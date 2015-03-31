DH Röportaj: Parasut.com, finans yönetim uygulamasını tanıtıyor

Küçük işletmeler ve girişimciler için kolay Tahsilat Takibi ve fatura yönetimi adına oluşturulmuş, kullanım kolaylığı ve erişebilirliği ile dikkat çeken paraşüt, kurucularından biri olan Fahri Özkaram
Karmaşık muhasebe programlarının aksine bulut tabanlı paraşüt, küçük ve orta çaplı işletmelere, işleri kolaylaştırabilmesi ve kolay eğitim gücü sağlaması adına oluşturulmuş bir programdır.
Paraşüt ile neler yapabilirsiniz;1:Online Tahsilat
2:Fatura Takibi
3:Cari Hesap Takibi
4:Gelirler ve Giderler
5:Maaş Takibi
6:Ön Muhasebe Raporları
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