kolay hem de daha çok özellik var.
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a.f.y. 4 yıl
depo yönetimi kısmı niye yok ???
depo olmadan nasıl mal çıkışı, girişi yapacaz
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gurkanse 4 yıl
soldaki talhanın akrabasımı çok benziyo ya la :D
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BORUBEY06 4 yıl
hiçbir firma borç alacak bilgilerini bu şekilde dışarda bırakmak istemez diye düşünüyorum.Sonuçta datalar prasut.com 'un database 'inde saklanacak.İstediği zaman ulaşsa bile veri el altında tutulmadıkça sıkıntılar yaşanabilir.
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Parallel Killer 4 yıl
bulutu duydum o saniye güvenim sıfırlandı
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RoadSing3r 4 yıl
parasut.com olarak düzeltirseniz doğru olur...
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DH Misafiri 4 yıl
fikir güzelde para getirmez bitirme projesi olarak bende asp.net de yapmıştım kolay diye kabul edilmedi bütün parayı pazarlamaya yatırın bence:)
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mehmednaim 4 yıl
Hiçbir yatırım gerekmeden bir bilgisayar ile hemen muhasebe tutmaya başlayabilimesi açısından, videoda bahsedildiği gibi küçük işletmeler için çok kullanışlı ama ülkemizde henüz internet ve elektrik kesintilerinin önüne geçebilmiş değişiz. Yerel olarak tutulmayan belgeler bu gibi kesintilerde faturaların gecikmesine sebep olabilir.
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DH Sezer 4 yıl mehmednaim
Google drive şeklinde offline ulaşım ve kontrol imkanlarının olması hoş olabilir aslında.
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